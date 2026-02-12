Τμήμα οροφής έπεσε στις τουαλέτες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου, την ώρα των μαθημάτων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με επώνυμη καταγγελία της μητέρας μαθητή, κ. Άννας Κόκκορη, στο notia.gr, το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο γιος της, μαθητής της Γ’ Δημοτικού, βρισκόταν στον χώρο μαζί με άλλα δύο παιδιά. Όπως περιγράφει η οροφή υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να τρομοκρατηθούν.

«Απαντούν με “θα” και φρούδες υποσχέσεις»

Η κ. Κόκκορη, η οποία είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων του σχολείου, εξαπολύει βέλη κατά της Δημοτικής Αρχής, καταγγέλλοντας αδιαφορία για την ασφάλεια των κτιριακών υποδομών.

«Έχουμε στείλει άπειρα μηνύματα στον Δήμο για συντήρηση και επισκευή των κτιρίων του σχολείου μας και ως απάντηση έχουμε λάβει “θα” και φρούδες υποσχέσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην καταγγελία της.