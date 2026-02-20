Σε μια εξέλιξη που κλονίζει εκ θεμελίων τη βρετανική μοναρχία, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, αδελφός του Βασιλιά Καρόλου Γ’ και πρώην Πρίγκιπας Άντριου, συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης από τη βρετανική αστυνομία.

Ο κ. Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, στον οποίο αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι το περασμένο έτος λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο του Τζέφρι Έπστιν, τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο νέας έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, αφέθηκε ελεύθερος αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας. Ο Βασιλιάς Κάρολος, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, εξέφρασε τη στήριξή του σε μια «πλήρη, δίκαιη και ορθή νομική διαδικασία».

Γιατί συνελήφθη ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ;

Αν και η Σκότλαντ Γιαρντ δεν κατονόμασε τον συλληφθέντα, ακολουθώντας το πρωτόκολλο, επιβεβαίωσε τη σύλληψη ενός άνδρα ως υπόπτου για «παράβαση καθήκοντος δημόσιου λειτουργού». Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης ευθυγραμμίζονται πλήρως με τα πρόσφατα στοιχεία που ήρθαν στο φως από τα λεγόμενα «Epstein Files».

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο κ. Γουίντσορ να μοιράστηκε εμπιστευτικές κυβερνητικές πληροφορίες με τον Τζέφρι Έπστιν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ειδικός εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου (2001-2011).

Η έρευνα επικεντρώνεται σε μια σειρά μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) που υποδηλώνουν συζητήσεις για εμπορικά θέματα μεταξύ των δύο ανδρών. Παράλληλα, στους φακέλους περιλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό που εγείρει νέα ερωτήματα, αν και η αστυνομική ανακοίνωση της Πέμπτης δεν έκανε άμεση αναφορά σε κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ή εμπορίας ανθρώπων.

Τι είναι η παράβαση καθήκοντος

Το αδίκημα της «παράβασης καθήκοντος δημόσιου λειτουργού» (misconduct in public office) θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό στο βρετανικό δίκαιο και μπορεί να επισύρει έως και ισόβια κάθειρξη. Σύμφωνα με τον ορισμό της η αξιόποινη πράξη διαπράττεται όταν ένας λειτουργός παραβαίνει σκόπιμα τα καθήκοντά του, καταχρώμενος την εμπιστοσύνη του κοινού.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που εξετάζεται αν ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας εμπίπτει στον ορισμό του «δημόσιου λειτουργού», λόγω της πρότερης ιδιότητάς του ως εμπορικού απεσταλμένου και αξιωματικού του Βασιλικού Ναυτικού.

Μετά την απελευθέρωσή του, ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία της Κορώνας (CPS). Η διαδικασία αξιολόγησης των στοιχείων για την απαγγελία επίσημων κατηγοριών ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Η αντίδραση του Βασιλιά Καρόλου

Η σύλληψη αυτή αποτελεί το αποκορύφωμα μιας δεκαπενταετούς κρίσης που ταλανίζει τον Οίκο των Γουίντσορ. Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ τήρησε αυστηρή στάση, δηλώνοντας πως «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του», σηματοδοτώντας την πλήρη αποστασιοποίηση του Στέμματος από τον αδελφό του.

Η υπόθεση θεωρείται η σοβαρότερη θεσμική κρίση για τη βρετανική μοναρχία από την εποχή του θανάτου της Πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997, επισκιάζοντας ακόμη και την αποχώρηση του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Το χρονικό της πτώσης