Η χθεσινή αποκάλυψη του LIVE NEWS έφερε νέα τροπή στην υπόθεση της Λόρας με έμπειρους δικηγόρους στην Γερμανία να σχολιάζουν αυτή την κίνηση των γερμανικών Aρχών να ζητήσουν δείγμα DNA από την μητέρα της 16χρονης.

«Φαίνεται να έχουν ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να πάρουν δείγμα DNA από την μητέρα της Λόρας. Έτσι ώστε αν εντοπίσουν κάποιο τέτοιο σχετικό δείγμα να διευκολυνθούν στην έρευνα τους», είχε αποκαλύψει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ».

«Μου φαίνεται βέβαια περίεργο γιατί δόθηκε αυτή η εντολή και δεν είχε ήδη γίνει από την καλή διάθεση της μητέρας», είπε ο δικηγόρος Γιώργος Βλαχόπουλος.

Για να γίνει πάντως ένα τέτοιο αίτημα από τις γερμανικές αρχές σημαίνει πως συντρέχει σοβαρός λόγος συμπληρώνει ο κύριος Βλαχόπουλος.

«Πρέπει να υπάρχει εισαγγελική εντολή και αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Είτε ενός κακουργήματος ή όταν υπάρχει θέμα να μάθει το περιβάλλον του παιδιού εάν έχει βρεθεί».

Οι γερμανικές Αρχές φαίνεται πως έχουν εντείνει τις έρευνες για τον εντοπισμό της ανήλικης χωρίς να αποκλείεται να ξεκινήσουν και κατ’ οίκον έρευνες.

Ένα από τα σπίτια που θα μπορούσαν να ψάξουν ενδεχομένως να είναι εκείνο του ετεροθαλούς αδελφού της ο οποίος πάντως στην αποκλειστική συνέντευξη που είχε δώσει στο Live News υποστήριξε πως έχει να την δει χρόνια.

Ενεργοποιείται η Eurojust για την Λόρα

Οι έρευνες για την 16χρονη πάντως περνούν σε δεύτερο στάδιο μετά και την ευρωπαϊκή εισαγγελική εντολή που δόθηκε όπως αποκάλυψε χτες ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Αυτή τη στιγμή ενεργοποιείται Eurojust συνεργασία. Ευρωπαϊκή δικαστική εντολή για την αναζήτηση της Λόρας. Θα έχουμε άρσεις απορρήτου, εξέταση DNA, κατ’ οίκον έρευνες, κινητά, το mail της έρευνας».

Έδωσε DNA ο πατέρας της Λόρας

Ο πατέρας παραμένει στην Γερμανία. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τελικά δεν έδωσε δείγμα DNA η μητέρα της 16χρονης αλλά ο πατέρας της Λόρας. Από την άλλη, η μητέρα της ανήλικης παρακολουθεί τις εξελίξεις εξ αποστάσεως από το σπίτι της οικογένειας στο Ρίο.

Ο γενετιστής, Γιώργος Φιτσιάλος, μιλώντας στο Live News είπε πως όταν οι Αρχές θέλουν να κάνουν ταυτοποίηση, καλό θεωρείται να δώσουν δείγμα και οι δύο γονείς.

Το θρίλερ με την εξαφάνιση της Λόρας με τις Αρχές να βρίσκονται ένα βήμα πριν την άρση απορρήτου και τις έρευνες σε σπίτια φίλων και συγγενών της 16χρονης στην Γερμανία.