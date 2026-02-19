Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους πανελλαδικά, στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, δηλώνουν οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι συνεχίζουν την απεργία μέχρι τις 6 το πρωί της Παρασκευής (20/2).

«Η κυβέρνηση αν δεν αποσύρει το άρθρο 52 του νομοσχεδίου, μάς στέλνει στον όλεθρο. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις πανελλαδικά», δηλώνει στο «Βήμα», ο γενικός γραμματέας του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), κ. Πάρης Ορφανός.

Την Τρίτη (17/2) οι οδηγοί έκαναν αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο Μεταφορών, όπου συναντήθηκαν με τον αν. υπουργό κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, χωρίς να υπάρξει κάποιο θετικό, για τους ίδιους, αποτέλεσμα, και χθες το πρωί (18/2) έκαναν επίσης μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σήμερα, Πέμπτη, στις 10.30 π.μ. οι οδηγοί ταξί θα συγκεντρωθούν έξω απ’ τα γραφεία του συλλόγου τους στην οδό Μάρνη. Από εκεί θα ξεκινήσει η πορεία με προορισμό το Μέγαρο Μαξίμου.

Τι ζητούν

Οι οδηγοί ζητούν την ικανοποίηση τριών αιτημάτων και συγκεκριμένα:

– Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του ’26 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035. «Δεν είμαστε αντίθετοι με την ηλεκτροκίνηση. Ζητάμε όμως, ομαλή μετάβαση σε αυτή», αναφέρει ο κ. Ορφανός.

– Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου. Όπως αναφέρουν, «όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ)». Οι εκπρόσωποι των οδηγών ταξί, ζητούν να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή. «Ζητάμε να γίνει σαφής διαχωρισμός των ταξί απ’ τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τα οποία είναι καθαρά τουριστικό προϊόν, κι αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν μπει ελάχιστη χρέωση 120 ευρώ», τονίζει ο γενικός γραμματέας του Συνδικάτου.

– Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

Άνεργοι 2.000 οδηγοί

Σύμφωνα με τον κ. Ορφανό, από το 2021 και μετά περίπου 2.000 οδηγοί ταξί είναι άνεργοι, εξαιτίας του αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που απαιτείται, ανά πενταετία, ως δικαιολογητικό για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

«Παλαιότερα», εξηγεί, «έπρεπε να καταθέτουμε, ως δικαιολογητικό, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. Αυτό άλλαξε με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανανεώσουν την άδεια οδήγησης ακόμη και όσοι έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα με αναστολή. Οι άνθρωποι αυτοί μένουν χωρίς εργασία ή αναγκάζονται να αλλάξουν επάγγελμα».

Τι λέει το υπουργείο

Πηγές του υπουργείου Μεταφορών υποστηρίζουν ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο, ικανοποιώντας αιτήματα των οδηγών ταξί.

Ειδικότερα:

Αντικατάσταση οχημάτων ταξί από 5 θέσεις σε 9 θέσεις

– Δίδεται η δυνατότητα για αντικατάσταση των οχημάτων ΤΑΞΙ πέντε θέσεων με οχήματα έως εννέα θέσεων σε όλη την επικράτεια. Μέχρι πρότινος αυτή η δυνατότητα δινόταν μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές κυρίως νησιωτικές.

– Τα οχήματα μπορεί να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα μέχρι 5 ετών.

– Ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει σε όχημα πέντε θέσεων χωρίς χρονικό περιορισμό.

Εξαιρέσεις από τον Κλιματικό Νόμο

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα νέα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα (ταξί) με άδεια κυκλοφορίας είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση αντικατάστασης του οχήματος τους με όχημα μηδενικών ρύπων, οι οδηγοί οχημάτων Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, οι οποίοι είναι άνω των 62 ετών και εκμεταλλεύονται όχημα ιδιοκτησίας τους ή με σύμβαση μίσθωσης.

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής οχήματος Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας χρήσης το όχημα εξαιρείται από την υποχρέωση για αντικατάσταση με όχημα μηδενικών ρύπων, υπό την προϋπόθεση ότι ηλικία του οχήματος δεν υπερβαίνει τα 10 έτη. Σε αυτή την περίπτωση το νέο όχημα Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ μπορεί να είναι ηλεκτρικό ή υβριδικό ή τεχνολογίας προτύπου εκπομπών ρύπων «EURO 6» ταξινομημένο από 1 Ιανουαρίου 2021 για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας χρήσης του.

