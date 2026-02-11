5 το πρωί: Tετ α τετ Μητσοτάκη με Ερντογάν – Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος – Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν
Ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται σήμερα την Άγκυρα για συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ελληνική πλευρά να στοχεύει σε περιορισμένη αλλά θετική ατζέντα και την Τουρκία να επιμένει στις πάγιες θέσεις της
Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα
- Το πρόγραμμα της επίσκεψης: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα στις 15:15. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και στις 17:00 κοινές δηλώσεις στον Τύπο. Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με επίσημο δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας. Στόχος του προγράμματος είναι η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και η προώθηση θετικής αλλά περιορισμένης ατζέντας.
- Ποιοι θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό; Στην Άγκυρα θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό 10 υπουργοί, με απουσία του Νίκου Δένδια λόγω υποχρεώσεων στις Βρυξέλλες. Η ομάδα περιλαμβάνει υπουργούς κρίσιμων τομέων όπως εξωτερικών, οικονομίας, ανάπτυξης, μεταφορών, πολιτικής προστασίας, παιδείας, μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτισμού. Η σύνθεση της αντιπροσωπείας υποδηλώνει ότι η Αθήνα δίνει έμφαση σε ζητήματα διμερούς συνεργασίας και διαχείρισης κρίσεων.
- Οι προσδοκίες της Αθήνας: Η ελληνική πλευρά προσεγγίζει τη συνάντηση με χαμηλές προσδοκίες, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση σταθερών διμερών σχέσεων και στην αποφυγή εντάσεων. Παράλληλα, η Τουρκία εμφανίζεται διαλλακτική στο διάλογο, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τις πάγιες θέσεις της, όπως η «Γαλάζια Πατρίδα» και τα ζητήματα αποστρατικοποίησης νησιών.
Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος για την υπόθεση κατασκοπείας
- Μαραθώνια απολογία: Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Η απολογία του στο Αεροδικείο διήρκησε οκτώ ώρες και επικεντρώθηκε στις επαφές του και στη διαχείριση ευαίσθητων στρατιωτικών δεδομένων. Ο ίδιος, μέσω του δικηγόρου του, ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένεια μου».
- Ο κινέζος κατάσκοπος: Ο ανώτερος αξιωματικός φέρεται να ομολόγησε πλήρως τη δράση του, κατονομάζοντας τον κινέζο «χειριστή» του, ο οποίος του είχε συστηθεί με το όνομα «Στίβεν» και βρίσκεται στην Κίνα. Σύμφωνα με τις ελληνικές υπηρεσίες, έχει ήδη ταυτοποιηθεί ως αξιωματικός των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών. Η συνεργασία τους φέρεται να ξεκίνησε το 2025 και συνεχίστηκε με επαφές σε Αθήνα και Πεκίνο, καθώς και επικοινωνία μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών.
- Ιθαγένεια ή φυλακή; Σε υποθέσεις κατασκοπείας από στρατιωτικούς εφαρμόζεται ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, που προβλέπει ποινές έως και ισόβια κάθειρξη για συλλογή ή παράδοση στρατιωτικών μυστικών υπέρ ξένης δύναμης, ειδικά όταν πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα. Παράλληλα, ο καταδικασθείς αποτάσσεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις και χάνει βαθμό, δικαιώματα και τιμές, χωρίς όμως αυτόματη αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας. Στην υπόθεση του σμήναρχου, οι προβλεπόμενες ποινές ενδέχεται να φτάσουν τα 20 χρόνια κάθειρξης ή ακόμη και τα ισόβια, ανάλογα με τη βαρύτητα των πράξεων.
Στο χείλος του γκρεμού ΗΠΑ-Ιράν
- Η προειδοποίηση Τραμπ: «Είτε θα κάνουμε μια συμφωνία είτε θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό, όπως την προηγούμενη φορά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Axios. Όπως είπε, σκέφτεται να στείλει και δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου.
