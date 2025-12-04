Πότε επιτέλους θα παραδοθεί η Βασιλίσσης Όλγας στους πολίτες; Το παραπάνω ερώτημα δεν θέτει μόνο ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά την ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα, Πέμπτη (4/12) οι αρμόδιοι της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων ΑΕ, που «τρέχει» το έργο, αλλά και όλοι όσοι περνούν τις τελευταίες μέρες από το σημείο και αντικρίζουν ένα εργοτάξιο.

«Η Λεωφόρος συνεχίζει να παραμένει κλειστή εδώ και 5 χρόνια με κόστος σχεδόν 6 εκ. ευρώ για μισό χιλιόμετρο, όπως παραδέχεται και η ίδια η εταιρεία στην ανακοίνωσή της. Και το κοντέρ συνεχίζει να γράφει», δηλώνει ο κ. Δούκας και καλεί τους αρμόδιους της «Ανάπλασης» να μην ταλαιπωρούν άλλο τους πολίτες.

Από την πλευρά της, η Εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση προκειμένου να απαντήσει στις καταγγελίες του δημάρχου Αθηναίων ότι το έργο «έχει στοιχειώσει» και ότι παραμένουν απλήρωτα τα 2,5 εκ. από τα 6 εκ. ευρώ που κόστισε.

Τι απαντά η «Ανάπλαση»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι της εταιρείας αποδίδουν την ολιγωρία παράδοσης του έργου στο ιστορικό απόθεμα ανυπολόγιστης αξίας που κρύβει κάθε μέτρο γης της πόλης των Αθηνών, ενώ αναφερόμενοι στις καθυστερήσεις των πληρωμών σύμφωνα με τις αιτιάσεις του εργολάβου, σημειώνουν ότι «τηρούνται κατά γράμμα οι διαδικασίες που επιβάλει η κείμενη νομοθεσία (σύνταξη ΑΠΕ, Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών, ΔΣ Ανάπλασης, Ελεγκτικό Συνέδριο και Υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης), διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν από την πρώτη στιγμή της ανάληψης του έργου από την Ανάπλαση».

Η ανακοίνωση

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της «Ανάπλασης» έχει ως ακολούθως:

«Είναι γνωστό παγκοσμίως, ότι κάθε μέτρο γης της πόλης των Αθηνών, κρύβει ένα ανυπολόγιστης αξίας ιστορικό απόθεμα. Πολλώ, δε, μάλλον, στη σημερινή Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, σημείο που τελείωναν τα Θεμιστόκλεια τείχη της πόλης, το Βαλεριάνειο τείχος καθώς και κτίσματα ρωμαϊκών και βυζαντινών περιόδων.

Η ανάπλαση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση ενός χώρου ανοιχτού στο κοινό, που θα ενοποιεί το Ολυμπιείο με το Ζάππειο και τον Εθνικό Κήπο και θα ολοκληρώνει τον αρχαιολογικό περίπατο από τον Κεραμεικό ως το λόφο του Αρδηττού και το Παναθηναϊκό Στάδιο. Προάγοντας τη βιώσιμη κινητικότητα, θα δίνει προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών καθώς και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ και ΤΡΑΜ), ενώ θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση για τα ΑμΕΑ σε όλη την έκταση του πεζοδρόμου.

Η αρχική μελέτη εκπονήθηκε με ανάθεση της «Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων Α.Ε.» κατά την περίοδο 2011-2014 και επικαιροποιήθηκε από την «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» την περίοδο 2021-2022. Το έργο χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υποδομών και Μεταφορών 2021- (ΑΔΑ: 6ΣΛΝ46ΜΤΛΡ-ΖΛΔ) του Υπουργείου Μεταφορών.

Με την ολοκλήρωση των έργων, ο χώρος θα παραδοθεί εξ ολοκλήρου στους πεζούς, με εξαίρεση:

– Τις γραμμές ανόδου και καθόδου του Τραμ από και προς το Σύνταγμα.

