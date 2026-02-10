Τη σύνθεση της κυβερνητικής αποστολής που θα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στην αποστολή συμμετέχουν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Η επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη

Ενόψει της επίσκεψης στην Άγκυρα, ο πρωθυπουργός είχε τη Δευτέρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη τον οποίο ενημέρωσε για την επικείμενη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και, όπως ανακοινώθηκε στην Αθήνα, επιβεβαιώθηκε ο διαρκής συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας.