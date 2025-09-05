Προχωρεί η επίλυση του προβλήματος των κατοίκων της Πλάκας, οι οποίοι την τελευταία πενταετία κάνουν τον γύρο της πλατείας Συντάγματος προκειμένου να καταφέρουν να φθάσουν στο σπίτι τους με το όχημά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το φανάρι της αναστροφής πορείας στην άνοδο της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας.

«Η αναστροφή στη Λ. Αμαλίας προχωρά και αποτελεί μια πολύ σημαντική κυκλοφοριακή ρύθμιση για την πόλη. Πλέον, οι κάτοικοι που βρίσκονται στην Πλάκα θα μπορούν να φτάνουν στο σπίτι τους χωρίς να κάνουν ολόκληρο τον γύρο της πλατείας Συντάγματος. Χρειάζεται λίγη υπομονή από όλους τους οδηγούς τις επόμενες εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Η διαδρομή

Σημειώνεται ότι στην άνοδο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, λίγο πριν την Βασιλίσσης Όλγας, θα διαμορφωθεί στην αριστερή πλευρά ειδική λωρίδα και φανάρι που θα επιτρέπει στους κατοίκους της Πλάκας να κάνουν αναστροφή πορείας για να εισέλθουν στην περιοχή από την οδό Λυσικράτους. «Έτσι ερχόμενοι από την Αρδηττού θα μπορούμε πλέον να στρίψουμε δεξιά στην Αθανασίου Διάκου για να φθάσουμε στην Αμαλίας και στο νέο φανάρι το οποίο θα εξυπηρετεί και τους κατοίκους που θα έρχονται από την οδό Συγγρού ή την Λ. Βουλιαγμένης», εξηγούν εκπρόσωποι της Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας.

Όπως αναφέρουν, «χρειάστηκαν 500 υπογραφές κατοίκων προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2022 για να αποφασίσει την εκπόνηση της μελέτης, αλλεπάλληλες εγκρίσεις από την Περιφέρεια με τελευταία αυτή του Μαρτίου του 2025».