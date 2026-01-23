Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αεροπλανοφόρα και αντιτορπιλικά των ΗΠΑ κινούνται προς τη Μέση Ανατολή, απειλώντας την Τεχεράνη σχετικά με εκτελέσεις διαδηλωτών και ενδεχόμενη επανεκκίνηση του πυρηνικού της προγράμματος.

«Έχουμε μια αρμάδα… ελπίζω να μην χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως είναι ανοικτός σε συνομιλίες με τo Ιράν.

«Αρμάδα» στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One, κατά την επιστροφή του από το Νταβός, ότι «έχουμε πολλά πλοία που πηγαίνουν προς τα εκεί, σε περίπτωση… προτιμώ να μην συμβεί τίποτα, αλλά τα παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά».

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ ακολουθούν την απειλή του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του ιρανικού στρατού, πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα έχουν «οδυνηρή» τύχη αν επιτεθούν στην Ισλαμική Δημοκρατία και τη διαβεβαίωσή του πως οι δυνάμεις του έχουν πάντα «το δάκτυλο στη σκανδάλη».

Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπό καθεστώς ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που βρισκόταν στη Νότια Σινική Θάλασσα, έλαβε διαταγή να πλεύσει προς τη Μέση Ανατολή μαζί με τη δύναμη κρούσης του, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αρκετά αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με καθοδηγούμενους πυραύλους. Πρόσθετα συστήματα αεράμυνας εξετάζονται επίσης, για την προστασία βάσεων των ΗΠΑ σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης.

Προειδοποίηση προς την Τεχεράνη

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τις απειλές του κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι η χώρα θα υποστεί ισχυρό πλήγμα, αν επιχειρήσει ξανά να αναπτύξει το πυρηνικό της πρόγραμμα. «Αν προσπαθήσουν ξανά, θα χτυπήσουμε και εκεί με την ίδια ευκολία», τόνισε.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ακύρωσε περίπου 840 εκτελέσεις, μετά από τις απειλές του, ισχυριζόμενος: «Είπα: ”Αν κρεμάσετε αυτούς τους ανθρώπους, θα δεχθείτε χτύπημα μεγαλύτερο από ποτέ. Αυτό που κάναμε στο πυρηνικό σας πρόγραμμα θα φανεί σαν ασήμαντο”».

Στο στόχαστρο τα πυρηνικά

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τα πυρηνικά του Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) απαιτεί αναφορά από την Τεχεράνη για τα πλήγματα στις εγκαταστάσεις της χώρας και για τις ποσότητες ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, οι οποίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα μπορούσαν να επαρκέσουν για την κατασκευή έως και 10 πυρηνικών βομβών.

Οι διαδηλώσεις δεν έχουν σβήσει

Παρά τη μείωση των κινητοποιήσεων, παραμένει ασαφές αν οι διαδηλώσεις στο Ιράν θα αναζωπυρωθούν. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, από το μεγάλο παζάρι της Τεχεράνης και εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλη τη χώρα.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις ΗΠΑ HRANA ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχει επαληθεύσει 4.519 θανάτους συνδεδεμένους με τις αναταραχές, εκ των οποίων 4.251 νεκροί ήταν διαδηλωτές, ενώ άλλοι 9.049 θάνατοι βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η ιρανική κυβέρνηση αναφέρει περισσότερους από 5.000 θανάτους, περιλαμβανομένων 500 μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Σε ερώτηση για τον ακριβή αριθμό θυμάτων, ο Τραμπ σχολίασε: «Κανείς δεν ξέρει… Είναι πολλοί, ό,τι και να λέμε».