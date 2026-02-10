Μια λίστα με προτάσεις σχετικά με τις παραχωρήσεις που η Ευρώπη θα πρέπει να απαιτήσει από τη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την ειρήνευση και το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ετοιμάζεται να παρουσιάσει η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας τις προσεχείς ημέρες, καθώς όπως τόνισε οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν ως προς αυτά που αναμένουν από την Ρωσία πριν μιλήσουν στον πρόεδρό της.

Κινητικότητα για επανέναρξη επαφών με τον Πούτιν

Επιπλέον όπως τόνισε σε συνέντευξή της προς διεθνή μέσα ενημέρωσης: «Ας συζητήσουμε τι θέλουμε να συζητήσουμε με τους Ρώσους πριν αποφασίσουμε ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα τους μιλήσει».

Ορισμένοι ηγέτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, επιδιώκουν την επανάληψη των επαφών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κάλας: «Έχουμε και εμείς όρους και απαιτήσεις»

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι προτίθεται να διαβιβάσει τις προσεχείς ημέρες στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ μία λίστα με «ιδέες» που θα αφορούν τις απαιτήσεις που θα πρέπει να διατυπωθούν από την ΕΕ εκ προοιμίου προς την Μόσχα. «Αν διατυπώσουν μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, κι εμείς επίσης οφείλουμε να διατυπώσουμε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις. Έχουμε κι εμείς όρους και πρέπει να τους θέσουμε τους όρους αυτούς, όχι στους Ουκρανούς, οι οποίοι έχουν ήδη πιεσθεί πολύ, αλλά στους Ρώσους», ανέφερε.

Κατά την άποψη της πρώην πρωθυπουργού της Εσθονίας, η Ευρώπη πρέπει να πιέσει το Κρεμλίνο να κάνει υποχωρήσεις, ανάμεσά τους και η μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας.

Όπως ανέφερε: «Για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη, όλες οι πλευρές στο τραπέζι, περιλαμβανομένων των Ρώσων και των Αμερικανών, χρειάζεται να αντιληφθούν ότι πρέπει να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι». Όπως υποστήριξε: «Αν δεν υπερασπιστούμε τίποτα, δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε στο τραπέζι. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε ποιες παραχωρήσεις πρέπει να δούμε από τη ρωσική πλευρά ώστε να υπάρξει μια βιώσιμη ειρήνη».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας τόνισε ότι η Ρωσία «δεν κερδίζει» τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι οι απώλειές της «αυξάνονται σημαντικά».