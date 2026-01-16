Επίσκεψη στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν και τις επόμενες κινήσεις, πραγματοποίει ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios από πηγές με γνώση του θέματος.

Όπως αναφέρεται, ο Μπαρνέα αναμένεται να συναντηθεί στο Μαϊάμι με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος είναι αρμόδιος για την απευθείας επικοινωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης (η οποία έχει καταρρεύσει σύμφωνα με δημοσιεύματα). Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο του στενού συντονισμού ΗΠΑ–Ισραήλ αναφορικά με τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν και το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής απάντησης στην καταστολή τους.

Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μπαρνέα

Υπενθυμίζεται ότι ο Γουίτκοφ είχε μέχρι πρότινως επαφές με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που όμως διακόπηκαν προ διημέρου. Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν ο επικεφαλής της Μοσάντ θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το ταξίδι Μπαρνέα έρχεται λίγες ημέρες μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με θέμα την κρίση στο Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να καθυστερήσει οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια, ώστε το Ισραήλ να έχει περισσότερο χρόνο προετοιμασίας για ενδεχόμενα ιρανικά αντίποινα.

Ισραηλινές πηγές αναφέρουν επίσης ότι, πέραν του κινδύνου αντιποίνων, τα αμερικανικά σχέδια προβλέπουν πλήγματα κατά στόχων των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας, ωστόσο το Τελ Αβίβ θεωρεί πως αυτά δεν επαρκούν για να αποσταθεροποιήσουν το καθεστώς. Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι, παρά τις καθυστερήσεις, μια αμερικανική επιχειρήση θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι ΗΠΑ μετακινούν αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Στο μεταξύ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή και στέλνουν το αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» και την ομάδα μάχης προς τη Μέση Ανατολή από τη Νότια Σινική Θάλασσα. Επιπλέον αναμένεται να αναπτυχθούν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μαχητικά αεροσκάφη και πιθανότατα υποβρύχια.