- Εξέφρασε αισιοδοξία: Ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για τη διπλωματική οδό, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «θέλει πάρα πολύ να κάνει συμφωνία» και ότι εμπλέκεται πολύ πιο σοβαρά απ’ ό,τι σε προηγούμενες συνομιλίες, λόγω της στρατιωτικής απειλής.
- Στην Ουάσιγκτον ο Νετανιάχου: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κάνει σύντομη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, όπου θα συναντηθεί σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα.
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων και Ευρώπη à la carte σε ένα
- Ουκρανία και ευρωπαϊκή ενότητα: Παρά τη συνολική στήριξη προς το Κίεβο από το 2013, η ΕΕ αντιμετωπίζει εσωτερικές δυσλειτουργίες λόγω φιλορωσικών στάσεων, δισταγμών μεγάλων χωρών και αδύναμων μηχανισμών εφαρμογής αποφάσεων. Στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας, πέραν των πρακτικών ζητημάτων στήριξης της Ουκρανίας, αναμένεται να συζητηθεί και ο τρόπος επίτευξης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης μετά την απομάκρυνση της αμερικανικής πλευράς.
- Το οικονομικό και το πολιτικό: Τόσο όσον αφορά στο παραπάνω ζήτημα, όσο και σε ζητήματα οικονομίας και ανταγωνιστικότητας με τα οποία θα απασχοληθεί η άτυπη Σύνοδος Κορυφής στο Άλτεν Μπίζεν, υπάρχει μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Η ευρωπαϊκή ενότητα, εμφανίζεται να περνάει φάση «δημιουργικής ασάφειας», αφού η αναπροσαρμογή της γερμανικής διπλωματίας, που επενδύει πλέον περισσότερο στην σχέση με την Ιταλία και λιγότερο με την Γαλλία σε μια σειρά από ζητήματα, αλλά και οι σκέψεις της γερμανικής κυβέρνησης προκαλούν νέα δεδομένα ως προς το πως η ενότητα αυτή εννοείται.
- Κρίσιμο τέστ στο Μόναχο: Το σύνολο των παραπάνω αναμένεται να απασχολήσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά και τις ΗΠΑ και την Κίνα, στο πλαίσιο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου από την Παρασκευή έως το Σάββατο στο Μόναχο. Εκεί η ευρωπαϊκή ενότητα θα βρεθεί σε πρώτο πλάνο, καθώς εκεί θα φανεί πώς πήγαν οι προηγούμενες συναντήσεις, αλλά και που βρίσκεται η ευρωπαϊκή ασφάλεια σε μια εποχή διάρρηξης των διατλαντικών σχέσεων.
Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες στην Αττική
- Βροχές και καταιγίδες: Τρεις ατμοσφαιρικές διαταραχές θα επηρεάσουν τον καιρό έως την Κυριακή, χαλώντας τα σχέδια για καλοκαιρία την Τσικνοπέμπτη. Αναμένονται καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνοί και θυελλώδεις άνεμοι, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική Ελλάδα, τη νότια Κρήτη, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
- Ο καιρός σήμερα: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αναμένονται αρχικά στα δυτικά και νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά θα ενταθούν το απόγευμα και πιθανώς να είναι ισχυρές. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, με ενισχυμένους νότιους ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά 6–7 στα νότια. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 12–14 στα βόρεια και 15–19 βαθμούς στα υπόλοιπα.
- Τι θα γίνει την Τσικνοπέμπτη; Τετάρτη και Τσικνοπέμπτη βράδυ αναμένονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική, ενώ οι μεσημεριανές ώρες θα είναι πιο κατάλληλες για ψήσιμο, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι ο καιρός θα είναι άστατος σε όλη τη χώρα, με βελτίωση ανάμεσα σε δύο συστήματα, το ένα που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και το άλλο που φτάνει από τα δυτικά το βράδυ.
