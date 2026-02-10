Ανεξαρτητοποιήθηκε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, από την Πλεύση Ελευθερίας, η βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου. Η σχετική επιστολή της, προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, Τετάρτη, στην ολομέλεια του Σώματος.

Κατά πληροφορίες η Ελένη Καραγεωργοπούλου έχει ενημερώσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εδώ και μια εβδομάδα για την απόφαση της, ευχαριστώντας την για την ευκαιρία που της έδωσε. Πληροφορίες από το περιβάλλον της ανεξάρτητης πλέον βουλευτού αναφέρουν ότι ήταν συνειδητή απόφαση που οφείλεται κυρίως στη «διάσταση ανάμεσα στα λόγια και την πράξη». Η ίδια αισθάνεται ότι έχει ωριμάσει πλέον πολιτικά και πρόθεση της είναι να συνεχίσει να κάνει αντιπολίτευση στη ΝΔ.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας μειώνεται από έξι σε πέντε βουλευτές και διατηρεί το «στάτους» του κοινοβουλευτικού κόμματος. Υπενθυμίζουμε ότι στην Πλεύση παραμένουν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Γεωργία Κεφαλά, ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Την ίδια οι ανεξάρτητοι βουλευτές στο κοινοβούλιο φτάνουν τους 26.

Αντώνης Σαμαράς Ευάγγελος Αποστολάκης Κωνσταντίνος Σαράκης Αθανάσιος Χαλκιάς Αθηνά Λινού Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς Γιώργος Μανούσος, Ραλλία Χρηστίδου Νικόλαος Βρεττός Ιωάννης Δημητροκάλλης Μάριος Σαλμάς Διονύσιος Βαλτογιάννης Γιώργος Ασπιώτης Γιώτα Πούλου Μιχαήλ Γαυγιωτάκης Ιωάννης Κόντης Μιχαήλ Χουρδάκης Νίκος Παπαδόπουλος Αρετή Παπαϊωάννου Αλέξανδρος Αυλωνίτης Κωνσταντίνος Φλώτος Μπουρχάν Μπαράν Θεοδώρα Τζάκρη Ιωάννης Σαρακιώτης Κυριακή Μάλαμα Ελένη Καραγεωργοπούλου

