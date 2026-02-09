Το παιχνίδι είναι μόνο η αφορμή. Ο αληθινός στόχος κάθε χρονιά για το Super Bowl LX είναι το πώς θα γίνει εφικτό πάνω από 125 εκατομμύρια ζευγάρια μάτια να μην ξεκολλήσουν από την τηλεοπτική τους οθόνη ούτε λεπτό, ακόμη και στη διάρκεια των διαφημίσεων.

Τόσοι είναι οι τηλεθεατές του πιο δημοφιλούς τηλεοπτικού γεγονότος των ΗΠΑ, όπου ένα διαφημιστικό μόλις 30 δευτερολέπτων σε ώρα αιχμής κόστισε ακόμη και 10 εκατομμύρια δολάρια. Όπως είναι λογικό, μόνο οι μεγαλύτερες εταιρείες του πλανήτη μπορούν να «παίξουν μπάλα» σε αυτό το επίπεδο και για να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό επιστρατεύουν το μεγαλύτερο όπλο της βιομηχανίας του θεάματος των ΗΠΑ. Το Χόλιγουντ.

Φέτος φυσικά, την τιμητική της είχε και η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πρωταγωνίστησες όχι μόνο επειδή χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία των διαφημιστικών, αλλά και ως διαφημιζόμενη καθώς τα μεγαλύτερα προϊόντα ΑΙ, από την Alexa+ της Amazon, μέχρι το Gemini της Google, είχαν το δικό τους ξεχωριστό slot.

Μεγάλος βέβαια πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν και ο Γιώργος Λάνθιμος, αφού ο διεθνής Έλληνας σκηνοθέτης με τις οσκαρικές επιτυχίες, υπογράφει δύο από τα πιο πολυσυζητημένα σποτ της χρονιάς. Στο πρώτο, για την Grubhub, τον πρώτο ρόλο είχε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ενώ στο δεύτερο, για τη Squarespace, συνεργάστηκε ξανά με τη μούσα του, Έμα Στόουν.

Η Έμα Στόουν ως femme fatale σε νευρικό κλονισμό

Η δις οσκαρική, και φετινή υποψήφια, Έμα Στόουν, είναι η μοιραία πρωταγωνίστρια στο, λογικής νουάρ κινηματογράφου, σποτ που δημιούργησε ο Γιώργος Λάνθιμος για να αποδείξει πόσο εξοργιστικό είναι να χάνεις το domain name σου στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας.

Η Στόουν προσπαθεί, ζώντας σε έναν πύργο στη μέση του ωκεανού – μια ιδανική οπτική μεταφορά για μια online επιχείρηση χωρίς γνωστή διεύθυνση— να αγοράσει το domain name της, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι κάποιος άλλος το κατέχει ήδη. Η ηθοποιός ξεσπά σε κραυγές, σπάει οθόνες και καταλήγει να καίει τις ηλεκτρονικές συσκευές της.

Το μήνυμα της Squarespace «Πάρε το domain σου πριν το χάσεις» (και αυτό και το μυαλό σου), το περνάει ο Λάνθιμος όπως εκείνος ξέρει καλύτερα. Συγκέντρωσε την ομάδα του από το «Poor Things» και το «The Favourite» και γύρισαν ένα διαφημιστικό εξ ολοκλήρου σε ασπρόμαυρο αναλογικό φιλμ, κάτι πολύ εντυπωσιακό όταν όλοι οι υπόλοιποι στράφηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα τον δικαίωσε καθώς αναμφίβολα βρίσκεται ανάμεσα στα καλύτερα σποτ της βραδιάς. Σίγουρα το καλύτερο για τους σινεφίλ.

Για πρώτη φορά ο Τζορτζ Κλούνεϊ στο Super Bowl λόγω Λάνθιμου

Στο δεύτερο σποτ ο Λάνθιμος σκηνοθέτησε τον Τζορτζ Κλούνεϊ στο παρθενικό του ντεμπούτο σε διαφήμιση του Super Bowl. Μέσα σε ένα επιβλητικό κάστρο, μια παρέα αριστοκρατών απολαμβάνει ένα λουκούλλειο γεύμα από… takeout, μέχρι τη στιγμή που καταφθάνει το «τελευταίο πιάτο». Τι θα φάμε ρωτούν όλοι; Χρεώσεις είναι η απάντηση. Η Grubhub (app διανομής φαγητού) «θα φάει τις χρεώσεις» -για παραγγελίες άνω των 50 ευρώ διευκρινίζεται μετά.

Όπως δήλωσε ο σούπερ σταρ στο περιοδικό People μέρες πριν την προβολή, για τον ίδιο ήταν καταλυτικός παράγοντας ο Γιώργος Λάνθιμος για τη συμμετοχή του στο διαφημιστικό. Κάτι που είναι πιστευτό αν σκεφτεί κανείς ότι τόσα χρόνια δεν το είχε ξανακάνει. Μάλιστα, η παραφιλολογία -περισσότερο επιθυμία- έχει ήδη ξεκινήσει για επικείμενη συνεργασία των δύο. Ίδωμεν!

