Στο Υπουργείο Μεταφορών φτάνει αυτή την ώρα η αυτοκινητοπομπή των ταξί, με τους αυτοκινητιστές να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και να δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων.

Το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα θερμό, καθώς οι εκπρόσωποι του κλάδου περιγράφουν ένα «τσουνάμι αντίδρασης» που μεγαλώνει καθημερινά, τονίζοντας πως οι επαγγελματίες είναι πλέον «μια γροθιά» απέναντι στα προβλήματα που τους ταλανίζουν.

Οι τρεις «κόκκινες γραμμές» των αυτοκινητιστών

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, έδωσε το στίγμα των προθέσεών τους, προειδοποιώντας πως οι απεργίες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου, καθώς είναι διατεθειμένοι να παλέψουν για να πάρουν πίσω όσα τους ανήκουν. Οι βασικές διεκδικήσεις εστιάζονται αρχικά στην απόσυρση του Άρθρου 52, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα (ΙΧ).

Όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, ο κλάδος απαιτεί τουλάχιστον διετή παράταση για την υποχρεωτική μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, προτείνοντας η εφαρμογή του μέτρου να μην ξεκινήσει πριν από το 2035. Τέλος, ζητούν την άμεση επαναφορά του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αντί της δικαστικής, υποστηρίζοντας πως η τρέχουσα ρύθμιση οδηγεί στην έξοδο από το επάγγελμα οδηγούς για απλές θεσμικές ή επιχειρηματικές παραβάσεις που δεν σχετίζονται με την εργασία τους.

Διεκδίκηση μέχρι τέλους και αίτημα για διάλογο

Στο ίδιο μήκος κύματος, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Αττικής, Όλγα Πετράκη, ξεκαθάρισε πως αυτή η κινητοποίηση δεν θα είναι η τελευταία, καθώς οι αυτοκινητιστές θα παραμείνουν στους δρόμους μέχρι να ακουστεί το δίκιο τους.

Η ίδια επισήμανε ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων και εστίασε στην ανάγκη για έναν ουσιαστικό διάλογο, ζητώντας μια σωστή συζήτηση με τον κ. Κυρανάκη προκειμένου να βρεθούν επιτέλους βιώσιμες λύσεις.