Μέχρι την επανεκκίνηση του προγράμματος επιδότησης «Πράσινα Ταξί» για τους οδηγούς των οποίων η ηλικία χρήσης συμπληρώνεται το έτος 2026, αναστέλλεται η υποχρέωση αντικατάστασης του οχήματός τους με όχημα μηδενικών εκπομπών.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση τα οχήματα Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, τα οποία έχουν αγοραστεί βάσει παραστατικού αγοράς εκδοθέντος έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανεξαρτήτως του χρόνου ταξινόμησής τους, ακόμη και εάν έχουν ταξινομηθεί μετά την 1 Ιανουαρίου 2026.

Αποχαρακτηρισμός Οχημάτων (ΤΑΞΙ & ΕΙΔΜΙΣΘ)

Όταν ένα ταξί ή ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ (Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης Αυτοκίνητα Ειδικής Μίσθωσης) αποχαρακτηριστεί ή φτάσει το όριο ηλικίας του, ο ιδιοκτήτης έχει ένα έτος να φέρει νέο όχημα. Αν δεν το κάνει, η άδεια ανακαλείται.

Φορτιστές στις πιάτσες ταξί – υποδομές για ηλεκτροκίνηση

– Ο ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ (σ.σ. οργανισμοί συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης) μπορούν να κάνουν διαγωνισμούς για φορτιστές ταξί στις πιάτσες.

– Οι Δήμοι υποχρεούνται να δώσουν στοιχεία πιάτσας σε 15 ημέρες.

– Αφορά ηλεκτρικά και plug-in υβριδικών ηλεκτρικών.

Ρύθμιση κληρονομικών θεμάτων σε περίπτωση θανάτου συνιδιοκτήτη ταξί

Σε περίπτωση θανάτου συνιδιοκτήτη άδειας ταξί, προβλέπεται ότι λοιποί συνιδιοκτήτες να μπορούν άμεσα να συνεχίσουν την εκμετάλλευση του ταξί με προσωρινή άδεια στο όνομα τους.

Αν εμφανιστεί κληρονόμος μέσα σε δύο χρόνια, η προσωρινή άδεια ανακαλείται και εφαρμόζεται ο Αστικός Κώδικας.

Αν δεν εμφανιστεί, οι συνιδιοκτήτες μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο μερίδιο του θανόντος, μέσα σε έξι μήνες.

Η εξαγορά γίνεται με καταβολή στο Δημόσιο, του αντίστοιχου ποσοστού επί της εμπορικής αξίας της άδειας, όπου αυτή θα προσδιορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Μεταφορών – Οικονομικών. Αν δεν κάνουν αίτηση εξαγοράς, η προσωρινή άδεια ανακαλείται.

Μεταβατικά, για θανάτους που έγιναν πριν τη δημοσίευση του νόμου, δίδεται η δυνατότητα έκδοσης προσωρινής άδειας για δύο έτη εφόσον δεν έχει εμφανισθεί κληρονόμος του θανόντος συνιδιοκτήτη και δικαίωμα εξαγοράς έπειτα μέσα σε έξι μήνες του υπολοίπου μεριδίου της άδειας.

Ψηφιακή άδεια ταξί

Προβλέπεται η δυνατότητα η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου να έχει στο μέλλον με απόφαση υπουργού, μόνο ψηφιακή μορφή, (σήμερα έχει έντυπη και ψηφιακή), προκειμένου να μειωθεί δραστικά το διοικητικό κόστος ελέγχου της και του κινδύνου πλαστότητάς της.

Άδειες ΕΔΧ σε άτομα με Αναπηρία

Παροχή δυνατότητας σε συνταξιούχους Δημοσίου ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων να λάβουν άδεια οδηγού ΕΔΧ ταξί, εφόσον έχουν τέκνο με αναπηρία άνω του 67%.

Χορηγούνται στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών 9 άδειες Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων έπειτα από σύμφωνη γνώμη της ΕΣΑμεΑ (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία).