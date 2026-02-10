Δεν βρίσκω κανένα λόγο να βγαίνουμε την Τσικνοπέμπτη έξω για φαγητό ούτε και θα μπορέσω να ταυτιστώ με κάποιον που ισχυρίζεται ότι θέλει να πάει αυτήν τη μέρα σε ταβέρνα για να είναι συνεπής στις παραδόσεις μας. Στην τελική, η Τσικνοπέμπτη γιορταζόταν αλλιώς στην παλιά Ελλάδα. Τη μόνη δικαιολογία που μπορώ να δεχτώ ελαφρά τη καρδία είναι ότι πολλοί δεν προλαβαίνουν να οργανώσουν ένα τραπέζι στη μέση μιας εργάσιμης εβδομάδας, γι’ αυτό και ωθούνται προς άλλες λύσεις. Παρ’ όλα αυτά, επιμένω πως υπάρχουν πολύ καλύτερες επιλογές από το να προσπαθήσει να απολαύσει κάποιος κρέας ή όποιο άλλο έδεσμα αυτήν τη μέρα που τα μαγαζιά βουλιάζουν από κόσμο, προσφέροντας τις περισσότερες φορές υπηρεσίες κατώτερες του επιπέδου τους. Δεν είναι τυχαίο που οι πιο πολλοί βρίσκουν όλο και κάτι για να γκρινιάξουν: είτε το κρέας δεν θα είναι καλό είτε το ψήσιμο θα είναι μέτριο και τα ορεκτικά κρύα ή το προσωπικό αγχωμένο και άτονο κ.ο.κ.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι αυτή η περίφημη Τσικνοπέμπτη και πώς γιορταζόταν παραδοσιακά στην Ελλάδα; Αρχικά, να θυμίσουμε ότι ανήκει στην εβδομάδα των Αποκριών, τη λεγόμενη Κρεατινή. Τότε συνηθιζόταν σε πολλά μέρη να σφάζουν το χοίρο που είχε κάθε οικογένεια και να λιώνουν το λίπος του. Τα χοιροσφάγια ακόμα και σήμερα γίνονται την περίοδο είτε των Χριστουγέννων είτε των Αποκριών. Η τσίκνα που αναδυόταν από τα καζάνια έδωσε το όνομα αλλά και την κουλτούρα αυτής της Πέμπτης, που ουσιαστικά παρεμβάλλεται μεταξύ δύο ημερών νηστείας.

Με το πέρασμα του χρόνου, λοιπόν, καθιερώθηκε να τσικνίζεται κρέας σε κάθε σπίτι αυτήν τη μέρα. Παϊδάκια; Λουκάνικα; Τσιγαρίδα; Κάτι όφειλε να μπει στο τηγάνι και να δώσει το ανάλογο άρωμα σε όλο το σπίτι. Και επειδή οι Έλληνες ανέκαθεν αγαπούσαν τα γλέντια και τις θορυβώδεις μαζώξεις, ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται σε σπίτια σε μεγάλες παρέες για να γιορτάσουν ακόμα πιο επίσημα αυτή την Πέμπτη, να έχουν μία ακόμα μέρα χαράς και οινοποσίας σημειωμένη στα κιτάπια τους.

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπου ο εορτασμός των Αποκριών είχε πιο έντονο διονυσιακό χαρακτήρα, γίνονταν και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Στη Θήβα ξεκινούσε ο Βλάχικος Γάμος που κορυφωνόταν την Καθαρά Δευτέρα, στην Πάτρα ο Γάμος της Γιαννούλας, ενός υπαρκτού προσώπου που με τα χρόνια εξελίχθηκε σε μύθο της πόλης, στην Κέρκυρα είχαν τα Κορφιάτικα Πετεγολέτσα, τα κουτσομπολιά με το καυστικό ύφος των γυναικών στα μπαλκόνια και τα στενά, στην Κομοτηνή καψάλιζαν μια κότα κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση, η γιορτή της Τσικνοπέμπτης δεν ήταν συνδεδεμένη με εξόδους. Βέβαια, θα μου πείτε ότι τότε δεν υπήρχαν τόσα καπηλειά. Το δέχομαι. Πρέπει, όμως, να πω ότι ακόμα και όταν άρχισαν να δημιουργούνται καφενεία, κουτούκια και ταβερνούλες, οι άνθρωποι σύχναζαν εκεί περισσότερο για να απολαμβάνουν το κρασί τους και λιγότερο για να κάνουν τα μεγάλα τσιμπούσια τους. Και η Τσικνοπέμπτη είναι μια μέρα για μεγάλο τσιμπούσι.

Στα δικά μας τώρα. Ναι, είναι αλήθεια ότι μας ήταν δύσκολο να μην έχουμε μια αναφορά στο site μας λόγω της περίστασης για τα κρεατοφαγικά στέκια εντός και στα πέριξ της πόλης. Η συμβουλή μας, όμως, είναι να τα αποφύγετε για αυτήν τη μέρα. Επισκεφθείτε τον κρεοπώλη σας, προμηθευτείτε ένα καλό κομμάτι κρέας, βρείτε τα πιο πικάντικα και νόστιμα λουκάνικα, αναζητήστε παστά χοιρινά καπνισμένα με μεράκι και κάντε το παιχνίδι σπίτι σας και με τους δικούς σας όρους.

Υπάρχουν άλλες 364 μέρες μέσα στο έτος για να φάτε έξω, γιατί να στριμωχτείτε την Τσικνοπέμπτη σε μαγαζιά που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σας απογοητεύσουν; Κρατήστε τις προτάσεις μας και περιπλανηθείτε όλο το χρόνο σε αυτά τα μαγαζιά όπου η σχάρα δεν σταματά ποτέ να είναι κόκκινη. Τα περισσότερα έχουν όμορφες αυλές και είναι ιδανικά και για τις ημέρες που θα ανοίξει ο καιρός.

Αν πάλι θέλετε να το προσπαθήσετε, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Jump, φίλοι μας, jump, αλλά μετά να μην ακούσουμε «κιχ» από γκρίνια.

Στο Ρεμούτσικο

Από τα μαγαζιά που νομίζεις ότι υπάρχουν από πάντα. Κλασική ταβέρνα που σε μεταφέρει μαγικά στα παιδικά σου χρόνια, τότε που άνοιγες με τα δάχτυλα τρύπες στο πλαστικό τραπεζομάντιλο την ώρα που ο πατέρας σου προσπαθούσε να καθιερωθεί ως ο άνθρωπος που μπορούσε να καταβροχθίσει μια πιατέλα παϊδάκια ενώ η υπόλοιπη παρέα βρισκόταν ακόμη στα ορεκτικά.

Στο Ρεμούτσικο μπορείς να είσαι συνεπής στην «αγία τριάδα» χόρτα – πατάτες τηγανητές – κρέας και να φύγεις ευτυχισμένος γιατί κάποια πράγματα σε αυτήν τη ζωή μένουν ίδια, σαν δώρο του χρόνου που αδιαφόρησε παντελώς για να τα αλλάξει.

Αγίου Δημητρίου 120, Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210-9704515

Στον Κορομηλά

Μια ιστορική ταβέρνα που έχει μείνει αναλλοίωτη στο χρόνο, σαν να βρίσκεται σε ένα δικό της μικρό σύμπαν στην Αγία Παρασκευή. Στον Κορομηλά θα αγαπήσεις την αυλή με το χαλίκι και θα την κάνεις αγαπημένο σου προορισμό το καλοκαίρι μετά τη θάλασσα. Αλλά και αυτή την εποχή, η σάλα του είναι γοητευτική και ικανή να σου επικοινωνήσει ζεστασιά και διάθεση σύνδεσης με τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Εδώ θα φας χωρίς ενοχές αρνίσια παϊδάκια, συκωταριά του απιστεύτου, αφράτα μπιφτέκια και ένα κοντοσούβλι που θα χαραχτεί για πάντα στο μυαλό σου. Εννοείται ότι επιβάλλεται στο τραπέζι να φτάσουν κολοκυθάκια στο κουρκούτι, τραγανιστά και χρυσαφένια, μαζί με το τζατζίκι που θα σου θυμίσει πόσο ακριβώς σκόρδο πρέπει να μπαίνει στο γιαούρτι.

