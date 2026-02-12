Σφοδρή σύγκρουση με φόντο τη τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» σημειώθηκε ανάμεσα στην υπουργό Εργασίας και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε αναφερόμενη στη τραγωδία που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων ότι «εργαζόμενοι εκτέθηκαν επί μήνες σε κίνδυνο θανάτου και τελικά βρήκε τον θάνατο… σχολεία επισκέπτονταν τον χώρο. Παιδιά μαθητές επισκέφθηκαν ανίδεοι τη Βιολάντα για αυτόν τον κίνδυνο θανάτου».

Μιλώντας για τα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το θέμα αυτό η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διερωτήθηκε απευθυνόμενη προς τη Νίκη Κεραμέως, «θα πείτε κάτι στην κυβέρνηση; Θα πείτε κάτι για την προσπάθεια εγκωμιασμού της εργοδοσίας που έστειλε στον άλλο κόσμο εργαζόμενες; που κάνατε αναστολή κομματικών δραστηριοτήτων, δηλαδή τις πίτες».

Η υπουργός Εργασίας έλαβε τον λόγο αμέσως μετά εξαπολύοντας δριμεία κριτική στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την ότι εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο λόγο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι άλλο ο σεβασμός στον ανθρώπινο πόνο και άλλο η εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Οι αναφορές σας σταμάτησαν τη στιγμή που έφυγαν οι μαθητές των Τρικάλων από την αίθουσα. Είναι ντροπή να δημιουργείτε εντυπώσεις».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής έκανα εκτενέστερες αναφορές στο θέμα αυτό. Η δικαιοσύνη ερευνά. Είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε βουλευτές που δεν είναι στην αίθουσα. Αν ο κ. Γεωργιάδης ήταν εδώ, θα σας είχε απαντήσει με πειστικό και καταλυτικό τρόπο Φέραμε διάταξη που λέει ότι θα κάνει πιο αυστηρό το καθεστώς;;;; ξέρετε τι ψηφίσατε; ΟΧΙ κ. Κωνσταντοπούλου…. Εκεί φαίνεται στην πράξη ποιος πασχίζει για την ενίσχυση κανόνων ασφαλείας».

Τον λόγο πήρε ξανά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και απαντώντας προς τη Νίκη Κεραμέως είπε «δεν ντρέπεστε να λέτε ότι το κάνουμε για το ακροατήριο, εσείς οι βουλευτές φαντάσματα, βιδωμένοι στις καρέκλες σας κι άλλοι προσβάλλονται από τη νόσο της καρέκλας, μεταδοτική και σίγουρα ανίατη.Λυπάμαι για την παρέμβαση σας, γιατί ήταν πολύ χαμηλού επιπέδου».