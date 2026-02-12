Σοβαρές είναι οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά της διευθύντριας ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι, που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η διευθύντρια από σήμερα απομακρύνεται από τα καθήκοντά της, ενώ αναμένονται περαιτέρω ενέργειες από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές.

«Επιτέλους κινητοποιήθηκε το υπουργείο. Είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το σχολείο. Απ’ ό,τι μάθαμε, απομακρύνεται από το σχολείο», είπε μητέρα μαθητή του ΕΠΑΛ Χαλανδρίου.

Έβαζε τους μαθητές να σκάβουν για να τους διαγράφει τις απουσίες

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η διευθύντρια φέρεται να ζητούσε από μαθητές να εκτελούν τεχνικές εργασίες στον χώρο του σχολείου, όπως σκάψιμο και βάψιμο, με αντάλλαγμα τη διαγραφή απουσιών.

Μάλιστα, μαθητές της Α’ Λυκείου φέρονται να κλήθηκαν να ανοίξουν αυλάκι στην αυλή για την απορροή υδάτων, χρησιμοποιώντας εργαλεία, χωρίς επίβλεψη και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση των γονέων.

Όπως καταγγέλλεται, η διευθύντρια απειλούσε μαθητές και εκπαιδευτικούς με απουσίες και πειθαρχικά μέτρα.