Γοργοποτάμου 6, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210-6510496

Στον Κουτρούλη

Την ταβέρνα του Κουτρούλη την ανακάλυψα πριν από χρόνια ψάχνοντας πάρκινγκ για να πάω σε ένα ιταλικό της περιοχής. Πραγματικά, ισχύει αυτό που λένε ότι δεν την βρίσκεις εάν δεν την ξέρεις. Είναι η speakeasy ταβέρνα των Αμπελοκήπων, το μαγαζί που θα ήθελες να υπάρχει στη γειτονιά σου. Μετράει περισσότερο από μισό αιώνα ζωής, έχει σάλα νοσταλγική και φαγητό που δεν πρόκειται να σε απογοητεύσει. Εκτός από τα ζουμερά ψητά που προκαλούν εθισμό, θυμάμαι να υπάρχουν στον κατάλογο κάτι γαρδουμπάκια με κόκκινη σάλτσα που δεν θέλεις να τα χάσεις. Από την κουζίνα βγαίνουν και άλλα πιάτα ημέρας που θα σου θυμίσουν το πατρικό σου αλλά και μια στριφτή τυρόπιτα που δεν πρέπει να λείπει από τη μέση του τραπεζιού. Καλό τηγάνι, ωραία βραστά. Την προτείνουμε ανεπιφύλακτα.

Βαρίκα 8, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-6913542

Στον Μαραθωνίτη

Αν ανήκεις σε εκείνους που θέλουν η ταβέρνα να έχει αυθεντική ρετρό ατμόσφαιρα, είσαι στο σωστό μέρος. Ο Μαραθωνίτης είναι γνωστός για τα παϊδάκια προβατίνας, τα χοιρινά φιλετάκια λαιμού, τα ντελικάτα παϊδάκια κοτόπουλου και, φυσικά, τα φρυγαδέλια του.

Πολλοί, βέβαια, τον αγαπούν και για τον μπακαλιάρο σκορδαλιά, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ, θα απολαύσεις ζωντανή μουσική με την παρέα σου, θα χορτάσεις από ορεκτικά που δεν έχουν δημιουργηθεί για να εντυπωσιάζουν αλλά για να συνοδεύουν τέλεια το κρασί και το κρέας και θα γευτείς μια άριστη τυροκαυτερή, μεγάλη και αξεπέραστη σύντροφο της καλής τηγανητής πατάτας. Είναι γεγονός ότι στη σάλα του πάντα επικρατεί το αδιαχώρητο, γι’ αυτό, αν είσαι από εκείνους που όταν τρώνε δεν θέλουν να ακούν τίποτα, καλύτερα να επιλέξεις μια ουδέτερη μέρα για να τον επισκεφθείς.

Υμηττού και Βίνκελμαν 3, Άγιος Αρτέμιος, Παγκράτι, τηλ. 210-7017404

Στον Καραβίτη

Φέτος κλείνει αισίως τα 100 χρόνια λειτουργίας και αυτό αρκεί για να σε βάλει στη διαδικασία να τον επισκεφθείς, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Πολλοί τον αγαπούν για την αυλή του – υπέροχη όταν ανοίγει ο καιρός και θέλεις κάτι εναλλακτικό στην καρδιά του πολύβουου Παγκρατίου. Εμένα, όμως, μου αρέσει και για τη σάλα του· τη νοσταλγική αυτή σάλα με τα βαρέλια και το χαμηλό φωτισμό που σε πετάει απαλά στο παρελθόν, σε κάνει κομμάτι της παλιάς Αθήνας.

