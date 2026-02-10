Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται ότι λειτούργησε ως κατάσκοπος υπερ της Κίνας, διαρρέοντας διαβαθμισμένες πληροφορίες έναντι αμοιβής.

Η απολογία του σμηνάρχου ξεκίνησε πριν από τις δέκα το πρωί της Τρίτης, στο Αεροδικείο, και διήρκησε οκτώ ώρες. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι αρχές επικεντρώθηκαν στις επαφές που φέρεται να διατηρούσε, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες.



Η δήλωση του δικηγόρου του



Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η έρευνα της ΕΥΠ, του ΓΕΕΘΑ και των αρμόδιων υπηρεσιών για το ηλεκτρονικό έγκλημα, με στόχο τον εντοπισμό των επαφών του σμηνάρχου και τυχόν συνεργών του.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΥΠ και στρατιωτικούς κύκλους, υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία σε βάρος του 54χρονου, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα ισχυρό και πλήρως τεκμηριωμένο κατηγορητήριο, που βασίζεται σε πολύμηνη συλλογή πληροφοριών και ψηφιακών δεδομένων, τα οποία εξακολουθούν να αναλύονται.