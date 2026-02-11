Οι εργασίες της διακομματικής επιτροπής για τα αγροτικά ξεκίνησαν σήμερα, χωρίς φυσικά να λείπουν οι εντάσεις. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντιπαρατέθηκε με το προεδρείο ενώ άφησε και αιχμές για την αντιπολίτευση βάζοντας στο στόχαστρο της εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠαΣοΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε επίσης έναν έντονο διάλογο με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε αιχμές για «προσυνεννόηση» μεταξύ των τεσσάρων κομμάτων η οποία, όπως είπε, «προκαλεί αποστροφή». «Θα χαλάσουμε το καλό κλίμα. Φωτογραφηθήκαμε κύριε Οικονόμου με τους κυρίους Χνάρη και Κόκκαλη. Αλληλοψηφίζεστε, εμείς δεν μπήκαμε ποτέ σε deals. Κάποιοι γλυκαθηκαν από την αντιπροεδρία και κατάπιαν τη γλώσσα τους για το κλείσιμο της εξεταστικής. Πρόκειται για ξέπλυμα», είπε πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, και, στη συνέχεια, έβαλλε κατά του ΚΚΕ, κατηγορώντας το ότι «ψήφισε τους αντιπροέδρους της ΝΔ για να έχει αντιπρόεδρο στη Βουλή».

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήρθε ούτε να υποστηρίξει την πρότασή του για την επιτροπή»

Απευθυνόμενη στα μέλη της Επιτροπής από το ΠαΣοΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ρώτησε: «Έτσι θα λειτουργήσει η διακομματική; Με εσάς ως εξαπτέρυγα για τις φωτογραφίες;». Στη συνέχεια, έβαλε ζήτημα παρουσία του πρωθυπουργού στην Επιτροπή. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήρθε ούτε να υποστηρίξει την πρότασή του για την επιτροπή», είπε και πρόσθεσε πως, «αν πρόκειται αυτή η επιτροπή να έχει οποιοδήποτε νόημα και αν θέλετε να τηρήσετε τα προσχήματα θα πρέπει να μας πείτε αν θα έρθει ο κ. Μητσοτάκης».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα και κατά την τοποθέτηση του Νίκου Καραθανασόπουλου από το ΚΚΕ, όταν αυτός υποστήριξε πως η Πλεύση Ελευθερίας υπερψήφισε την ΚΑΠ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Δεν θα λέτε ψέματα. Τι εμμονή είναι αυτή με τα ψέματα;», ρώτησε, με τον εισηγητή του ΚΚΕ να απαντά πως, «δεν σας επιτρέπω να διακόπτετε», και την ίδια να ανταπαντά, «ούτε κι εγώ να παραποιείτε την αλήθεια».

Στον απόηχο της ανεξαρτητοποίησης της Ελένης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε ένα τέλος στα σενάρια γύρω από τον Αλέξανδρο Καζαμία και την απουσία του, υπογραμμίζοντας ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, ενώ έκανε λόγο για «σπέκουλα».

Σε τέσσερις θεματικούς άξονες η επιτροπή

Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου της διακομματικής επιτροπής Γιάννη Οικονόμου, το έργο της θα κινηθεί σε τέσσερις θεματικούς άξονες. Την επόμενη εβδομάδα θα αποφασιστούν και οι αρμόδιοι φορείς που θα κληθούν προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους.

