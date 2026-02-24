Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενεργειακή συνεργασία και η περιφερειακή σταθερότητα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει επίσης σε συναντήσεις με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους και εκπροσώπους θεσμών, ενώ θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council, επικεντρωμένη στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας και της επιχειρηματικής καινοτομίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σημαντική στιγμή της επίσκεψης θα αποτελέσει η τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems, μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στην τεχνολογική συνεργασία και την παραγωγή ενέργειας υψηλής τεχνολογίας.