– Μια λωρίδα ανόδου του Τρόλεϊ και ΜΜΜ από το Παγκράτι προς το Σύνταγμα.

Η συνολική συμβατική δαπάνη του έργου (σε συνέχεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού), συμπεριλαμβανομένων απολογιστικών εργασιών (ανασκαφές αρχαιολογίας, προσωρινή μεταφορά τρόλεϋ, μετατόπιση ΟΚΩ κ.λ.π.), ανέρχεται στα 4.606.819,10 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Κατά την κατασκευή του έργου, πέραν της ανάπλασης, ενδεικτικά, αποκαταστάθηκαν ή ενισχύθηκαν σημαντικές υποδομές της οδού:

1. Κατασκευάστηκε σύστημα αποχέτευσης ομβρίων, το οποίο ΔΕΝ υπήρχε.

2. Τοποθετήθηκε φωτισμός, στην πλευρά ανόδου προς Σύνταγμα, ο οποίος ΔΕΝ υπήρχε.

3. Αντικαταστάθηκαν αγωγοί φυσικού αερίου, οι οποίοι ήταν παλαιοί και εκτός προδιαγραφών ασφαλείας.

4. Αποκατασταθήκαν φθορές στις στηρίξεις των τροχιών του ΤΡΑΜ.

5. Αποκαλύφθηκαν, αξιολογήθηκαν, συντηρήθηκαν και θα αναδειχθούν αρχαιότητες, οι οποίες αποτυπώνουν το σύνολο της ιστορίας της πόλης των Αθηνών.

6. Φυτεύτηκαν 160 δέντρα και περίπου 8.500 καλλωπιστικά φυτά, ενισχύοντας σημαντικά το πράσινο της πόλης.

Σημειολογικά και μόνο αξίζει να γίνει μια αναφορά σε δύο έργα αναπλάσεων, τα οποία εκτελούνται σε δυο διαφορετικά σημεία της πόλης, με έντονη την ύπαρξη αρχαιολογικού πλούτου, έτσι ώστε να γίνει ξεκάθαρο πως η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης πρέπει να αποκαλυφθεί και να αναδειχθεί από τους ειδικούς και βέβαια αυτό απαιτεί χρόνο και δαπάνη.

Οι περιοχές αυτές αφορούν στη:

– Λ. Βασιλίσσης Όλγας (κύριος έργου Ανάπλαση), με συμβατικό προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ), 4,6 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων έργων αρχαιοτήτων), και υπογραφή σύμβασης 20/02/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012337153 2023-03-21). Απαιτείται συμπληρωματική δαπάνη για τα έργα των αρχαιοτήτων 0,7 εκ. ευρώ (περίπου 15% του αρχικού συμβατικού συνολικού προϋπολογισμού) και

– Πλατεία Θεάτρου (κύριος έργου Δ. Αθηναίων), με συμβατικό προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ), 0,8 εκ. ευρώ, υπογραφή σύμβασης 18-05-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV010596443

2022-05-20). Η απαίτηση της αποκάλυψης των αρχαιοτήτων έγινε με απευθείας διαπραγμάτευση, από τον Δ. Αθηναίων, με συμβατικό προϋπολογισμό ύψους 0,9 εκ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (> 100% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου), σύμβαση 25-4-2024 με ΑΔΑΜ : SYMV014676161 2024-4-26.

Και τα δυο έργα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Να σημειωθεί τέλος, ότι αναφορικά με τις αιτιάσεις των καθυστερήσεων πληρωμών (όπως ο εργολάβος διατείνεται), από το ΔΣ της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε., τηρούνται κατά γράμμα οι διαδικασίες που επιβάλει η κείμενη νομοθεσία (σύνταξη ΑΠΕ, Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών, ΔΣ Ανάπλασης, Ελεγκτικό Συνέδριο και Υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης), διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν από την πρώτη στιγμή της ανάληψης του έργου από την Ανάπλαση».