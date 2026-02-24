Ο Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας (1996-1997) και πρώην γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης (2009-2019), βρίσκεται υπό επίσημη έρευνα από τις νορβηγικές εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές για υποψίες «σοβαρής διαφθοράς» που σχετίζονται με τις επαφές και τα ταξίδια του με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, τα αρχεία του οποίου δόθηκαν στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2026.

Η νορβηγική δικαιοσύνη διερευνά αν ο Γιάγκλαντ έλαβε δώρα, καλυμμένες μετακινήσεις ή άλλου είδους ωφελήματα μέσω της σχέσης του με τον Έπστιν, κατά τη διάρκεια που κατείχε υψηλές θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της προεδρίας της Επιτροπής Νόμπελ Ειρήνης.

Άρση διπλωματικής ασυλίας και έρευνες σε ακίνητα

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, η επιτροπή υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισε να άρει την ασυλία του Γιάγκλαντ κατόπιν αιτήματος από τις νορβηγικές αρχές, ώστε να προχωρήσει η έρευνα και πιθανές κατηγορίες.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στα σπίτια του στη Νορβηγία – μεταξύ άλλων στην Όσλο, το Ρίσορ και το Ράουλαντ.

Τα αρχεία Έπστιν και η ευρωπαϊκή πίεση

Η υπόθεση έρχεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναταραχής στην Ευρώπη μετά τη δημοσιοποίηση χιλιάδων εγγράφων που αφορούν τον Έπστιν και τις επαφές του με ηγετικά στελέχη και διεθνείς παράγοντες.

Η περίπλοκη σχέση του Γιάγκλαντ με τον Έπστιν περιλαμβάνει ταξίδια και συναντήσεις που φαίνεται να εκτείνονται από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, γεγονός που έχει προκαλέσει πολιτική πίεση στη Νορβηγία και έξω από τα σύνορά της.

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας αναφέρθηκε πρόσφατα στην υπόθεση λέγοντας ότι έχουν επιδειχθεί «αμφιλεγόμενη κρίση» στις επαφές με τον Έπστιν, προβάλλοντας δημόσια την ανάγκη να διευκρινιστούν τα γεγονότα.

Αναφορές για απόπειρα αυτοκτονίας

Δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης και σε ορισμένους ιστότοπους στο διαδίκτυο κάνουν λόγο για νοσηλεία του Γιάγκλαντ, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας στο πλαίσιο του άγχους και της πίεσης που δημιουργεί η έρευνα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τις νορβηγικές αρχές ή αξιόπιστα διεθνή μέσα ενημέρωσης που να επιβεβαιώνουν αυτό το περιστατικό. Οι αναφορές που κυκλοφορούν online μένουν ανεπιβεβαίωτες και φέρουν προειδοποιητική σήμανση από δημοσιογραφικές πηγές ως πιθανόν ανακριβείς. Η εκδοχή αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη έως ότου υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.

Πολιτικές και ηθικές διαστάσεις

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο νομικά ζητήματα αλλά έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τη συμπεριφορά και την ηθική πολιτικών προσώπων σε διεθνές επίπεδο. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπστιν έχει ήδη προκαλέσει έρευνες, παραιτήσεις και ανακοινώσεις για διαφάνεια και λογοδοσία.

Στη Νορβηγία, η υπόθεση Γιάγκλαντ έχει σοβαρές πολιτικές συνέπειες για το Εργατικό Κόμμα και τη δημόσια εμπιστοσύνη στην πολιτική τάξη, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για πιθανή διεύρυνση της έρευνας σε άλλα πρόσωπα της διεθνούς πολιτικής και διπλωματίας.