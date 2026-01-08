Το γάντι σήκωσε απέναντι από την αντιπολίτευση ο Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις τόσο για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα αλλά και για τη κριτική των κομμάτων για το ίδιο το νομοσχέδιο που συζητείται.

«Με τα θέματα του διεθνούς δικαίου δεν παίζουμε καθόλου»

Ο κ. Δένδιας μιλώντας για τα θέματα διεθνούς δικαίου είπε προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης ότι «με τα θέματα αυτά δεν είναι να παίζουμε καθόλου».

Αφού ανέγνωσε τη δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είπε ότι «δεν υφίσταται πιθανότητα είτε στο παρόν, είτε στο παρελθόν, είτε στο μέλλον οποιοσδήποτε πρωθυπουργός της Ελλάδας να διατυπώσει διαφορετική άποψη».

Όπως εξήγησε ο εναγκαλισμός με το Διεθνές Δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών «είναι κύριο συστατικό διαχρονικά της ελληνικής εξωτερικής».

Κοσμογονικές αλλαγές και γεωπολιτική ρευστότητα

Πρόσθεσε στη συνέχεια ότι δεν μπορούμε όμως να αγνοούμε την ευρύτερη συγκυρία και συμφώνησαν όλες οι πτέρυγες της Βουλής, μια συγκυρία στην οποία υπάρχουν κοσμογονικές γεωπολιτικές αλλαγές, αλλάζουν όλα με ταχύτατους ρυθμούς. Όπως εκτίμησε «η χώρα πρέπει να έχει απόλυτη αίσθηση».

Όπως εξήγησε μιλώντας για το νομοσχέδιο, είπε ότι «το ανώτερο αγαθό είναι το συμφέρον της πατρίδας, ξέρουμε ότι δυσαρεστεί το νομοσχέδιο, δεν είμαστε αφελείς, ούτε λιγότερο “Έλληνες” – το διαμαρτυρόμενο σώμα των υπαξιωματικών με το εθνόσημο που είναι στο πηλίκιο και όχι στο στήθος όπως ανεφέρθη και οι ΕΠΟΠ. Γι΄αυτούς δεν άκουσα μία λέξη».

Αυξήσεις, εφάπαξ και «μύθοι του Αισώπου»

«Υπάρχουν σημαντικότατες αυξήσεις για όλους, η τροπολογία που κατατέθηκε αφορά μείωση επί τμήματος τους αύξησης. Δεν μπήκαμε με παραμύθια στο 26. Άλλο η προεκλογική δραστηριότητα. Άλλο τα παραμύθια. Υψηλότερο εφάπαξ για όλους. Τελεία. Τα υπόλοιπα είναι μύθοι του Αισώπου, Χωρίς διδακτικό αποτύπωμα», τόνισε ο υπουργός Αμυνας.

«Δεν διαλύεται το στράτευμα» – Τι είπε για υπαξιωματικούς

Για τους υπαξιωματικούς, ο κ. Δένδιας είπε ότι «ελέχθη ότι καταλύεται και διαλύεται το στράτευμα. Μόνο μια μικρή μειοψηφία θεωρεί ότι αδικείται. Κατανοώ και σέβομαι απολύτως την θέλησή τους να γίνουν αξιωματικοί. Και νομίζω ότι αυτό τους το διασφαλίζουμε».

Τόνισε, ότι «η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να χωρίσει με τους υπαξιωματικούς. Και τους σέβεται και τους φροντίζει αυτή είναι η πραγματικότητα. Διορθώνονται αδικίες. Αυτό συνιστά πρόβλημα για το στράτευμα».

«Υπάρχει απειλή και είναι υπαρκτή»

Τέλος, έκανε λόγο για μια υπαρκτή απειλή αναφερόμενος στη γειτονική χώρα, τονίζοντας ότι «έχω αναγνωρίσει ότι τα κόμματα που κυβέρνησαν έχουν ευθύνες. Αν πάμε στην ποσοτικοποίηση θα στεναχωρήσω τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν θέλω να σας παραπέμψω στην δομή τους στρατού της γείτονος. Δηλαδή της απειλής. Έχουμε ένα συγκεκριμένο μέτρο από το οποίο κρινόμαστε. Και υπάρχει απειλή και είναι υπαρκτή».

Στη συνέχεια, κατέληξε λέγοντας ότι «όποιος θέλει να κρατά το ελληνικό διαβατήριο, οφείλει να υπηρετήσει την πατρίδα». Ως προς το θέμα της θητείας, επισήμανε ότι «πρέπει να την φτιάξουμε σοβαρά. Να υπάρξει εκπαίδευση στα σύγχρονα όπλα, στην αυτοπροστασία, πρέπει η χώρα να έχει την δυνατότητα να αμυνθεί. Μόνο τότε θα αποτρέψουμε τον πειρασμό σε οποιονδήποτε θέλει να θέσει εν αμφιβόλω την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη».