Σε μια ασταθή γεωπολιτικά συγκυρία κατά τη διάρκεια της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί το βηματισμό της με πρώτιστο στόχο να καταστεί ανταγωνιστική και αμυντικά αυτοδύναμη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντάται στη Μαδρίτη με τον Ισπανό ομόλογό του Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες Μπουένο.

Στην ατζέντα των δύο υπουργών Εξωτερικών θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις, με επίκεντρο την οικονομία, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης- συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης για τη διεύρυνση- καθώς και τα μείζονα περιφερειακά ζητήματα όπως η Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υπό τη σκιά της επαπειλούμενης αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν.

Οι κοινές προκλήσεις

Ελλάδα και Ισπανία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις ως χώρες του ευρωπαϊκού νότου, πρωτίστως στα ζητήματα ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας και μετανάστευσης, ενώ είναι και παραδοσιακοί σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, προφανώς με διαφορετικές προτεραιότητες.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, μάλιστα, είχαν συναντηθεί τον περασμένο Ιούνιο στην Αθήνα, ενώ προ ολίγων εβδομάδων στη Μαδρίτη βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποίησε τετ α τετ τόσο με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ όσο και με τον βασιλιά της χώρας Φελίπε.

Η ατζέντα

Οι κ. Γεραπετρίτης και Μπουένο αναμένεται να συζητήσουν και για την πορεία του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, με Αθήνα και Μαδρίτη να συμφωνούν στην ανάγκη επιτάχυνσης προκειμένου η Ε.Ε. να καταστεί το συντομότερο δυνατό ικανή ν’ αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις ασφαλείας, αναλαμβάνοντας διακριτό ρόλο στο υπό διαμόρφωση δυτικό σύστημα ασφαλείας και με δεδομένη την αποστασιοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα αναδείξουν την αξία τήρησης των βασικών αρχών της Χάρτας του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου, με κορυφαίες την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των κρατών- στον απόηχο προφανώς και της αμερικανικής επιβουλής εναντίον της Γροιλανδίας, δηλαδή εδάφους που ανήκει στη Δανία, επίσης μέλους του ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Ενδιαφέρον, επίσης, το γεγονός ότι η Ισπανία έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως λόγω της αντίθεσής της στην αύξηση του ποσοστού επί του εθνικού προϋπολογισμού υπέρ των αναγκών του ΝΑΤΟ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Ελλάδα και Ισπανία έχουν δηλώσει «παρών» στη διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας, συμμετέχοντας αμφότερες στο Civil Military Coordination Center (CMCC- Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού), υπό αμερικανική διοίκηση, το οποίο θεσμοθετήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός το περασμένο φθινόπωρο.

Η αμυντική συνεργασία Τουρκίας – Ισπανίας

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον προκλήσεων, στην Αθήνα ευλόγως δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός της άριστης διμερούς αμυντικής συνεργασίας της Ισπανίας με την Τουρκία, με τις δύο πλευρές εκτός από σειρά αγοραπωλησιών να ανταλλάζουν τακτικά τεχνογνωσία υψηλού επίπεδου και τη Μαδρίτη να είναι από τις επισπεύδουσες δυνάμεις όσον αφορά τη συμμετοχή της Άγκυρας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Το εν λόγω ζήτημα, πάντως, δεν είχε απασχολήσει- τουλάχιστον δημοσίως- τους κ. Μητσοτάκη και Σάντεθ τον περασμένο Ιανουάριο στη Μαδρίτη, κάτι που θα πρέπει να αναμένεται ότι θα συμβεί και στη συνάντηση των κ. Γεραπετρίτη- Μπουένο. Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία ανήκει στο κονσόρτσιουμ που παράγει τα Eurofighter, με το οποίο η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία ύψους 9,2 δις, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2026 η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόκτηση 45 τουρκικών εκπαιδευτικών μαχητικών αεροσκαφών Hurjet, με κόστος 3, 68 δισ. ευρώ. Οι δύο πλευρές συνδέονται και με συνεργασία στο χώρο της ναυσιπλοΐας, με την κατασκευή του τουρκικού ελικοπτεροφόρου Anadolu να στηρίζεται στο αντίστοιχο ισπανικό Juan Carlos.

Στο μεταναστευτικό, Ελλάδα και Ισπανία ως χώρες πρώτης υποδοχής έχουν καλέσει επανειλημμένως της Ε.Ε. να διατηρήσει ως προτεραιότητα την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών καθώς και την προώθηση νόμιμων οδών μετανάστευσης.