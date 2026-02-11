Η Ελένη Καραγεωργοπούλου είναι και τυπικά ανεξάρτητη βουλευτής αφού με επιστολή της ανακοίνωση την αποχώρησή της από την Πλεύση Ελευθερίας.

Μεταξύ άλλων σε αυτή επισημαίνει ότι «η παρούσα θεσμική μου επιλογή αποτυπώνει διαφορετική προσωπική πολιτική στάθμιση εντός τους θεσμικού μου ρόλου ως προς τη συνέχεια της κοινοβουλευτικής μου διαδρομής».

Η επιστολή της Καραγεωργοπούλου

«Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω επισήμως για την απόφασή μου να ανεξαρτητοποιηθώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας με την οποία εξελέγην.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν ώριμης σκέψης και με πλήρη συναίσθηση της θεσμικής μου ευθύνης. Ένας κύκλος πολιτικής διαδρομής ολοκληρώνεται, γεγονός που με οδηγεί στην επιλογή να συνεχίσω την κοινοβουλευτική μου παρουσία ως ανεξάρτητη Βουλευτής.

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνω ότι η συμμετοχή μου στην Πλεύση Ελευθερίας, κατά την πρώτη μου κοινοβουλευτική θητεία, υπήρξε καθοριστική για την απόκτηση ουσιαστικής κοινοβουλευτικής εμπειρίας και την κατανόηση της λειτουργίας των θεσμών. Μέσα από τη συλλογική λειτουργία, τον πολιτικό διάλογο και την καθημερινή κοινοβουλευτική εργασία, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω σε βάθος τη νομοθετική διαδικασία και τις απαιτήσεις που συνοδεύουν τη δημόσια ευθύνη.

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης, οι οποίες, με σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της ηγεσίας, οδήγησαν στην παρούσα επιλογή μου. Η πορεία αυτή υπήρξε για εμένα περίοδος ουσιαστικής κοινοβουλευτικής εμπειρίας, την οποία αναγνωρίζω και τιμώ, πλην όμως η παρούσα θεσμική μου επιλογή αποτυπώνει διαφορετική προσωπική πολιτική στάθμιση εντός τους θεσμικού μου ρόλου ως προς τη συνέχεια της κοινοβουλευτικής μου διαδρομής.

Παραμένω μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διατηρώντας την έδρα που μου εμπιστεύθηκαν οι πολίτες και θα συνεχίσω να ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα με συνέπεια, θεσμική προσήλωση και σεβασμό στο Σύνταγμα και τη δημοκρατική λειτουργία της Βουλής».

Η τοποθέτηση της Κεφαλά

Η πρώτη αντίδραση από τις αναταραχές που έφερε η αιφνίδια ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπουλου από την Πλεύση Ελευθερίας, διατηρώντας όμως την έδρα της, ήρθε από τη Τζώρτζια Κεφαλά.

Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωση από το βήμα της Ολομέλειας ότι «σύμφωνα και με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πλεύση Ελευθερίας, η Πλεύση ελευθερίας είναι εδώ, είναι δυνατή δεν διαλύεται φυσικά και θα συνεχίσει να κάνει αντιπολίτευση».