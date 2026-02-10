Στο ενδεχόμενο να στείλει στο Ιράν δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα (10/2) στο Axios. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν να προετοιμαστεί για στρατιωτική δράση σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν επανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις την περασμένη Παρασκευή στο Ομάν, για πρώτη φορά μετά τον 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο, όμως ταυτόχρονα ο Τραμπ έχει ξεκινήσει μια μαζική στρατιωτική ενίσχυση στον Κόλπο.

«Είτε θα κάνουμε μια συμφωνία είτε θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό, όπως την προηγούμενη φορά», είπε ο Τραμπ στο Axios. Δήλωσε ότι αναμένει ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

«Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται εκεί και ίσως να πηγαίνει και άλλη μία», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «σκέφτεται» να στείλει και δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχουν υπάρξει συζητήσεις για την αποστολή δεύτερης ομάδας κρούσης στην περιοχή. Αυτό θα προστεθεί στο USS Abraham Lincoln και την ομάδα κρούσης του, η οποία περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους Tomahawk και αρκετά πλοία. Οι ΗΠΑ είχαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους του πολέμου στη Γάζα.

«Υπερεκτίμησαν τις κινήσεις τους»

Ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για τη διπλωματική οδό, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «θέλει πάρα πολύ να κάνει συμφωνία» και ότι εμπλέκεται πολύ πιο σοβαρά απ’ ό,τι σε προηγούμενες συνομιλίες, λόγω της στρατιωτικής απειλής.

«Την προηγούμενη φορά δεν πίστευαν ότι θα το έκανα», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην απόφασή του να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο. «Υπερεκτίμησαν τις κινήσεις τους». Αυτή τη φορά, είπε, οι συνομιλίες είναι «πολύ διαφορετικές».

Το σημείο τριβής

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν θα διαπραγματευτεί για κανένα άλλο ζήτημα πέρα από το πυρηνικό της πρόγραμμα και ακόμη κι έτσι δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Αυτό έχει οδηγήσει «γεράκια» στην Ουάσινγκτον και στο Ισραήλ στο συμπέρασμα ότι μια συνολική συμφωνία δεν είναι εφικτή και ότι ο Τραμπ θα πρέπει να στραφεί στη στρατιωτική επιλογή.

Ο Τραμπ είπε ότι είναι «αυτονόητο» οποιαδήποτε συμφωνία να καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά πιστεύει επίσης ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. «Μπορούμε να κάνουμε μια σπουδαία συμφωνία με το Ιράν», είπε.

Το παρασκήνιο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον αύριο Τετάρτη και εμφανίζεται πολύ πιο σκεπτικιστής ως προς τις προοπτικές μιας μεγάλης συμφωνίας.

Ο Τραμπ είπε στο Axios ότι δεν πιστεύει πως ο Νετανιάχου είναι νευρικός για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. «Κι εκείνος θέλει μια συμφωνία. Θέλει μια καλή συμφωνία» ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η επίσκεψη -η έβδομη του Νετανιάχου από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία- μεταφέρθηκε από την επόμενη εβδομάδα σε αυτήν, για να εξυπηρετήσει το πρόγραμμα του Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου δήλωσε σε δημοσιογράφους, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την Ουάσινγκτον, ότι θα «παρουσιάσει στον πρόεδρο την άποψή μας σχετικά με τις αρχές αυτών των διαπραγματεύσεων, τις βασικές αρχές που, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικές όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά για όλους σε όλο τον κόσμο που θέλουν ειρήνη και ασφάλεια στη Μέση Ανατολή».