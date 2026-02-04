Στη σημερινή ενημέρωση για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ο Γενικός Γραμματέάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστής της ΕΕΕΔΕΕ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, και ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, παρουσίασαν μία λίστα από νέα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για την εξάλειψη της νόσου.

Ωστόσο, αν και οι ίδιοι ανέφεραν πως τους χειμερινούς μήνες τα κρούσματα είναι λιγότερα, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους πως το Πάσχα υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθούν.

Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Τα νέα εργαλεία που έχει στα χέρια του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα οποία ανέφερε στην ενημέρωση είναι τα εξής:

Θα δοθούν ταχύτερες αποζημιώσεις, οι οποίες θα είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες.

Θα δοθεί η ενίσχυση για χαμένο εισόδημα.

Θα επιστρατευτούν στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Θα επιστρατευτούν εξουσιοδοτημένοι (Ιδιώτες) κτηνίατροι.

Θα υπάρχει έκτακτο προσωπικό ΙΔΟΧ.

Θα προστεθούν νέα εργαστήρια (ΕΛΓΟ, ΑΠΘ, Παν. Θεσσαλίας, ΕΚΕΤΑ), για την επιβεβαίωση κρουσμάτων.

Θα οργανωθεί μία εκστρατεία ενημέρωσης.

Παράλληλα, όπως ανέφεραν ο κύριος Πρωτοψάλτης και ο κύριος Μπιλλίνης, το επόμενο διάστημα, πρόκειται να παρθούν περισσότερα μέτρα, τα οποία θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι νέες πρωτοβουλίες είναι οι εξής:

Περισσότεροι κτηνίατροι στο πεδίο.

Στενότερη επιτήρηση – εφαρμογή μέτρων, απαγόρευση μετακινήσεων.

Επαρκείς υποδομές – απολύμανση, θανάτωση, ταφή.

Στενότερη συνεργασία με Αστυνομία-Λιμενικό για τη μεταφορά των ζώων από «μολυσμένες» περιοχές σε «καθαρές» περιοχές.

Καμία χαλάρωση ενόψει Πάσχα.

Καμία ανοχή στην παρανομία – επιβολή κυρώσεων.

«Ατομική ευθύνη είναι η λύση»

Ο κύριος Πρωτοψάλτης και ο κύριος Μπιλλίνης δέχθηκαν τις σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων, οι οποίες εστίασαν κυρίως στο θέμα το εμβολιασμού. Είναι γνωστό ότι την περίοδο 1987-1988, η Ελλάδα είχε πληγεί από ευλογιά των αιγοπροβάτων και είχε προχωρήσει σε εμβολιασμού για να σταματήσει η διασπορά της νόσου. Όμως, 40 περίπου χρόνια μετά, είναι ένα θέμα που δεν τίθεται καν επί τάπητος.

Ο Γενικός Γραμματέάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστής της ΕΕΕΔΕΕ, ανέφερε πως η κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει το ζήτημα με το plan A και δεν μπαίνει στη διαδικασία σχεδιασμού ενός plan B. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρόσθεσε ότι το θέμα το εμβόλιο είναι μη εγκεκριμένο και για αυτό η επιστημονική ομάδα του υπουργείου δεν συμβουλεύει να προχωρήσει σε αυτή τη λύση.

Σε ερώτηση του «Βήματος» για τα πρακτικά της συνεδρίασης της EFSA, τον Νοέμβριο του 2025, στα οποία αναφέρεται πως η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι 90%-100%, η απάντηση ήταν πως: «αυτές οι μελέτες αφορούν τις αίγες και όχι τα πρόβατα». Ενώ διευκρίνισαν ότι την Ελλάδα, τα περισσότερα κρούσματα είναι πρόβατα.

Ακόμη, όταν ρωτήθηκαν για τον ακριβή αριθμό των αιγοπροβάτων στη χώρα απάντησαν πως η ακριβής καταγραφή τους γίνεται βάσει των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων για την υγεία των ζώων μέσω των δηλώσεων των κτηνοτρόφων στο σύστημα υγείας ζώων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Κατερίνα Μαρίνου, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δήλωσε ότι η καταγραφή αυτή γίνεται στο τέλος κάθε έτους, και σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις ο αριθμός είναι περίπου στα 15.650.000.

Σε ερώτηση του «Βήματος» για το γεγονός πως το γάλα φαίνεται να αυξάνεται, ενώ τα ζώα μειώνονται, η απάντηση ήταν πως ενδεχομένως να μην ήταν παραγωγικά, ή ενδεχομένως τα ζώα που έχουν θανατωθεί να προορίζονταν μόνο για κρέας και όχι για παραγωγή γάλακτος. «Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς, για ποιο λόγο γινόταν η εκτροφή των ζώων που θανατώθηκαν», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι αρμόδιοι του υπουργείου.

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με τη διασπορά της νόσου από «μολυσμένες» ζώνες σε «καθαρές», απάντησαν πως για αυτό θα ενισχυθούν οι έλεγχοι. «Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είναι ατομική ευθύνη του καθενός που ασχολείται με τη μεταφορά ζώων (σ.σ. κτηνοτρόφοι, οδηγοί, έμποροι) η διασπορά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων», κατέληξαν.