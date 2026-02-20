Οι συνεκτελεστές της διαθήκης του Τζέφρι Έπστιν πρότειναν εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων δολαρίων (και υπό συνθήκες μπορεί να φτάσει τα 35 εκατομμύρια ευρώ), προκειμένου να τερματιστεί συλλογική αγωγή που έχει ασκηθεί εναντίον τους από θύματα του Αμερικανού, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Το σχέδιο συμφωνίας δεν περιλαμβάνει καμία παραδοχή ευθύνης τους ορισμένους ως συνεκτελεστές της διαθήκης του Έπστιν, Ντάρεν Ινταϊκ και Ρίτσαρντ Καν — πρώην προσωπικό δικηγόρο και πρώην λογιστή του Έπστιν αντίστοιχα — και θα πρέπει να εγκριθεί από ομοσπονδιακό δικαστή στη Νέα Υόρκη. Η διαθήκη του είχε επικαιροποιηθεί μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του στη φυλακή.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με τους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας, την οποία είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, οι κληρονόμοι θα καταβάλουν 25 εκατομμύρια δολάρια εφόσον στην αγωγή συμμετάσχουν λιγότερα από 40 άτομα που πληρούν τα κριτήρια, όμως αν ο αριθμός των επιλέξιμων αιτούντων ξεπεράσει τους 40, το συνολικό ποσό θα ανέλθει στα 35 εκατομμύρια δολάρια.

Όσοι αποδεχθούν την προσφορά θα πρέπει επίσης να παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη νομική απαίτηση, ενώ προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί να μην έχουν ήδη συνάψει συμφωνία είτε με τους κληρονόμους του Έπστιν είτε με το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων του.

Δεν δέχονται ότι είχαν κάποια συμμετοχή στα εγκλήματα η συνεκτελεστές της διαθήκης

Η συλλογική αγωγή, που κατατέθηκε το 2024, κατηγορεί τους Ινταϊκ και Καν ότι «διευκόλυναν, συνέδραμαν και συγκάλυψαν» την παράνομη συμπεριφορά του Επσταϊν, αποκομίζοντας προσωπικό οικονομικό όφελος, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των δύο ανδρών αρνούνται τις κατηγορίες. «Κανένας από τους συνεκτελεστές της διαθήκης δεν έχει αναγνωρίσει ή παραδεχθεί την συμμετοχή σε οτιδήποτε παράνομο», δήλωσε ο Νταν Γουέινερ, ένας από τους συνηγόρους τους, όπως μετέδωσε το ABC News. Όπως πρόσθεσε, καμία γυναίκα δεν κατηγόρησε ποτέ κάποιον από τους δύο για σεξουαλική επίθεση, ούτε ότι υπήρξαν μάρτυρες τέτοιων πράξεων ή ότι τους γνωστοποιήθηκαν κατηγορίες κατά του Έπστιν.

Μετά τον θάνατό του, η περιουσία του Τζέφρι Έπστιν είχε εκτιμηθεί σε περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που μειώθηκε στη συνέχεια λόγω άλλων νομικών διευθετήσεων, απαιτήσεων και αποζημιώσεων.