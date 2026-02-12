Στη συνέχεια της πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας να συναντήσει πρώην πρωθυπουργούς, ο Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε τον Αλέξη Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας έφτασε πέντε λεπτά από την καθορισμένη ώρα του ραντεβού του. Αφού πέρασε στο γραφείο του κ. Τασούλα είπε ότι «όταν ερχόμουν στον Παπούλια μας κερνούσε τσίπουρο», με τον κ. Τασούλα να του λέει ότι «έχω κι εγώ τσίπουρο, θέλεις;», είπε αμέσως ο Τασούλας. «Όχι, είναι ακόμα πρωί», απάντησε ο Τσίπρας γελώντας. Τελικά, παρήγγειλε ένα τσάι.

Συνταγματική Αναθεώρηση

Η συνάντηση τους διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα και ανάμεσα στα πολλά θέματα αναφέρθηκαν και στη παρούσα πολιτική συγκυρία. Συμφώνησαν ότι η στάθμη της τοξικότητας παραμένει υψηλή και θα πρέπει όλοι να συμβάλλουν ώστε να υποχωρήσει. Η κουβέντα πήγε στην Συνταγματική Αναθεώρηση με ειδικότερη αναφορά στην ανάγκη να αναζητηθεί κοινός τόπος σε θέματα που φαίνεται ότι συμφωνούν όλοι, όπως είναι η ανάγκη για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί της ευθύνης υπουργών.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπενθύμισε στον κ. Τσίπρα ότι ήδη από το 2006 είχε συνυπογράψει σχετική κοινοβουλευτική πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αναθεώρηση του άρθρου 86. Επί της ουσίας του θέματος, ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποδοθεί στη Δικαιοσύνη η πρωτοβουλία δίωξης πολιτικών προσώπων, χωρίς ωστόσο αυτή η νέα ρύθμιση να διευκολύνει την υπερβολή της «καταγγελιομανίας».

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν φάνηκε να έχει κάποια αντίρρηση ως προς την ουσία του θέματος, ωστόσο όσοι έχουν συζητήσει μαζί του το θέμα αυτό λένε ότι δεν μοιάζει προς το παρόν διατεθειμένος να συμμετάσχει πιο ενεργά στο δημόσιο διάλογο για την αναθεώρηση, εφόσον δεν είναι βουλευτής και δεν έχει ακόμα ιδρύσει το κόμμα. Και πότε θα ιδρύσει το κόμμα; Η εντύπωση που δίνει είναι ότι δεν βιάζεται. Παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και μοιάζει βέβαιος ότι θα βρει τη βέλτιστη χρονική στιγμή.

Ήπειρος

Από τη συζήτηση του Προέδρου με τον πρώην πρωθυπουργό δεν θα μπορούσε να λείψει η Ήπειρος. Άλλωστε και οι δύο έχουν κοινή καταγωγή από την Ήπειρο ενώ μόλις πριν λίγες ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στα Ιωάννινα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». Όπως είπε ο κ. Τσίπρας, αυτή τη φορά είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί και το Ζαγόρι και δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ομορφιά του. Ως τώρα πήγαινε κυρίως στα Τζουμέρκα, από όπου κατάγεται.

Από την κουβέντα τους δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός και το θέμα του βιβλίου του κ. Τσίπρα με τους δύο, ενώ η συζήτηση πήγε και στη μεταφορική έννοια της Ιθάκης. «Δεν είσαι ομηρικός, είσαι Καβαφικός», του είπε ο κ. Τασούλας. Εννοούσε ότι στον Όμηρο ο Οδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη και μένει στην Ιθάκη. Όμως, στον Καβάφη η Ιθάκη συμβολίζει το αέναο ταξίδι. Στο ποίημα του Αλεξανδρινού ο ταξιδευτής δεν σταματάει ποτέ να ταξιδεύει.

Τα δώρα του Προέδρου

Μάλιστα ο Τασούλας χάρισε στον Τσίπρα ένα δακτυλογραφημένο σε γραφομηχανή διήγημα μόλις οκτώ σελίδων συνολικά που έγραψε ο Ευάγγελος Αβέρωφ τον Σεπτέμβριο του 1980 με τίτλο: «Η Επιστροφή στην Ιθάκη». «Στο διήγημα αυτό του Αβέρωφ ο Οδυσσέας αφού έφτασε στην Ιθάκη, μετά από λίγο καιρό ξεκίνησε ξανά για νέες περιπέτειες διότι δεν μπορούσε να εξοικειωθεί με το καθισιό. Έτσι κι εσύ αφού έγραψες την «Ιθάκη» ξεκινάς τώρα για νέες περιπέτειες…» , είπε στον Αλέξη Τσίπρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, αποχώρησε και με ένα άλλο δώρο. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας του έκανε και ένα δεύτερο δώρο, ένα κείμενο που έγραψε η μητέρα του, Βούλα Τασούλα, το οποίο το 2024 εκδόθηκε σε βιβλίο με τίτλο: «Μικρή Πορεία». Στο βιβλίο αυτό η μητέρα του Προέδρου περιγράφει την καταστροφική επίθεση των Γερμανών στο χωριό καταγωγής της, το ορεινό χωριό Ραφταναίοι Ιωαννίνων και το πώς οι κάτοικοι κατέφυγαν σε σπηλιές στα βουνά για να σωθούν. Η κυρία Τασούλα έχει πει στον Πρόεδρο υιό της ότι συμπαθεί τον Τσίπρα και γι’ αυτό παρήγγειλε να του χαρίσει αυτό το κείμενό της.