Με σχόλιο για τη χθεσινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα ξεκίνησε την ομιλία του ο Αλέξης Χαρίτσης λέγοντας ότι «εμείς θεωρούμε απαραίτητο τον διάλογο ανάμεσα στις δυο χώρες. Θετική επί της αρχής και η χθεσινή συνάντηση. Μια συνάντηση χαμηλής πολιτικής. Δεν υποτιμούμε τα ήρεμα νερά, αλλά δεν πρέπει να γίνουν στάσιμα, γιατί εκεί ελλοχεύουν κίνδυνοι».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, μιλώντας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το νομοσχέδιο των Συλλογικών Συμβάσεων, αναφέρθηκε με αιχμή το θέμα της ΓΣΕΕ λέγοντας ότι «μας την παρουσιάσατε ως προϊόν διαλόγου. Δείτε την σύμπτωση. Τα έφερε έτσι η ζωή και έρχεται την στιγμή που ξεσπά ένα σκάνδαλο. Και κάπως έτσι χαλάει και όλη η φιέστα. Η πραγματικότητα εμφανίζεται στην χειρότερη δυνατή στιγμή και να διαλύει την εικονική πραγματικότητα και εύλογα αναρωτιέται ο καθένας παρατηρητής. Πόσο πραγματικά προϊόν είναι εθνικού διαλόγου όταν γύρω από την συμφωνία αιωρούνται μεταφορές χρημάτων….Και τι ρόλο τελικά παίζει το χρήμα; Γίνεται κοινωνικός διάλογος στη βάση του χρήματος; Και αυτό έχει φανεί και από κάτι άλλο…από το γεγονός ότι δεν κλήθηκαν οι κλαδικές οργανώσεις. Θα έπρεπε για λόγους ευθιξίας να το έχετε αποσύρει εσείς η ίδια. και για λόγους ουσίας»

Για το ίδιο το νομοσχέδιο, ο κ. Χαρίτσης είπε ότι «δεν αλλάζει η ζωή των εργαζομένων. Αυτό δεν είναι νέα εποχή. Επιτέλους δεν μπορεί να μιλά για κατάργηση μνημονιακών δεσμεύσεων η κυβέρνηση του 13ωρου. Κάνετε το όχι του εργοδότη πιο εύκολο, πιο ασφαλές, πιο νόμιμο. Δεν πρόκειται για κοινωνική συμφωνία, πρόκειται για κοινωνικό εμπαιγμό».