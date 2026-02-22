Μια ξεχωριστή περίοδος ξεκινά από την προσεχή Τρίτη καθώς οι πρώτοι στρατεύσιμοι της Α’ ΕΣΣΟ 2026 (24 – 27 Φεβρουαρίου), εντάσσονται στις μονάδες τους με βάση τις διατάξεις του νόμου 5265/2026 που αφορά (και) την έναρξη εφαρμογής του νέου μοντέλου στρατιωτικής θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Εφεξής οι οπλίτες θα κατατάσσονται σε 13 Κέντρα Εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων ανά την επικράτεια. Το σύνολο των προσκληθέντων θα καταταγεί στον Στρατό Ξηράς. Μόνο οπλίτες με εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα, θα μετατάσσονται εσωτερικά στους άλλους κλάδους (Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό).

Όσοι καταταγούν ως πρότακτοι ή πρωτόκλητοι και όσοι επιλεγούν ή επιλέξουν να υπηρετήσουν σε Θράκη και νησιά Αν. Αιγαίου, στην ΕΛΔΥΚ και στο Λόχο Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι θα υπηρετήσουν 9 μήνες ενώ οι υπόλοιποι 12 μήνες.

Από την Α’ ΕΣΣΟ 2026 και εντεύθεν η κατάταξη των στρατευσίμων θα γίνεται πλέον τέσσερις φορές το χρόνο, τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο.

Αποζημίωση και εκπαίδευση

Ταυτόχρονα, αυξάνεται σημαντικά η μηναία αποζημίωση των κληρωτών. Οι οπλίτες θητείας θα λαμβάνουν 100 ευρώ όταν υπηρετούν στην παραμεθόριο και 50 ευρώ όταν υπηρετούν στην ενδοχώρα, από 8,80 ευρώ έως σήμερα. Οι οπλίτες τέκνα πολύτεκνων οικογενειών θα λαμβάνουν 150 ευρώ από 35 ευρώ, ενώ σημαντικές αυξήσεις θα λάβουν οπλίτες γονείς (150 ευρώ για ένα τέκνο, 200 ευρώ για δύο, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο). Τέλος, οι άγαμοι ορφανοί και από τους δύο γονείς οπλίτες θα λαμβάνουν 200 ευρώ από τα 100 που λάμβαναν έως σήμερα.

Αρχικά στην βασική εκπαίδευση, περιλαμβάνεται η κατάταξη, ορκωμοσία, ανάπτυξη της επιχειρησιακής ικανότητας του οπλίτη ως μαχητή. Έπειτα επέρχεται το στάδιο ειδικής εκπαίδευσης το οποίο πραγματοποιείται σε Μονάδες Εκπαίδευσης Ειδικοτήτων της Μείζονος Διοίκησης ή του Σχηματισμού, όπου υπάγονται οι μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί, ή σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης. Το τρίτο στάδιο πραγματοποιείται στις μονάδες τοποθέτησης ή μετάθεσης.

Η δεύτερη βαθμίδα βασικής εκπαίδευσης θα διαρκεί 10 εβδομάδες (μέχρι και την τελευταία ΕΣΣΟ του 2025 αυτό το διάστημα ήταν ένας μήνας). Αυτή περιλαμβάνει την αρχική εκπαίδευση, ορκωμοσία και εκπαίδευση μαχητή με εξομοιωτές βολών (νυχτερινή βολή, βολή πιστολιού και ρίψη εκπαιδευτικής χειροβομβίδας), χειρισμό drone και δεξιότητες Α’ βοηθειών, πυροπροστασίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνδυαστικές εκπαιδεύσεις αυξανόμενης δυσκολίας όπως για παράδειγμα συνδυασμός πορείας με βολή, νυχτερινή πορεία – βολή και διανυκτέρευση στο ύπαιθρο.

