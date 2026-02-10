«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται δε, πως «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας υπήρξε συνάντηση των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ στο Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου.

Μετά από αυτήν υπήρξε ανακοίνωση η οποία τόνιζε πως «Πρυτανεία και Υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη – η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς – για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια»..