Στον Καραβίτη θα αρχίσεις με κεφτεδάκια, έτσι για το καλό, θα προχωρήσεις με τα ψητά που είναι πολύ καλά φτιαγμένα και δεν θα σε προδώσουν και στο κέντρο θα βάλεις τη χωριάτική σου, το τζατζίκι, τα κολοκυθάκια και τις τραγανές πατατούλες. Αν θυμάμαι καλά, στον Καραβίτη υπάρχει ένα κοκκινιστό γάστρας από τα παλιά χρόνια που αξίζει τον κόπο. Δεν το βάζεις και αυτό στη μέση;

Αρκτίνου και Παυσανίου 4, Παγκράτι, τηλ. 210-7215155

Στον Σπανό

Θα πλησιάζει σίγουρα το μισό αιώνα ζωής αυτή η ταβέρνα στην οποία θα βρεις εκείνους που την έστησαν, την αγάπησαν και την υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή. Γιατί αν θέλεις να φας καλό ψητό κρέας στα Πατήσια, ο Σπανός είναι η πιο σοφή επιλογή.

Παϊδάκια αρνίσια και προβατίνας, κοκορέτσι, κοντοσούβλι, αρνάκι σούβλας και ό,τι άλλο λαχταρά η ψυχή σου, ζουμερά και υπέροχα, όπως ακριβώς τα ονειρεύεσαι.

Στον Σπανό, βασίλισσα είναι αδιαμφισβήτητα η κυρία Γεωργία, την οποία μπορεί και να την έχεις πετύχει στα reels που ανεβαίνουν στο λογαριασμό της ταβέρνας στα social.

Γυναίκα ασταμάτητη και γενναιόδωρη που φαίνεται ότι δίνει στο φαγητό της τη νοστιμιά της καρδιάς της. Μην ξεχάσεις να παραγγείλεις σαλιγκάρια, ακόμα και αν δεν είσαι οπαδός τους. Η πεντανόστιμη σάλτσα τους, με τα αμέτρητα κρεμμύδια, είναι πραγματικά ηδονική.

Αριστείδου Οικονόμου 12, Αθήνα, τηλ. 210-8327381

Στον Αξώτη

Αυτή η ταβέρνα είναι το κοινό μυστικό όσων μένουν στις περιοχές πέριξ του Πολυγώνου. Τα χρόνια της πολλά και η ιστορία της μεγάλη. Το περιβάλλον της όπως πρέπει, με τα μεγάλα βαρέλια να πρωταγωνιστούν στη σάλα για να θυμίζουν ότι τα πρώτα ανάλογα μαγαζιά υπήρχαν για να προμηθεύουν χύμα κρασί τις γειτονιές.

Στον Αξώτη, τα παϊδάκια είναι φίνα, τέλεια κομμένα και ψημένα αριστουργηματικά. Και τα υπόλοιπα κρέατα –πάντα άριστης ποιότητας– είναι ζουμερά και λαχταριστά. Όπως εξαίσιο είναι και το μπιφτέκι, μοσχοβολιστό και καρυκευμένο προσεκτικά και με αγάπη.

Θα λατρέψεις τις τηγανητές πατατούλες, θα νιώσεις υπέροχα που τα χόρτα σου θα έρθουν βρασμένα σωστά, θα νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε ένα μαγαζί όπου η ικανοποίηση της γεύσης σου έχει το σημαντικότερο ρόλο.

Παπαρσένη 15, Πολύγωνο, τηλ. 210-6459130

Στον Μαγγίνα

Ιστορικό μαγαζί των βορείων προαστίων που αγαπάει τη σούβλα και εκεί ακριβώς σε παρακινεί να συγκεντρώσεις το ενδιαφέρον σου. Θυμάμαι πάντα να πηγαίνουμε για το γουρουνόπουλό του, που μπορείς να το βρεις και στη σούβλα και στο φούρνο, αλλά και για τα υπόλοιπα μερακλίδικα εδέσματα, όπως το κοκορέτσι, την προβατίνα ή το κοντοσούβλι.

Αν έχεις επιλογή, ζήτησε ένα τραπέζι στο παλαιότερο τμήμα της ταβέρνας, που διατηρεί το ύφος του μαγαζιού όπως ήταν κάποτε, για να το ευχαριστηθείς περισσότερο. Εννοείται ότι υπάρχουν διάφορα ορεκτικά, αλοιφές και σαλάτες, πατάτες και σαγανάκια, αλλά επιμένω να δώσεις βάρος στη σούβλα.

Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, Μελίσσια, τηλ. 210-8046143

Στο Στέκι του Ηλία

Είναι από τα μαγαζιά που τα αγαπάμε έτσι και αλλιώς γιατί βρίσκονται σε έναν τόπο που έχουμε συνδυάσει με μεγάλες βόλτες, όμορφες στιγμές και ξένοιαστα καλοκαίρια. Το Στέκι του Ηλία είναι το ιδανικό μέρος για να πας όχι μόνο την Τσικνοπέμπτη, αλλά και του Αγίου Βαλεντίνου, όχι μόνο γιατί ο έρωτας περνά από το στομάχι, αλλά γιατί θέλεις να το ζήσεις με βόλτα, φαγητό που μπορείς να μοιραστείς με απλότητα και χαμηλά κρασοπότηρα, όπως έκανες στα φοιτητικά σου χρόνια. Τα παϊδάκια του είναι γνωστά, το φαγητό του το κλασικό ταβέρνας, η σάλα του νοσταλγική με τα μεγάλα κρασοβάρελα να τραβούν το μάτι. Προσωπικά, το θεωρώ καλή επιλογή για μεσημέρια ή χαλαρά απογεύματα.

Επταχάλκου 5, Αθήνα, τηλ. 210-3458052

Στα Σκαλάκια

Αγαπημένη επιλογή όσων μένουν στα Ιλίσια αλλά και πολλών άλλων από κάθε γωνιά της Αθήνας που αναζητούν αληθινό φαγητό και ανεπιτήδευτο περιβάλλον. Στα Σκαλάκια όλα είναι φροντισμένα και περιποιημένα. Οι μερίδες είναι πλούσιες και τα ψητά, μεταξύ αυτών και τα παϊδάκια, είναι ζουμερά, λεπτοκομμένα και έτοιμα να λιώσουν στο στόμα. Εννοείται ότι αν πας δεν θα περιοριστείς στα ψητά αφού το μαγαζί έχει μερακλίδικη κουζίνα που δεν γίνεται να την περιφρονήσεις. Πατατούλες χεράτες, καλοτηγανισμένες, λαχαντολμάδες μπαμπάτσικοι, αρνάκι λαδολέμονο να γλείφεις τα δάχτυλά σου, κοκκινιστό μαμαδίστικο και ένα πλήθος άλλων πιάτων που θα σε παρακινήσουν να κάνεις τα Σκαλάκια στέκι σου, να βρίσκεις εκεί ένα καταφύγιο όταν δεν θέλεις πολλά πολλά με την υπόλοιπη πόλη.

Αιγινήτου 32, Ιλίσια, τηλ. 210-7229290

Στον Χριστόφορο

Εδώ θα έρθεις γιατί θέλεις να βρεθείς λίγο έξω από την πόλη για αλλαγή και μάλιστα σε ένα μαγαζί με τεράστια ιστορία πίσω του. Οι παλιότεροι θα το θυμούνται ως Βλαχοπούλα, το όνομα που είχε όταν άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του, επενδύοντας σε εκείνο που ήξερε να φτιάχνει καλύτερα: το ψητό ζουμερό κρέας. Οι μερίδες στον Χριστόφορο είναι υπερβολικά μεγάλες, κάτι που πρέπει να έχεις κατά νου όταν δίνεις την παραγγελία σου.

Εννοείται ότι θα πάρεις παϊδάκια, θα βάλεις στη μέση να παίζει σούβλα και θα ζητήσεις οπωσδήποτε μπιφτέκι για να εντυπωσιαστείς με το μέγεθός του και να απολαύσεις δίχως τέλος την τρυφερή του σάρκα. Τεράστιο μαγαζί, ιδανικό για μεγάλες παρέες και σίγουρη πρόταση για φαγητό μετά τις πρώτες βουτιές στη θάλασσα που δεν θα αργήσουν να έρθουν.

