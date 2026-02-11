Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αισιόδοξη διάθεση αποφάσισε να σχολιάσει και να τοποθετηθεί για την ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Η ίδια, όπως ανέφερε με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, σημείωσε πως: «Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι: «Η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας». Κατέληξε δε, υπογραμμίζοντας πως «η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!».

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας.

Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς.

Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!».