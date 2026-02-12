Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας με θύμα ένα 9χρονο αγόρι στο φάσμα του αυτισμού, σημειώθηκε σε ειδικό δημοτικό σχολείο της Πάτρας.

Όπως καταγγέλλει η μητέρα του παιδιού, δασκάλα του σχολείου χτύπησε τον γιο της, που ήταν ανήμπορος να αντιδράσει.

«Στην τάξη του ήταν, έτρωγε το φαγητό του και έπαιζε με την κούκλα του το παιδί και απλά χτύπαγε την κούκλα στο θρανίο και την εκνεύρισε. Την δασκάλα στην διπλανή αίθουσα, δεν ήταν η δασκάλα του παιδιού αυτή που το έκανε. Τον σήκωσε, τον τράβηξε λίγο πιο πέρα στην βιβλιοθήκη και του έδωσε τρία χαστούκια δυνατά, το ένα μετά το άλλο», ανέφερε η μητέρα του 9χρονου στο MEGA.

Το περιστατικό συνέβη μπροστά στα μάτια της κοπέλας που έχουν προσλάβει οι γονείς του παιδιού, για παράλληλη στήριξη. Ήταν εκείνη που ενημέρωσε τη μητέρα του παιδιού.

Η γιαγιά του μικρού ανέφερε: «Ήταν μια χαρά και τώρα σοκαρίστηκε. Εμείς το έχουμε μάθει με αγάπη, δεν το έχουμε μάθει με τέτοιες. Γι’ αυτό πληρώνουμε παράλληλη στήριξη. Το πληρώνουμε για να είμαστε σίγουροι επειδή φοβόμαστε και δεν ήθελαν παράλληλη στήριξη στο σχολείο».

Δεν ήταν η πρώτη φορά που το παιδί δέχθηκε επίθεση

Μάλιστα όπως καταγγέλλεται δεν ήταν η πρώτη φορά που το παιδί δέχθηκε επίθεση από τη δασκάλα μέσα στο σχολείο.

«Η κοπέλα, αυτή που το έκανε και χαστούκισε το παιδί, εξομολογήθηκε στην ιδιωτική παράλληλη, της είπε: «ότι πέρσι τον είχα απομονώσει, τον είχα βάλει πάνω σε ένα στρώμα, το είχα ρίξει το παιδί και το βάραγα για να το ηρεμήσω», κατήγγειλε στο MEGA η μητέρα του ανήλικου.

Οι γονείς κατέθεσαν μήνυση και από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος μιας ακόμη εκπαιδευτικού η οποία ήταν μπροστά στο περιστατικό και δεν απέτρεψε την πράξη. ΕΔΕ διέταξε και η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.