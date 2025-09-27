Μεγάλη έρευνα για τον Δήμο Αθηναίων πραγματοποίησε η Opinion Poll για λογαριασμό της Political. Στόχος της ήταν η υποδοχή από των πολιτών των πρωτοβουλιών του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Ανάμεσα στα ερωτήματα οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν και για τα θέματα που προέκυψαν στον δημόσιο λόγο και προκάλεσαν αντιπαράθεση, όπως το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας.

Ταυτόχρονα διερευνήθηκε η δημοφιλία του Δημάρχου Χ. Δούκα όπως και όλων των επικεφαλής των Συνδυασμών της Αντιπολίτευσης , οι επιδόσεις σε ποιοτικά χαρακτηριστικά , οι προσδοκίες των δημοτών από τον νυν Δήμαρχο σε σχέση με την θητεία του Κ. Μπακογιάννη και ασφαλώς οι πολιτικοί συσχετισμοί.

Ξεκάθαρο αίτημα για άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας

Τρεις στους τέσσερις συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι επιθυμούν το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας. Συγκεκριμένα, το 75.9% συμφωνεί με την πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων, άποψη που είχε σηματοδοτήσει οξύτατη σύγκρουση Δημοτικής Αρχής Αθήνας – Κυβέρνησης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Μεγάλη αποδοχή έχουν και άλλες πρωτοβουλίες του Δημάρχου Αθηναίων. Το 76% βλέπει θετικά το πρόγραμμα του Δήμου για παρεμβάσεις και συμμετοχικές δράσεις αύξησης του Πρασίνου στην Αθήνα, όπως ήδη πραγματοποιούνται στον Λόφο Λαμπράκη, στο Άλσος Ιλισίων Ευελπίδων, στον Λυκαβηττό κ.λ.π. Αντίθετα αρνητικά το αντιμετωπίζουν το 15%.

Το 86.9% θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντικό για την ασφάλεια των πολιτών το πρόγραμμα κατεδάφισης 70 επικίνδυνων ετοιμόρροπων για χρόνια κτιρίων σε 21 περιοχές της Αθήνας. Αρνητική άποψη έχει το 10.2%.

Το 89.4% κρίνει θετικά την πρωτοβουλία του Δήμου να απομακρύνει δεκάδες τηλεφωνικούς θαλάμους που εγκαταλελειμμένοι είχαν μετατραπεί σε εστίες ρύπανσης και πρόκλησης ατυχημάτων, ενω το 6.9% έχει αντίθετη άποψη.

Τέλος, το 72.4% συμφωνεί με την κάθαρση που επιχειρείται από τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα , όπως π.χ με τη καταπολέμηση της εγκληματικής οργάνωσης με τα τραπεζοκαθίσματα.

Υπεροχή Δούκα έναντι Μπακογιάννη

Ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας εμφανίζει υψηλή δημοφιλία της τάξης του 55.1%, ποσοστό που δείχνει διακομματική αποδοχή. Αρνητική άποψη έχει το 39.7%. Οι θετικές απόψεις για τους επικεφαλής των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης είναι: Κ. Μπακογιάννης 31.9% ( 59.3% αρνητικές), Σοφιανός Νίκος 27.8% ( 25.6% αρνητικές), Ζαχαριάδης Κ. 22.3% ( 33.9% αρνητικές), Παπαδάκης Κ. 11.6% ( αρνητικές 18.8%) , Παπαδοπούλου Ελένη 10% ( αρνητικές 17.4%).

Ταυτόχρονα εμφανίζει σημαντικές επιδόσεις σε ποιοτικά χαρακτηριστικά :Θεωρείται προσιτός και φιλικός στους δημότες από το 53.8% με αντίθετη άποψη από το 25.3%, γνώστης των προβλημάτων της πόλης από το 53.4% με αντίθετη άποψη από το 38.7%, διεκδικητικός από το 49.8% με αντίθετη άποψη από το 36.8%, με συγκροτημένη άποψη για τις ανάγκες από το 49.7% με αντίθετη άποψη από το 39%, δραστήριος / αποφασιστικός από το 49.3% με αντίθετη άποψη από το 43.4%, με εμπειρία και γνώση διοίκησης από το 44% με αντίθετη άποψη από το 38.1% . Τα ποσοστά που συγκεντρώνει δείχνουν ότι υπάρχει μια υπερκομματική αποδοχή , όπως φαίνεται και από την δημοφιλία.

Σαν αποτέλεσμα των προηγούμενων ευρημάτων φαίνεται ότι υπάρχουν υψηλές προσδοκίες από τον Δήμαρχο Χ. Δούκα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 48.9% πιστεύει, λαμβάνοντας υπόψη το μέχρι σήμερα έργο του νυν Δημάρχου, ότι θα έχει καλύτερα αποτελέσματα στην θητεία του απ΄ότι είχε ο προηγούμενος Δήμαρχος Κ. Μπακογιάννης.

Προβάδισμα ΝΔ στην Α’ Αθήνας

Όσον αφορά τους πολιτικούς συσχετισμούς η Ν.Δ με 33.9% στην εκτίμηση ψήφου με διαφορά 21.8% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 12.1%. Ακολουθούν Κ.Κ.Ε με 9.3%, ΣΥΡΙΖΑ με 7.2%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 7.1%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 6.1%, ΜΕΡΑ 25 με 4.8%,ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ με 3.3% , ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 3.1%, ΝΙΚΗ με 2.7%, ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ με 2.5%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ με 2.3%, ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ.

Στην απλή πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις οι επιδόσεις είναι: Ν.Δ 24.9%, ΠΑΣΟΚ 8.9%, Κ.Κ.Ε 6.8%, ΣΥΡΙΖΑ 5.3%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5.2%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4.5%, ΜΕΡΑ 25 3.5%, ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2.4%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2.3%, ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1.8%, ΑΛΛΟ 4.1%, ΑΠΟΧΗ 5.1%, ΛΕΥΚΟ/ ΑΚΥΡΟ 2.9% , αναποφάσιστοι 18.6%.

Για να υπάρχει στοιχείο σύγκρισης , υπενθυμίζουμε τις επιδόσεις των κομμάτων στις Ευρωεκλογές στην Α΄Αθηνών που ήταν: Ν.Δ 30,49%, ΣΥΡΙΖΑ 17,08%, Κ.Κ.Ε 10,03, ΠΑΣΟΚ 8.83%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 5.80%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4.48%, ΜΕΡΑ 25 4, 42%, ΝΙΚΗ 3,28%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3, 18%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2,94% κ.λ.π