Μιχάλη Καλαβρυτινού 11, Καλύβια Αττικής, τηλ. 22990-48266

Στον Τζίμη

Υπάρχουν πολλοί Βυρωνιώτες που ορκίζονται σε αυτό το ψητοπωλείο, και η αλήθεια είναι ότι όσες φορές το έχω επισκεφθεί έχω εντυπωσιαστεί με την άμεση εξυπηρέτησή του, κάτι που δεν βρίσκεις και τόσο εύκολα πλέον. Ο Τζίμης είναι ένα καθαρόαιμο ψητοπωλείο, με ανάλογο μενού, ορκισμένος να ικανοποιεί τους κρεατοφάγους.

Η σούβλα του είναι άριστη, η σχάρα του μερακλίδικη και οι επιλογές του ιδανικές τόσο για Τσικνοπέμπτη όσο και για κάθε άλλη μέρα που θέλεις να δοκιμάσεις τους δείκτες τριγλυκεριδίων σου. Παϊδάκια προβατίνας, συκώτι ζουμερό, χοιρινά φιλετάκια, κοντοσούβλι που έχει κερδίσει τις καρδιές των θαμώνων του και, φυσικά, ό,τι άλλο μπορεί να μπει πάνω στα κάρβουνα και να γλυκάνει για χάρη μας.

Ελευθερίου Βενιζέλου 2 (πλατεία Αγίου Λάζαρου), Βύρωνας, τηλ. 210-7658965

Στον Μαύρο Γάτο

Είναι μια σταθερή επιλογή για όσους αγαπούν το κρέας αλλά και το αληθινό, σπιτικό φαγητό. Επιπλέον, ο Μαύρος Γάτος είναι παιδί του Παγκρατίου που αποτελεί δυνατό γαστρονομικό προορισμό της Αθήνας.

Εδώ το κρέας είναι αδιαμφισβήτητα εκλεκτό και προέρχεται από ελληνικές φάρμες από διάφορα μέρη της χώρας. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραγγείλεις παϊδάκια και να σε απογοητεύσουν, είναι πάντα κομμένα στο σωστό λεπτό μέγεθος και ψημένα με αγάπη έτσι ώστε να διατηρούν όλους τους χυμούς τους.

Ένα από τα άχαστα πιάτα του είναι και οι λαχανοντολμάδες, που μπορεί να μην έχουν μεγάλη σχέση με την Τσικνοπέμπτη, αλλά τους αναφέρω γιατί είναι βέβαιο ότι θα κάνεις το μαγαζί στέκι σου και θα περάσεις πολλές στιγμές στα τραπέζια του.

Ρώτησε και για το συκώτι σε μπόλια που είναι μεζές από τους λίγους και θα μας θυμηθείς.

Πολέμωνος 4, Παγκράτι, τηλ. 210-7236903

Στον Κατσόγιαννο

Μια από τις ιστορικές ταβέρνες του Πειραιά, ένα διαμαντάκι που σε κάνει να θέλεις να κατεβαίνεις ξανά και ξανά στη Δραπετσώνα. Σε ένα γοητευτικό περιβάλλον που κάθε αντικείμενο έχει να σου αφηγηθεί πολλά, μπροστά από ένα ξύλινο ψυγείο που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες, ανάμεσα σε φωτογραφίες και πάνω σε ένα μωσαϊκό που έχουν πατήσει γενιές και γενιές, θα απολαύσεις ζουμερά παϊδάκια αλλά και άπαιχτα κεφτεδάκια, εκείνα με την τραγανή κρούστα και την αφράτη καρδιά που φέρνουν δάκρυα στα μάτια. Δίπλα σε αυτά θα βάλεις φετούλα στο πήλινο, που είναι ό,τι πρέπει για την εποχή, απαλή φάβα, δροσερή σαλάτα, νόστιμους κολοκυθοκεφτέδες αλλά και μαγειρευτά τίμια, όπως τα τρως στο σπίτι σου και ακόμα καλύτερα. Και εδώ ο μπακαλιάρος σκορδαλιά έχει φήμη, αλλά και αυτός είναι μια ιστορία για να θυμηθούμε σε κάποια άλλη γιορτή.

Αγίου Παντελεήμονος 15, Δραπετσώνα, τηλ. 210-4613209

Στο Στέκι του Ζήση

Μια από τις πιο αγαπημένες ταβέρνες της Καστέλλας, από εκείνες που δικαιολογούν από μόνες τους την ανηφόρα και σε κάνουν να λες πως άξιζε κάθε βήμα. Σε ένα χώρο που μοιάζει να έχει μείνει πεισματικά ίδιος εδώ και δεκαετίες, με λιτά τραπέζια, μεγάλη τζαμαρία και την ψησταριά να δουλεύει ασταμάτητα στο βάθος, θα καθίσεις χωρίς βιασύνη και θα παραδοθείς στα σίγουρα. Ζουμερά παϊδάκια, καλοψημένα και μυρωδάτα, κοκορέτσι σωστό, όπως πρέπει να είναι, μπιφτέκια αφράτα που δεν χρειάζονται τίποτα παραπάνω από λεμόνι για να λάμψουν. Δίπλα τους θα μπουν χόρτα καλοβρασμένα, ωραία ντομάτα, τηγανητά κολοκύθια και μελιτζάνες για αλύπητο βούτηγμα στο τζατζίκι, λίγα τυριά και πατάτες τηγανητές κομμένες στο χέρι. Κι όσο τρως, θα παρατηρείς την οικογένεια να κινείται γύρω σου με εκείνη τη σιωπηλή σιγουριά των μαγαζιών που ξέρουν ποια είναι και δεν χρειάζονται τίποτα παραπάνω για να σε κάνουν να νιώθεις, απλά και όμορφα, σαν στο σπίτι σου.

Ίδης 8, Πειραιάς, τηλ. 210-4132168

Στο Κουτούκι του Αντώνη

Δεν διαφέρει πολύ από ένα λαογραφικό μουσείο και είναι σίγουρο πως, προτού αρχίσεις να δοκιμάζεις τις νοστιμιές της κουζίνας του, θα περάσεις ώρα χαζεύοντας όλα αυτά τα ενθύμια, τις αντίκες και τις πολύτιμες συλλογές που περιγράφουν λίγο-πολύ τη μεγάλη ιστορία του. Το Κουτούκι του Αντώνη βρίσκεται στην αγαπημένη Κοκκινιά και είναι ένα αυθεντικό οινομαγειρείο που τιμά και το κρέας και το ψάρι. Εμείς, εδώ θα υμνήσουμε τα τρυφερά παϊδάκια του για τα οποία μιλούν όλοι, τα μπιφτέκια –τέλεια και αρωματικά– που δεν θέλεις να τα χάσεις, την τηγανιά του που θα σε βάλει στη διαδικασία να πιεις και ένα ποτηράκι παραπάνω, αλλά και το χωριάτικο λουκάνικο πάνω στο οποίο θα αφήσεις το λεμόνι να τρέξει αχόρταγα. Αν πάλι είσαι τολμηρός, θα σου έλεγα να προσθέσεις στο τραπέζι και κάτι ψαροφαγικό. Το τηγάνι του είναι τόσο φίνο που δεν υπάρχει λόγος να το στερηθείς.

Αργυροκάστρου 26, Κοκκινιά, τηλ. 210-4924338

Στον Μουστάκια

Είναι από τα μαγαζιά που προτιμούν όσοι Πειραιώτες αγαπούν το κρέας, γι’ αυτό και επιμένει σχεδόν μισό αιώνα να ανάβει τα κάρβουνα για χάρη τους και μόνο.

Στον Μουστάκια εκείνοι που ξέρουν και αντέχουν θα πάρουν προβατίνα και θα τη χαρούν, ενώ οι υπόλοιποι θα κάνουν βουτιά στα αρνίσια παϊδάκια τα τόσο τρυφερά και καλοψημένα που δεν θα τα χορταίνουν.

Εννοείται ότι υπάρχει καλή σούβλα για τους λάτρεις, μπιφτεκάκια πεντανόστιμα, κοτόπουλο που κρατά τους χυμούς του, κεμπάπ και αρνίσια συκωταριά στη σχάρα για εκείνους που ξέρουν να τιμούν τους καλούς μεζέδες. Εννοείται ότι δίπλα στα κρέατα θα έρθουν κολοκυθάκια σε στικ, δροσερές σαλάτες και πατατούλες για τους αμετανόητους λάτρεις του καλού τηγανιού.

Κιλκίς 6, Πειραιάς, τηλ. 210-4119569

Στην Κυρά Ουρανία

Όποιος ξέρει ξέρει και όποιος αγαπά τα μπιφτέκια εκείνα που λιώνουν στο στόμα, λιγώνουν και δεν βαραίνουν το στομάχι σίγουρα θα έχει επισκεφθεί αυτή την ταβέρνα στην Ηλιούπολη. Δεκαετίες στο ίδιο πόστο, η κυρία Ουρανία –με τους απογόνους της τώρα– κρατά ζωντανή και ακμαία μια κουζίνα που θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε ως ωδή στην απλότητα.

Τα παϊδάκια της εκλεκτά και νόστιμα, το λουκάνικο ζουμερό και οι φρέσκες πατάτες φτιαγμένες στη βαθιά κατσαρόλα, όπως ακριβώς τις έκανε η γιαγιά μας στο χωριό. Οι αλοιφές είναι χειροποίητες, τα ορεκτικά μετρημένα στα δάχτυλα και το περιβάλλον εκείνο που έχεις ανάγκη για να κατεβάσεις ρυθμούς, να νιώσεις την ομορφιά της οικειότητας, να φας και να το ευχαριστηθείς.

Αν είσαι τυχερός, θα πετύχεις και την κυρία Ουρανία, τουλάχιστον εγώ ακόμη τη θυμάμαι.

Ηρώων Πολυτεχνείου 85, Ηλιούπολη, τηλ. 210-9914896

Στον Σινάνη

Βρίσκεται στο Ίλιον από το 1936, χωρίς να έχει χάσει την αίγλη του και τους φανατικούς θαμώνες του. Όμορφο περιβάλλον, ανακαινισμένο με κομψότητα και ανυπέρβλητες γεύσεις που αφήνουν πάντα καλές εντυπώσεις.

Στον Σινάνη, η αγάπη στο κρέας είναι αδιαπραγμάτευτη. Και ενώ θα φλερτάρεις με τα παϊδάκια και θα θέλεις να παραδοθείς στα ψητά, θα ανακαλύψεις στον κατάλογό του πολλά ακόμα και ενδιαφέροντα που θα σε βάλουν σε δεύτερες σκέψεις.

Μοσχαράκι με παπαρδέλες, ρεβιθάδα, αρνάκι γιουβέτσι λουκούμι, τυροκροκέτες που δεν έχουν κρατήσει λάδι, φάβα απαλή, σπιτική και τέλεια, σουτζουκάκια, βραστό και ένα σωρό άλλα πιάτα που θα σε κάνουν να επιστρέφεις συχνά στα τραπέζια του ακόμα και αν δεν είσαι της περιοχής. Δεν είναι ωραίο να εξελίσσονται τα μαγαζιά με αγάπη; Ε, αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα.

Πριάμου 97, Ίλιον, τηλ. 210-2629765

Στον Μανώλη

Περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο τον ορισμό της οικογενειακής ταβέρνας και βρίσκεται στο Πολύδροσο από τα μέσα της δεκαετίας του ’70.

Ο Μανώλης έχει τη φήμη του καλού ψήστη, γι’ αυτό είναι σίγουρο ότι θα αγαπήσεις τα παϊδάκια του αλλά και όλα τα κρέατά του. Βέβαια, το μαγαζί δεν είναι προσανατολισμένο μόνο στην κρεατοφαγία, μια χαρά πέφτουν στη σχάρα ή στο τηγάνι και ολόφρεσκα ψαράκια ή θαλασσινά. Στην τελική, τα καλά πράγματα παντού χωράνε.

Εδώ θα βρεις ακόμα λαδερά φτιαγμένα από χέρι μάνας, εξαιρετικές πίτες, χόρτα εποχής βρασμένα όπως πρέπει, λαχταριστά κεφτεδάκια συνοδευμένα με ολόφρεσκες πατάτες και προσεγμένα μαγειρευτά για εκείνους που τους λείπει το σπιτικό φαγάκι.

Σάμου 1, Πολύδροσο Χαλανδρίου, τηλ. 210-6824342