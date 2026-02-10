Η κυβέρνηση ανακοίνωσε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, στην Άγκυρα. Στις 15.15, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 17.00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο και θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Συνολικά 10 υπουργοί θα συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα για τη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σημειώνεται ότι απών θα είναι ο Νίκος Δένδιας ο οποίος την Τετάρτη και την Πέμπτη θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τις συνόδους των υπουργών Άμυνας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Οι υπουργοί που θα βρεθούν στο πλευρό του έλληνα Πρωθυπουργό είναι οι εξής:

Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης

Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

Το κρίσιμο τηλεφώνημα για το Κυπριακό

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη είχε τη Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και επιβεβαιώθηκε ο διαρκής συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας.

Τι περιμένει η Αθήνα από την συνάντηση στην Άγκυρα;

Με σαφώς οριοθετημένες κόκκινες γραμμές και στόχο την προώθηση μιας θετικής, αλλά περιορισμένης ατζέντας, η Αθήνα προσέρχεται στην συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Χωρίς αυταπάτες για άμεσες εξελίξεις, η ελληνική πλευρά διαπιστώνει ότι η Άγκυρα επιμένει σε αναθεωρητικό λόγο, όπως καταδεικνύεται και από πρόσφατες δηλώσεις υψηλών τόνων.

Στο κυβερνητικό επιτελείο κρατούν χαμηλές προσδοκίες, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, ώστε οι υφιστάμενες διαφορές να μην οδηγούν αυτομάτως σε νέες εντάσεις. Υπογραμμίζεται ότι μοναδική διαφορά με την Τουρκία παραμένει ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, ενώ αποκλείεται κάθε συζήτηση για ζητήματα κυριαρχίας.

Κατά τις εκτιμήσεις, περιθώρια προόδου εντοπίζονται κυρίως σε τομείς χαμηλής πολιτικής, όπως η οικονομική συνεργασία και το περιβάλλον, ενώ στο τραπέζι αναμένεται να τεθεί και το μεταναστευτικό, με έμφαση στην αντιμετώπιση των δικτύων διακινητών. Παράλληλα, η Αθήνα εκπέμπει το μήνυμα ότι η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις συμβάλλει στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, ενόψει και των εξελίξεων στη γειτονιά.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα επιμένει στις πάγιες θέσεις της και επιχειρεί να διευρύνει την ατζέντα των συζητήσεων. Ενδεικτικές ήταν οι δηλώσεις του εκπροσώπου του κυβερνώντος AKP, Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος επανέφερε το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι επιχειρεί να «ευρωπαϊκοποιήσει» τα προβλήματά της, σε ρητορική που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Με κινήσεις και δηλώσεις των τελευταίων ημερών, όπως και με τις Navtex, η Τουρκία δείχνει ότι δεν εγκαταλείπει το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Ωστόσο, σε μια περίοδο κατά την οποία στρέφεται προς τη Δύση, επιδιώκει να εμφανίζεται πρόθυμη για διάλογο, προσέρχεται στη συνάντηση διατηρώντας αμετάβλητες τις γνωστές της θέσεις.