H νοστιμιά της Αρκαδίας είναι μοναδική. Τα τοπικά ζυμαρικά που φτιάχνονται με δεξιοτεχνία, τα αιγοπρόβεια τυριά, τα παστά κρέατα και οι πίτες με τα ταπεινά υλικά και το μεγάλο μεράκι προσφέρουν μια κουζίνα που σε κερδίζει με τη θαλπωρή και την πλούσια γεύση της.

Στην ταβέρνα Ζέρζοβα

Ο Γιάννης Αγγελακόπουλος και η σύζυγός του, Βαγγελιώ, βρίσκονται σήμερα πίσω από την ταβέρνα Ζέρζοβα. Δεινοί τροφοσυλλέκτες, αγαπούν να φέρνουν από το βουνό μανιτάρια και άγρια χόρτα, να καλλιεργούν τα δικά τους ζαρζαβατικά, να φτιάχνουν το δικό τους τυρί. Στη Ζέρζοβα απολαύσαμε ένα υπέροχο δείπνο με κόκορα και χυλοπίτες στη γάστρα, παϊδάκια ψημένα με μαεστρία, ζουμερό συκώτι και ένα σωρό άλλα νόστιμα πιάτα.

Στο Ου μπλέξεις στη Ζάτουνα

Στο μαγαζί του Χρόνη Κουγιούφα είναι σαν να κάθεσαι σε μια μεγάλη παρέα με τον καλύτερό σου φίλο που ξέρει πραγματικά να μαγειρεύει καλά. Απολαύσαμε ένα απίστευτης νοστιμιάς αγριογούρουνο, χοιρινές πανσέτες πλεξούδα, αρνάκι στον ξυλόφουρνο, μπιφτέκια προβατίνας και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς με τον Χρόνη, ψυχή του μαγαζιού, να γεμίζει συνεχώς τα ποτήρια μας με τσίπουρο.

Στον ξενώνα Εν Δημητσάνη

Βρίσκεται πάνω από τον Λούσιο, έχει πανοραμική θέα στη Δημητσάνα και προσφέρει μια κουζίνα με γεύσεις που αντλούν έμπνευση από την παράδοση. Πίσω από τις μαγειρικές βρίσκεται ο Στέφανος Τσέκας που χαρακτηρίζεται για την αγάπη του στην καλή πρώτη ύλη. Απολαύσαμε ένα τραχανότο με μυρωδικά βουνού και σαγανάκι φέτας αλλά και παπαρδέλες με εφτά είδη μανιταριών, με μεγάλη σταρ την τρούφα Μαινάλου.

Στην οικογενειακή ταβέρνα Ο Ιωσήφ

Βρίσκεται στο ψηλότερο χωριό της Αρκαδίας, στα Μαγούλιανα, εδώ και πολλές δεκαετίες, προσφέροντας κρέατα εξαιρετικής ποιότητας, μαγειρευτά και παραδοσιακά πιάτα του τόπου όπως κόκορας με μακαρόνια και παστό χοιρινό με αβγά. Η σάλα του μαγαζιού είναι φτιαγμένη για μεγάλες παρέες και οικογένειες και όλο το κλίμα είναι φιλόξενο και ζεστό, ό,τι ακριβώς αναζητάς σε μια ανάλογη ταβέρνα στο χωριό.

Στο ιστορικό καταφύγιο 5 αστέρων Μάννα

Ένα μοναδικό ξενοδοχείο, κρυμμένο σε ένα παρθένο δάσος από έλατα. Το Μάννα έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει μια εμπειρία απόλυτης ευεξίας και πολυτέλειας. Εκτός από το καθόλα προσεγμένο περιβάλλον του, το Μάννα έχει επενδύσει και στο εστιατόριό του, προσφέροντας ένα μελετημένο μενού που έχει επιμεληθεί ο σεφ Αθηναγόρας Κωστάκος, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τα τοπικά προϊόντα. Head chef στην κουζίνα είναι ο χαρισματικός Μιχάλης Χάντζος, ο οποίος μας μύησε στις γεύσεις του ξενοδοχείου. Δοκιμάσαμε μοσχαρίσιο ταρτάρ «σαν σουτζουκάκια» με φρέσκα μυρωδικά, πιπεριά Φλωρίνης και ντόπιες πίκλες, φωλιά πατάτας με τηγανητό αβγό, σύγκλινο Μάνης και καραμελωμένα κρεμμύδια, τυρόπιτα με βαρελίσιο, κατσικίσιο τυρί και τρούφα Μαινάλου και ένα κομψό μους ελληνικού καφέ με σοκολάτα γάλακτος και γλυκό τριαντάφυλλο.