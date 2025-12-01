Αιχμές για «… όσους θέλουν το έργο (σ.σ. Βασιλίσσης Όλγας) να μην τελειώσει ποτέ», αφήνει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «στη Βασιλίσσης Όλγας το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει. Έχει στοιχειώσει».

Όπως αναφέρει, επικαλούμενος την ανάδοχο εταιρεία, από τα 6 εκ. ευρώ που κόστισε το έργο, τα 2,5 εκ. ευρώ παραμένουν απλήρωτα. «Η ταλαιπωρία πρέπει να σταματήσει τώρα. Θα αναζητηθούν οι ευθύνες όλων…», σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση

Η ηγεσία του Δήμου Αθηναίων, βρίσκεται, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, σε μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, με τον κ. Δούκα να καταγγέλλει «εκδικητική πολιτική» και «σχέδιο υποβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Όπως αναφέρει, ο νέος προϋπολογισμός της χρονιάς που έρχεται είναι 2,7 δισεκατομμύρια, αντί για 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ των Δήμων.

«Βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο»

«Είμαστε πίσω κατά 6 δισεκατομμύρια. Βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο και η απάντηση του υπουργού ήταν: αυξήστε τα δημοτικά τέλη», δήλωσε και ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος της Αθήνας δεν θα υποκύψει.

Τιτάνια προσπάθεια για να μην αυξηθούν τα δημοτικά τέλη

«Κάνουμε τιτάνια προσπάθεια να μην αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη και το κόστος ζωής για τους πολίτες, παρ’ ότι η κυβέρνηση μας λέει ότι αυτή είναι η κίνηση που πρέπει να κάνουμε, αλλιώς δεν θα μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα», είπε ο κ. Δούκας, σημειώνοντας ότι «πολλοί Δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις».

«Χάσαμε τις πολεοδομίες γιατί συγκρουστήκαμε»

Ο δήμαρχος Αθηναίων κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εκδικητική στάση» απέναντι στους Δήμους που αντιστέκονται σε μεγάλα συμφέροντα και εργολαβίες.

«Αποφασίσαμε να πάμε κόντρα στην τσιμεντοποίηση των πόλεων και στον νέο οικοδομικό κανονισμό. Χάσαμε τις πολεοδομίες γιατί συγκρουστήκαμε», είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά και σε αλλαγές στον εκλογικό νόμο.

Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, ο νέος εκλογικός νόμος που θα παρουσιαστεί στις 17 Δεκεμβρίου καταργεί τη δεύτερη Κυριακή. «Θα γίνονται συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, χωρίς διαφάνεια, χωρίς προγραμματικές συγκλίσεις. Στο τέλος, αν συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε, θα μας διορίζουν όπως παλιά τους Νομάρχες».

Κινητοποίηση έξω από τη Βουλή στις 16/12

Ο κ. Δούκας υπενθύμισε τις κινητοποιήσεις που έχει αποφασίσει η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) για την 1η Δεκεμβρίου, ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού. «Πρέπει να σταματήσει αυτή η μεγάλη οπισθοδρόμηση», είπε. «Στις 16 Δεκεμβρίου θα είμαστε όλοι έξω από τη Βουλή. Δεν θα αφήσουμε να περάσει η φτωχοποίηση των δήμων».