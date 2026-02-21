Από τις 21 Σεπτεμβρίου 2023 έχει εξαφανιστεί ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Κώστας Γρεβενίτης και το «Φως στο Τούνελ» βρέθηκε στον Βλαχιώτη Λακωνίας και πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα, αναζητώντας όλους όσοι συνδέονται με την υπόθεση του Κώστα Γρεβενίτη.

Μάρτυρες, φίλοι, άνθρωποι που τον γνώριζαν, μίλησαν για τον χαρακτήρα και τις τελευταίες του κινήσεις. Αδελφικός του φίλος, με τον οποίο μεγάλωσαν μαζί στη Λακωνία, έδειξε στην εκπομπή τα ακίνητα που διατηρούσε στην περιοχή. Στην κεντρική πλατεία του Βλαχιώτη βρίσκεται ένα από τα κτίριά του.

«Το ανακατασκεύασε ο Κώστας πριν πολλά χρόνια και το βλέπουμε σήμερα στην μορφή που έχει. Παρόλα αυτά όταν ερχόταν, συνήθιζε να μένει στο πατρικό του γιατί ήταν συναισθηματικά συνδεδεμένος με το σπίτι αυτό. Είχε μεγαλώσει εκεί πριν φύγει για την Αμερική και του άρεσε γιατί ήταν ήσυχα. Στην Αμερική είχε προοδεύσει είχε δημιουργήσει μεγάλη περιουσία. Είχε εστιατόρια και πολλά ακίνητα» λέει στο Τούνελ.

«Δεν είχαν πειράξει τίποτα»

Στην κάμερα μίλησε και ο ανιψιός του αγνοούμενου που αντιλήφθηκε πρώτος ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ενημέρωσε τις Αρχές.

«Ανοίγω την πόρτα της αυλής κάνω δύο-τρία βήματα και βλέπω τα γυαλιά του πεταμένα κάτω. Παραλίγο να τα πατήσω. Τα σήκωσα και τα άφησα στο τραπεζάκι. Πάνω στο τραπέζι είδα και το ασύρματο σταθερό τηλέφωνο και άρχισα να ανησυχώ. Χτυπάω την πόρτα, ανοίγω και μπαίνω μέσα. Κοίταξα στην κρεβατοκάμαρα αλλά δεν ήταν. Πήγα στο άλλο δωμάτιο από κάτω, φώναξα «θείε …θείε», τίποτα, καμία απάντηση» είπε.

«Δεν είδα τίποτα περίεργο μέσα στο σπίτι όλα ήταν στη θέση τους. Δεν είχαν πειράξει τίποτα, ούτε τα ρούχα του. Βγήκα στον κήπο να ελέγξω μήπως ήταν εκεί γιατί συνήθιζε να ασχολείται με οπωροκηπευτικά και σκέφτηκα μήπως είχε πέσει πουθενά, γιατί είναι λίγο απότομη η αυλή αλλά τίποτα» πρόσθεσε.

«Έφυγα, πήγα στο Γύθειο και με τον δικηγόρο πήγαμε στην Σπάρτη. Με ρώτησε πού είναι ο θείος ο Κώστας και όταν του είπα ότι δεν τον βρήκα, σκέφτηκε μήπως το μετάνιωσε και δεν ήθελε να έρθει στο δικαστήριο σαν μάρτυρας. Το απόγευμα είχε συνάντηση και με το δικηγόρο ο θείος, γιατί θα έφευγε για την Αμερική, αρχές Οκτώβρη, ώστε να κανονίσουν τις λεπτομέρειες που εκκρεμούσαν. Εγώ από την αρχή είχα ανησυχήσει και το έλεγα στον δικηγόρο, γιατί μόνος του δεν μπορούσε να φύγει περπατώντας, χωρίς να πάρει το αυτοκίνητο του. Μέχρι και στην εκκλησία που απέχει 100 μέτρα από το σπίτι του και ήταν ψάλτης, πήγαινε με το αυτοκίνητο», τόνισε ο ανιψιός του αγνοούμενου.

«Τα γυαλιά του ήταν πεταμένα στην αυλή και το κινητό του στο χωράφι…»

Ένα στοιχείο που τον προβληματίζει ιδιαίτερα είναι τα γυαλιά του αγνοούμενου. «Φορούσε πάντα τα γυαλιά του, δεν θυμάμαι να τον έχω δει ποτέ χωρίς γυαλιά. Το ένα κινητό του έχει χαθεί. Είχε δύο τηλεφωνικές συσκευές . Με τη μια μιλούσε με τα παιδιά του στο internet. Αυτή η συσκευή βρέθηκε μετά από δύο ημέρες πεταμένη σε ένα χωράφι στην Αγία Κυριακή», δήλωσε.

Ο ανιψιός του αγνοούμενου, υπέδειξε το σημείο που βρέθηκε το τηλέφωνο, στην κάμερα του «Τούνελ».

«Εδώ το βρήκαν. Δύο άνθρωποι που περπατούσαν τυχαία βρήκαν τη συσκευή και την πήγαν στην αστυνομία. Ένα χωράφι του θείου, είναι στα πενήντα μέτρα. Είναι περίεργο το πώς βρέθηκε η συσκευή του εδώ. Τον έφεραν στο χωράφι εκείνο το βράδυ που εξαφανίστηκε; Σκέφτομαι το χειρότερο γιατί μου φαίνεται απίθανο να έρθει βράδυ εδώ. Λέω βράδυ γιατί περίπου στις οκτώ τον είχαν δει με τον διαχειριστή στο σπίτι του, άρα όλα έγιναν μετά», συμπλήρωσε.