Η εβδομάδα ξεκινά με νέες απεργίες στα ταξί. Το Συνδικάτο των αυτοκινητιστών της Αττικής προκήρυξε νέα τριήμερη απεργία την Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2.

Χειρόφρενο θα τραβήξουν και τα ταξί σε όλη τη χώρα για δύο ημέρες, την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι η προκήρυξη απεργίας διαρκείας.

Ο ΣΑΤΑ ζητά:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ «το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησες των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

-στην απαξίωση του επαγγέλματος,

-στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

-στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».