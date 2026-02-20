Λογοδοτούν οι ισχυροί; Ή μένουν ατιμώρητοι σχεδόν ό,τι κι αν κάνουν; Η υπόθεση Έπστιν και η «θυγατρική» της, η υπόθεση Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίντσορ, έδειξαν ότι ναι, λογοδοτούν αλλά με αστερίσκους.

Το ότι συνελήφθη χθες ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, αδερφός του βασιλιά Κάρολου, έστω και για λίγες ώρες, δείχνει ότι και οι γαλαζοαίματοι λογοδοτούν – όμως μόνο όταν το παρακάνουν, όταν γίνονται υπερβολικά αντιπαθείς και αφού περάσουν αρκετά χρόνια. Να δούμε αν θα απαγγελθούν κατηγορίες στον Άντριου και για ποιο έγκλημα: την παράβαση καθήκοντος επειδή προώθησε απόρρητα κρατικά έγγραφα στον Έπστιν ή τον (πιο φριχτό και ρεζίλικο για τον ίδιο και τη βασιλική οικογένεια) βιασμό της ανήλικης Βιρτζίνια Τζούφρε;

Τελικά ο Άντριου ιδρώνει ή όχι; Η Τζούφρε υποστήριξε πως όταν τη βίαζε, έσταζε ποτάμια ιδρώτα. Ο Άντριου ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του το 2019 ότι δεν θα μπορούσε να ήταν αυτός γιατί δεν ιδρώνει ποτέ – όχι επειδή είναι τόσο «τέλειος» αλλά λόγω παθολογικών αίτιων. Τον εξέτασε ποτέ κανείς για να δει αν ιδρώνει;

Η ιστορία είναι με τον πρώην πρίγκιπα και πρώην δούκα του Γιορκ αλλά πάντα όγδοο στη σειρά διαδοχής του θρόνου (ιδιότητα που δεν του αφαιρέθηκε) – απίθανο να πεθάνουν οι επτά προηγούμενοι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις: ο τελευταίος γαλαζοαίματος που λογοδότησε στην Αγγλία ήταν ο Κάρολος Α’ το 1649, ο οποίος εκτελέστηκε για προδοσία. Στα σχεδόν 400 χρόνια που μεσολάβησαν ήταν όλοι άμεμπτοι – ακόμα και ο πατέρας του Άντριου, ο Φίλιππος, σύζυγος της τότε βασίλισσας Ελισάβετ, ο οποίος προκάλεσε ατύχημα ενώ οδηγούσε σε ηλικία 97 ετών το 2019 (και μίλησε και άσχημα στις δύο γυναίκες που τραυμάτισε). Οι αρχές δήλωσαν τότε ότι «δεν θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον να του ασκηθεί δίωξη». Δεν μας εξήγησαν ποτέ γιατί.

Η (κοινωνική) «τάξη του Έπστιν», όπως ονομάζουν στην Αμερική τον κύκλο φίλων και γνωριμιών του, βασιζόταν σε ένα ιδιότυπο δούναι και λαβείν: εκείνος τους πρόσφερε πρόσβαση σε άλλους πλούσιους και ισχυρούς του δικτύου του και σε νεαρά κορίτσια έτοιμα για όλα (ακόμα και γι’ αυτά που δεν ήθελαν) κι εκείνοι, ως αντάλλαγμα, του πρόσφεραν την σιωπή και την ανοχή τους. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πολλοί που έμειναν μακριά από τον Έπστιν γιατί κατάλαβαν ποιος ήταν αλλά δεν θα τους μάθουμε.

Πιο εύκολο είναι να μάθουμε ποιοι παράβλεψαν την καταδίκη του το 2008 και, κυρίως, επέλεξαν να μην δίνουν σημασία στα όσα έβλεπαν τα μάτια τους στο ιδιωτικό του νησί και στις επαύλεις του στο Παλμ Μπιτς και στη Σάντα Φε. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI, τα θύματα του Έπστιν ξεπερνούν τα χίλια σε αριθμό. Στατιστικά και μόνο, είναι αδύνατο να μην έπεσαν πάνω σε κάποια από αυτές τις γυναίκες οι φίλοι του που φιλοξενούνταν στα σπίτια του και πήγαιναν στα πάρτι του, όπως ο Άντριου ή ο Μπιλ Κλίντον που σε φωτογραφίες απαθανατίζεται σε τζακούζι με την Γκιλέιν Μάξγουελ, φυλακισμένη συνεργό του Έπστιν, και άλλες γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί για προστασία της ταυτότητάς τους.

Τα μέιλ που δημοσιοποιήθηκαν αφήνουν συχνά να εννοηθεί ότι συνέβαιναν πολλά στις βίλες του Έπστιν που έπρεπε να παραμείνουν μυστικά. «Στείλε μου έναν αριθμό να σε καλέσω, δεν μ’ αρέσει να είναι καταγεγραμμένες τέτοιες συζητήσεις», έγραψε ο Έπστιν στον Στίβεν Τις, δισεκατομμυριούχο συνιδιοκτήτη των New York Giants. Για τα 50ά γενέθλια του Έπστιν, ο Ντόναλντ Τραμπ του έστειλε ένα σημείωμα στο οποίο του ευχόταν «κάθε μέρα να είναι άλλο ένα υπέροχο μυστικό».

Ποια είναι αυτά τα μυστικά που μερικοί στα μέιλ παραπονιούνται ότι «τι κρίμα που δεν μπορούν να τα μοιραστούν» με τον υπόλοιπο κόσμο; Όσοι παραδέχονται ότι έχουν πάει στο ιδιωτικό νησί του Έπστιν στην Καραϊβική, λένε ότι μόνο «τραπεζώθηκαν» και ότι πήγαν «με την οικογένειά τους», σύζυγο και παιδιά.

Τελικά λογοδοτούν οι πλούσιοι και ισχυροί; Όπως μάθαμε από την υπόθεση Έπστιν, λογοδοτούν περισσότερο στην Ευρώπη παρά στις ΗΠΑ – στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Νορβηγία, στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει αστυνομικές έρευνες για εμπλεκόμενους ενώ στις ΗΠΑ απλώς παραιτούνται από τη δουλειά τους. Και λογοδοτούν περισσότερο για οικονομικά εγκλήματα παρά για σεξουαλικά.