Συνεχίζουν κανονικά την απεργιακή τους κινητοποίηση οι αυτοκινητιστές, όπως ανακοίνωσαν από το προαύλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μάλιστα, το χειρόφρενο στα ταξί θα παραμείνει τραβηγμένο και την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, εκπρόσωπος των αυτοκινητιστών ενημέρωσε από μικροφώνου τους συναδέλφους του για την εξέλιξη των επαφών, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την απουσία του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «ο κ. Κυρανάκης λείπει, δεν είναι εδώ και μας αντιμετωπίζει αρνητικά και απαξιωτικά. Ο αγώνας μας συνεχίζεται αύριο και την Πέμπτη. Η πίεση που ασκούμε είναι πολιτική. Η κυβέρνηση είναι στα χειρότερά της».

Οι ιδιοκτήτες ταξί ξεκαθαρίζουν ότι η στρατηγική τους στοχεύει πλέον στην άσκηση πολιτικής πίεσης, θεωρώντας πως η παρούσα συγκυρία ευνοεί τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Με το βλέμμα στραμμένο στην τουριστική περίοδο, αλλά και στις τρέχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι αυτοκινητιστές δηλώνουν ανυποχώρητοι, αναμένοντας μια ουσιαστική ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματά τους.

Καπνογόνα στα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας

Σημειώνεται ότι κατά την αυτοκινητοπομπή που πραγματοποίησαν τα ταξί προς το υπουργείο Μεταφορών, ξεχώρισε η στιγμή με τα καπνογόνα που άναψαν κάτοικοι των Προσφυγικών στην Αλεξάνδρας, σε ένδειξη συμπεράστασης.

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Βγαίνοντας από τη συνάντηση, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα λέγοντας ότι «πλέον για εμάς ο κύριος Κυρανάκης δεν υπάρχει» και πως περιμένει κάτι από το Μέγαρο Μαξίμου ως ύστατη ελπίδα.

Τρεις είναι οι βασικές διεκδικήσεις του κλάδου:

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035.

Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου, που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο, σύμφωνα με τους οδηγούς, εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ).

Να επιτραπεί στα ταξί, σε αυτά που έχουν ήδη επιβάτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες. Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα ταξί κάνουν μεταφορές, είναι οχήματα δημοσίας χρήσεως, άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες.

Ζητούν επίσης να καταθέτουν ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

Οι αυτοκινητιστές ταξί θα πραγματοποιήσουν αύριο, Τετάρτη, πορεία με τα οχήματά τους προς το αεροδρόμιο, ενώ την Πέμπτη θα κάνουν πορεία πεζή προς το Μέγαρο Μαξίμου.