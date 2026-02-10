Τρεις ατμοσφαιρικές διαταραχές θα μας απασχολήσουν μέχρι την Κυριακή, απογοητεύοντας όσους περίμεναν καλοκαιρία την Τσικνοπέμπτη.

Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι καταιγίδες, το χαλάζι, οι κεραυνοί και οι θυελλώδεις άνεμοι. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, τη νότια Κρήτη, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Τετάρτη βράδυ και Τσικνοπέμπτη βράδυ θα εκδηλωθούν τα περισσότερα φαινόμενα στην Αττική. «Αν θέλετε να ψήσετε προτιμήστε μεσημεριανές ώρες που θα εκδηλωθούν τα λιγότερα φαινόμενα» λέει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι ο καιρός θα είναι άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά θα υπάρξει βελτίωση «μεταξύ του ενός συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα Δυτικά».