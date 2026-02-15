Μετά από έξι χρόνια εργασιών, αναβολών και έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ του σημερινού δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προκατόχου του, Κώστα Μπακογιάννη, φθάνει, όπως όλα δείχνουν, η στιγμή που η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους αρμόδιους του Δήμου Αθηναίων, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Μαρτίου. Μέχρι την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο δρόμος δεν θα ανοίξει για τα οχήματα. Είναι πολύ πιθανόν όμως, να ελευθερωθεί για τους πεζούς μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Για να είναι εφικτή η διέλευση των πεζών, γίνονται παρεμβάσεις που αφορούν τη μεταφορά της στάσης του τραμ.

«Περιμένουμε την οριστική έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης, καθώς και την τοποθέτηση των φαναριών από την Περιφέρεια Αττικής», αναφέρει στο «Βήμα» ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Πάρης Χαρλαύτης.

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφοριακή μελέτη για τη Βασιλίσσης Όλγας τροποποιήθηκε επί δημαρχίας Χάρη Δούκα. Η παλαιότερη μελέτη μιλούσε για πλήρη πεζοδρόμηση. Η σημερινή, η οποία έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και αναμένεται η έγκρισή της από το αρμόδιο υπουργείο, κάνει λόγο για λειτουργία δρόμου ήπιας κυκλοφορίας, διπλής κατεύθυνσης, με όριο ταχύτητας τα 20 χιλιόμετρα την ώρα.

Τι λέει η απόφαση

Συγκεκριμένα, η απόφαση που ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας τον Αύγουστο του ΄25, προβλέπει:

– Τη λειτουργία της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας ως οδού ήπιας κυκλοφορίας, με εφαρμογή κατάλληλης σήμανσης και παράλληλη κίνηση των ΙΧ επιβατικών οχημάτων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που διέρχονται από το συγκεκριμένο τμήμα, με το τραμ στην κατεύθυνση από τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας προς την Αρδηττού και με το τρόλεϊ από τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.

– Την άρση απαγόρευσης δεξιάς στροφής για τη γενική κυκλοφορία από την Αρδηττού προς την Αθανασίου Διάκου στη διασταύρωση των οδών «Αρδηττού / Αθανασίου Διάκου / Καλλιρόης / Λεωφόρου Βουλιαγμένης», με κατάργηση της υφιστάμενης σήμανσης, προσθήκη σηματοδότη δύο θέσεων με ένδειξη αναλάμποντος πορτοκαλί βέλους δεξιά και μικρής κλίμακας γεωμετρικών παρεμβάσεων (στα κράσπεδα).

– Την άρση απαγόρευσης αριστερής στροφής για τη γενική κυκλοφορία από την Αθανασίου Διάκου προς την Αρδηττού στη διασταύρωση των οδών «Αρδηττού / Αθανασίου Διάκου / Καλλιρόης / Λ. Βουλιαγμένης», με κατάργηση της υφιστάμενης σήμανσης.

Ανάσα για τους κατοίκους της Πλάκας

Έτσι, για να παραδοθεί ο δρόμος στους πολίτες, απαιτείται η τοποθέτηση δύο φωτεινών σηματοδοτών, ο πρώτος στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Αμαλίας για να στρίβουν τα οχήματα δεξιά, προς πλατεία Συντάγματος, και ο δεύτερος στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Με αυτές τις παρεμβάσεις θα μπορούν οι οδηγοί να έχουν πρόσβαση στην Πλάκα, μέσω της οδού Λυσικράτους, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν τον κύκλο της πλατείας Συντάγματος.