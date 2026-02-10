Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξη της κυβέρνησης προς την ελληνική κτηνοτροφία και υπογραμμίζοντας ότι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο.

Όπως τόνισε, η ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων της αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση, αλλά και προσωπικό του μέλημα. «Σκύψαμε στα προβλήματα του κλάδου και ανταποκριθήκαμε στα δίκαια αιτήματά σας, με σημαντικότερο την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους και παραγωγούς που έχασαν τα ζώα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων όσο διαρκεί η κρίση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η βασική προτεραιότητα παραμένει η οριστική εξάλειψη της ευλογιάς. Όπως σημείωσε, το επόμενο δίμηνο μέχρι το Πάσχα είναι κρίσιμο για την επίτευξη του στόχου, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου υπουργείου, τα κρούσματα έχουν ήδη περιοριστεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Χαρακτήρισε την εκρίζωση της νόσου εθνικό στόχο για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας, επισημαίνοντας την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας, εντατικής αστυνόμευσης των παράνομων μετακινήσεων ζώων και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του παράνομου εμβολιασμού.

«Δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε plan B», ξεκαθάρισε, ζητώντας τη συνεργασία όλων ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση και να κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις για τον κλάδο.

Αναφερόμενος στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η μετάβαση σε μια νέα εποχή κτηνοτροφίας, με πιστοποιημένα και ποιοτικά προϊόντα που θα απολαμβάνουν τις τιμές που πραγματικά τους αξίζουν, κάτι που απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε πολλά επίπεδα.

Κλείνοντας, υπενθύμισε τη δέσμευση που είχε αναλάβει πριν από τις εκλογές του 2019 για τον περιορισμό των παράνομων ελληνοποιήσεων, τονίζοντας ότι η αύξηση των τιμών του γάλακτος αποτελεί απτό αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. «Θυμάστε πού ήταν οι τιμές τότε και πού βρίσκονται σήμερα. Αυτό ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα, καθώς η ελληνική κτηνοτροφία δεν θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική με τις τιμές του 2018 και του 2019», ανέφερε.