Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, αρμόδιο για θέματα Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων, προκειμένου να συζητήσουν τους τρόπους αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των δύο πλευρών, οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε καλό κλίμα και η ελληνική πλευρά έθεσε επί τάπητος τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα.

«Σήμερα, συναντήθηκα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Olivér Varhelyi για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου και πλέον τα ενισχύει ακόμη περισσότερο, με στόχο τον αποτελεσματικό περιορισμό της νόσου.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Όπως συμφωνήσαμε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων αυτών είναι απολύτως αναγκαία. Η πλήρης συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων είναι κρίσιμη για να ανακοπεί η εξάπλωση της ευλογιάς, να προστατευθούν τα ελληνικά κοπάδια αιγοπροβάτων και να διασφαλιστεί η εγχώρια γαλακτοπαραγωγή.

Η Ελλάδα παραμένει σε πλήρη και στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία της υγείας των ζώων, τη στήριξη των κτηνοτρόφων και την οριστική εκρίζωση της νόσου», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.



«Σήμερα συναντήθηκα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, για να συζητήσουμε την τρέχουσα επιδημία ευλογιάς των αιγοπροβάτων (SGP).

Ο Υπουργός παρουσίασε τα εκτεταμένα μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου, που υιοθετήθηκαν τον Νοέμβριο, για την καλύτερη ανάσχεση της νόσου – τα οποία χαιρέτισα θερμά», σχολίασε με τη σειρά του ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

Today I met with 🇬🇷Minister for Rural Development and Food @Tsiaras_Kostas to discuss the ongoing sheep and goat pox (SGP) epidemic.

The Minister presented the extensive biosecurity and control measures adopted in November to better contain the disease – which I warmly welcomed. pic.twitter.com/TFmqyUkz6S — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 5, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Όλιβερ Βάρχελι, σε επιστολή του προς τον υπουργό, είχε δηλώσει πως η Ελλάδα θα έπρεπε να προχωρήσει στον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων για την αντιμετώπιση της νόσου.

Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Τα νέα εργαλεία που έχει στα χέρια του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα οποία ανέφερε στην ενημέρωση της Τετάρτης, είναι τα εξής:

Θα δοθούν ταχύτερες αποζημιώσεις, οι οποίες θα είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες.

Θα δοθεί η ενίσχυση για χαμένο εισόδημα.

Θα επιστρατευτούν στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Θα επιστρατευτούν εξουσιοδοτημένοι (ιδιώτες) κτηνίατροι.

Θα υπάρχει έκτακτο προσωπικό ΙΔΟΧ.

Θα προστεθούν νέα εργαστήρια (ΕΛΓΟ, ΑΠΘ, Παν. Θεσσαλίας, ΕΚΕΤΑ), για την επιβεβαίωση κρουσμάτων.

Θα οργανωθεί μία εκστρατεία ενημέρωσης.

Παράλληλα, όπως ανέφεραν ο Γενικός Γραμματέάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστής της ΕΕΕΔΕΕ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, και ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης , το επόμενο διάστημα, πρόκειται να παρθούν περισσότερα μέτρα, τα οποία θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι νέες πρωτοβουλίες είναι οι εξής: