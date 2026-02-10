Την έντονη αγωνία του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας μετέφερε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η αντιπροσωπεία που είχε συνάντηση μαζί του σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Μεταξύ αυτών, ήταν και ο Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ), Παύλος Σατολιάς.

Ο κ. Σατολιάς υπογράμμισε τον κίνδυνο από την εξάπλωση της ασθένειας και την ανάγκη για άμεσα μέτρα προστασίας του κλάδου.

​Το αίτημα για εναλλακτικό σχέδιο εκρίζωσης

​Αναφερόμενος στην πορεία της νόσου, ο Πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ σημείωσε ότι «μεταφέραμε εδώ οι εκπρόσωποι των αγροτικών συνεταιρισμών και συλλόγων από όλη τη χώρα και ομοσπονδιών, την αγωνία του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας, που έχει να κάνει με την εξάπλωση της φυτοπαθολογίας και το μη περιορισμό της ασθένειας αυτής».

Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της Πολιτείας, ο κ. Σατολιάς τόνισε πως «αν δε γίνει κάτι με την, με την εκρίζωση, με τον τρόπο που λέει η Πολιτεία, άμεσα πρέπει να υπάρχει plan B». Συμπλήρωσε μάλιστα με ανησυχία ότι «μετά το Πάσχα θεωρούμε ότι θα έχουμε πολύ άσχημες καταστάσεις όσον αφορά την εξάπλωση».

​Ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου και δεσμεύσεις

​Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η στήριξη των κτηνοτρόφων που έχουν χάσει τα ζώα τους, με τον κ. Σατολιά να ζητά σύντομες και ευέλικτες διαδικασίες.

Ο ίδιος υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «όλο αυτό δεν μπορεί να γίνεται ες αεί, γιατί είναι δύσκολη η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απαντήσεις που έλαβε από τον Πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι «ο πρωθυπουργός και κάτω από την πίεση των συναδέλφων είπε δυο τρία πράγματα, που έχουν να κάνουν με τη γενετική βελτίωση που είναι πολύ σημαντική και πρέπει να τη στηρίξουμε σαν χώρα για την κτηνοτροφία».

​Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, υπήρξε αναφορά στην εξεύρεση πόρων για την ενίσχυση των ζωοτροφών, καθώς και για ένα επιπλέον «de minimis» που αφορά τη χρηματοδότηση των κτηνοτρόφων που βρίσκονται σε κατάσταση εγκλεισμού των ζώων τους. Κλείνοντας, ο κ. Σατολιάς προειδοποίησε για τις γενικότερες επιπτώσεις, υπογραμμίζοντας ότι «αν δεν τελειώσει με αυτό η κτηνοτροφία βρίσκεται σε κίνδυνο. Και όχι μόνο η κτηνοτροφία και όλη η οικονομία, όλος ο κύκλος της οικονομίας που συναλλάσσεται γύρω από την κτηνοτροφία».

«Παραγωγική συνάντηση, ο πρωθυπουργός έδωσε την κατεύθυνση»

Κατά την έξοδό του, ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι η ευλογιά συνιστά ένα σοβαρό και σύνθετο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επιμονή, συντονισμό και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους, ο καθένας στο πλαίσιο της δικής του ευθύνης. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η εκρίζωση της νόσου το συντομότερο δυνατόν, ώστε να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση, με τη σαφή κατεύθυνση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωρά σε συγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, με χρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις για άμεση ανακούφιση και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τομέα.

«Για την κυβέρνηση η κτηνοτροφία είναι μεγάλη προτεραιότητα, και κυρίως η διατήρηση της και η περαιτέρω ανάπτυξη της. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία δίνει άμεσα τεράστια προστιθέμενη αξία, όχι μόνο στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, όχι μόνο στις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, αλλά συνολικά στην πατρίδα μας και ειδικά στις εξαγωγές της χώρας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος υπουργός.

Συμπλήρωσε δε, «η ευλογιά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Συμφωνήσαμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να επιμείνουμε όλοι, ο καθένας μέσα από τον οριοθετημένο χώρο της δικής του ευθύνης, με αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας, να εκριζώσουμε την ευλογιά και να την απομονώσουμε ως νόσο. Είναι πραγματικά τεράστια η σημασία να κλείσουμε με τον κύκλο της ευλογιάς το συντομότερο δυνατόν».