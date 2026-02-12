Εκρηκτικό ήταν το κλίμα μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής με την αντιπαράθεση τους να ξεφεύγουν κατά πολύ από τα κοινοβουλευτικά όρια αλλά και τον πολιτικό πολιτισμό. Ο υπουργός Υγείας προσήλθε σήμερα στη Βουλή – όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε ανάρτησή του – για να απαντήσει στις κατηγορίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο υπουργός Υγείας λαμβάνοντας τον λόγο επί προσωπικού κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, δηλητηριώδες, κακοποιητικό έχει περάσει από αυτή τη Βουλή εδώ και χρόνια». Στη συνέχεια, αιχμηρά αναφέρθηκε στο θέμα που έχει προκύψει μετά την ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. «Πρώτοι από όλοι το γνωρίζουν οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας της, έχει αποχωρήσει το 40%, κανένας κανονικός άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει». Πρόσθεσε ότι «για τις καταγγελίες της κ. Καραγεωργοπούλου το μόνο που είχατε να πείτε είναι η αγάπη θα κερδίσει, τις κάνατε υποδείξεις για να εξυπηρετήσετε συμφέροντα». Στη συνέχεια, είπε ότι είστε η μόνη από που στα τρία χρόνια το 40% της κοινοβουλευτικής ομάδας «σας έχει φτύσει».

Μεταξύ άλλων, για το θέμα της τραγωδίας στο εργοστάσιο της Βιολάντα, ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε ότι «ουδέποτε υπερασπίστηκα τη Βιολάντα» ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «είπα ότι η εταιρεία έχει πάρει διεθνή βραβεία». Ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρθηκε και στη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η Ζωή Κωνσταντοπούλου «9 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία πήγε στα Εξάρχεια να κάνει μήνυση. Για να καταλάβετε που έχουμε μπλέξει. Λίγο πριν πέσει ο «κόφτης» είπε «εγώ δεν σας φοβάμαι, κάθε μέρα και μια μήνυση».

Σε ίδιο τόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε «δεν ανέβηκε στην κυβερνητική θέση, διότι θα πρέπει να εξηγήσει πώς αλλάζει τις κυβερνητικές καρέκλες σαν τα πουκάμισα». Και στη συνέχεια, μεταξύ άλλων κατηγοριών είπε «είστε εσείς κοινοβουλευτικός άνδρες; Όχι τις 14, τις 1014 γενιές που είχατε περάσει τον κ. Μητσοτάκη που τώρα τον γλύφετε.

Μεταξύ διακοπών και οξείας έντασης και ενόσω ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, από έδρας προσπαθούσε να επαναφέρει τη τάξη, ο Άδωνις Γεωργιάδης πήρε τον λόγο ξανά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από το δικό της έδρανο. «Φτάνει με αυτή τη τραμπούκο, δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία» είπε. «Δεν έχω διακόψει την ανάγωγη, να μάθει επιτέλους αγωγή, αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας της και η μάνα της, γελοίο πρόσωπο». Στη συνέχεια απαντώντας στις αιτιάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι δεν αναφέρθηκε στον Γιάννη Παναγόπουλο, ο υπουργός Υγείας θέλησε να υπογραμμίσει ότι κανέναν δεν υπερασπίζομαι. «Έχοντας όμως ζήσει στο πετσί μου τη σκευωρία της Novartis, έχω κάτι που η συνήγορος βιαστών δεν έχει μάθει, σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας. Στον δυτικό κόσμο είναι ιερό δεν γνωρίζετε από ιερά πράγματα μόνο από βιαστές ξέρετε αυτοί είναι οι πελάτες σας με αυτούς κάνετε παρέα».