Για παράδειγμα, εισάγεται η εκπαίδευση στα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), η οποία περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση, μεθόδους ανίχνευσης-εντοπισμού-αντιμετώπισης και πρακτική εξάσκηση στον εξομοιωτή, ο οποίος διαθέτει σενάρια αυξανόμενης δυσκολίας. Όσοι περάσουν επιτυχώς τα βασικά σενάρια στον εξομοιωτή, υποβάλλονται σε τελική δοκιμασία στο εκπαιδευτικό ΣμηΕΑ. Οι επιτυχόντες επιλέγονται να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση των δύο τελευταίων εβδομάδων, αποκτούν τη δεξιότητα του χειριστή ΣμηΕΑ και λαμβάνουν ειδικό διακριτικό σήμα που φέρουν στη στολή τους.

Η ειδική εκπαίδευση

Ακολουθούν 4 εβδομάδες ειδικής εκπαίδευσης σε κέντρα ειδικής κατάρτισης με την δυνατότητα λήψης πιστοποιήσεων που θα είναι χρήσιμες αφού επανέλθουν στην πολιτική ζωή. Για την Α’ ΕΣΣΟ προβλέπονται οι δεξιότητες Χειριστή Μηχανημάτων, Ναυαγοσώστη-Αυτοδύτη, Οπλουργού, Χειριστή Drone, καθώς και ειδικού προγράμματος Κυβερνοασφάλειας στη Σχολή Προγραμματιστών Η/Υ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Τα προγράμματα εκπαίδευσης – δεξιοτήτων θα αυξηθούν σε περισσότερα πεδία στις επόμενες ΕΣΣΟ.

Υπάρχουν επίσης και ειδικότητες που μετατίθενται απευθείας σε Μονάδες (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, μικροβιολόγοι, οπλίτες πληροφορικής, μουσικοί, χημικοί κλπ) οι ειδικότητες που δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος καταργούνται και ομαδοποιούνται σε 19 εκπαιδευτικές ειδικότητες (από 46 κύριες).

Οι Μονάδες και οι μεταθέσεις

Τέλος, ακολουθεί ή τοποθέτηση σε Μονάδες Επιχειρησιακής Ετοιμότητας (12 εβδομάδες) και Μονάδες Επιλογής (στον 7ο μήνα). Αυτές είναι επιχειρησιακές Μονάδες Ελιγμού-Υποστήριξης Μάχης – Υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας, υψηλών απαιτήσεων και κατά απόλυτη προτεραιότητα σε μονάδες της Θράκης και του Ανατολικού Αιγαίου (70% των οπλιτών).

Η τακτική μετάθεση θα γίνεται με μοριοδότηση (γνώσεις, δεξιότητες, τόπος προτίμησης-εντοπιότητα) μετά την συμπλήρωση 6 μηνών από την ημερομηνία κατάταξης, μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους για 12 εβδομάδες (9μηνη θητεία) ή 26 εβδομάδες (12μηνη θητεία).

Οι επιλογές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Είναι προφανές πως η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας δίνει μεγάλη έμφαση στην εξειδίκευση των κληρωτών με νέα μέσα και τεχνολογίες, ειδικά τα drones. Επί της ουσίας, αυτό αναδεικνύει την ανάγκη εξοικείωσης και γνώσης με το σύγχρονο, δικτυοκεντρικό πεδίο μάχης, σε πλήρη εναρμόνιση πια με τις διαδικασίες εκπαίδευσης και συμμαχικών χωρών.

Εκτιμήσεις φέρουν το καθαρό κέρδος σε αριθμό οπλιτών υπό καθεστώς θητείας περί τους 2.300 – 2.600 σε σχέση με τις σημερινές διαθεσιμότητες.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρεί τις αλλαγές επιβεβλημένες από την αναγκαιότητα προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα (γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τεχνολογικές εξελίξεις, νέα προσέγγιση τρατιωτικών επιχειρήσεων στις πρόσφατες συρράξεις) με στόχο την παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης και την απόκτηση δεξιοτήτων που θα χρησιμεύσουν και μετά τη θητεία.