Τα sit-coms των 90s στο διαφημιστικό του Μπεν Άφλεκ

Από τις πιο πολυσυζητημένες διαφημίσεις του φετινού Super Bowl LX ήταν φυσικά εκείνη των Dunkin’ Donuts αφού περιελάμβανε τους περισσότερους σταρ από όλες. Ο Μπεν Άφλεκ ήταν για τέταρτη συνεχή χρονιά το κεντρικό πρόσωπο της εταιρείας, η οποία κινήθηκε νοσταλγικά φέτος. Ο Άφλεκ, μετέτρεψε την ταινία για την οποία κέρδισε Όσκαρ, «Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» (Good Will Hunting) σε μια κλασική τηλεοπτική κωμωδία των 90s με τίτλο «Good Will Dunkin’». Το σποτ, που μοιάζει με επεισόδιο από τα «Φιλαράκια» είχε ως πρωταγωνιστές είδωλα της αμερικανικής τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της ψηφιακής απογήρανσης για να τους επαναφέρει στην εμφάνιση που είχαν πριν από τρεις δεκαετίες -και βάλε.

Ο Μπεν Άφλεκ, φορώντας μια μακριά ξανθιά περούκα που παραπέμπει στον ρόλο του Ματ Ντέιμον, υποδύεται μια ιδιοφυΐα των μαθηματικών που αντί για πίνακες λύνει εξισώσεις στα τζάμια ενός καταστήματος Dunkin’. Δίπλα του εμφανίζεται ο Τζέισον Αλεξάντερ από το «Seinfeld» ως αφεντικό του, ενώ ο Ματ ΛεΜπλάνκ αναβιώνει τον χαρακτήρα του Τζόι με το χαρακτηριστικό στυλ εκείνης της εποχής. Το καστ συμπληρώνεται από τον Τεντ Ντάνσον του «Cheers», τον Αλφόνσο Ριμπέιρο από τον «Πρίγκιπα του Μπελ-Αιρ» και τον Τζαλίλ Γουάιτ, τον θρυλικό Στιβ Έρκελ, δημιουργώντας ένα ρετρό επεισόδιο αστραπή που καθήλωσε τους τηλεθεατές.

Η κορύφωση της διαφήμισης έρχεται με την εμφάνιση της Τζένιφερ Άνιστον, η οποία με το εμβληματικό κούρεμα «The Rachel», παρουσιάζει ως νέο της σύντροφο τον Τομ Μπρέιντι. Η Άνιστον κλείνει το μάτι στο κοινό αντιστρέφοντας τη διασημότερη ατάκα του «Good Will Hunting», ρωτώντας τον Άφλεκ «Πώς σου φαίνονται αυτά;» (How you like them apples), ενώ εκείνος απαντά πως το μόνο που χρειάζεται είναι ο καφές του.

Tα «beefs» του 50 Cent

Γύρω από την συγκρουσιακή προσωπικότητα του 50 Cent χτίστηκε ολόκληρη η διαφήμιση της εφαρμογής διανομής φαγητού DoorDash. Στο επίκεντρο του σποτ η υπηρεσία «Big Beef» της εταιρείας. Οι ιθύνοντες χρησιμοποίησαν την μεταφορική εννοια καθώς «beef» σημαίνει και «κόντρα». Ο δημοφιλής ράπερ και παραγωγός είναι γνωστό ότι κοντράρει τους πάντες, κυρίως τους συναδέλφους του. Μάλιστα ξεκινά την διαφήμιση λέγοντας ότι πολλοί τον αποκαλούν «troll». Το beef του με τον P. Diddy οδήγησε μάλιστα και σε ντοκιμαντέρ στο Netflix όπως είδαμε πρόσφατα.

Ο ράπερ βγάζει από την σακούλα του delivery ένα βιβλίο, ένα ρολόι, γαριδάκια (cheese puffs) και χτένες (combs) για να υπονοήσει τις διαμάχες του με τους Floyd Mayweather, Ja Rule, and Sean Combs.

O Chris Hemsworth φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Αυστραλός Κρις Χέμσγουορθ μπαίνει στην κουζίνα του κρατώντας ατάραχος ένα τεράστιο φίδι. Τρομάζει όμως μόλις βλέπει στον πάγκο την αναβαθμισμένη τεχνολογία της Amazon Alexa+. Με αυτόν τον έξυπνο τρόπο διακωμωδεί η εταιρεία τον τρόμο που νιώθουν οι άνθρωποι για τα επερχόμενα δεινά της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς θα μπορούσε η Alexa+, να τον σκοτώσει μέσα στο ίδιο το smart σπίτι του; Με πολλούς τρόπους όπως τους περιγράφει ο ηθοποιός στην γυναίκα του Έλσα Πατάκι.

Θα μπορούσε με τις κατάλληλες οδηγίες να τον παρασύρει ακριβώς κάτω από την γκαραζόπορτα για να τον αποκεφαλίσει κλείνοντάς την απότομα ή να τον εγκλωβίσει στην πισίνα με το συρόμενο πάτωμα καθώς εκείνος έχει βουτήξει μέσα. Βλέπουμε αυτούς και άλλους ευφάνταστους τρόπους σε μια διαφήμιση που κράτησε 60 δευτερόλεπτα.

Ένα σποτ φτιαγμένο μόνο με τεχνητή νοημοσύνη και η σύγκρουση των εταιρειών

Η κριτική για την επιστροφή της «Fembot», του ρομπότ μασκότ της Svedka στο Super Bowl LX εστιάζει στο γεγονός ότι, παρά την ιστορική σημασία της διαφήμισης, το αποτέλεσμα κρίνεται κατώτερο των προσδοκιών. Τρία σημαντικά ορόσημα βλέπουμε στην διαφήμσιη της βότκας Svedka. Είναι η πρώτη διαφήμιση του Super Bowl που δημιουργήθηκε μόνο μέσω τεχνητής νοημοσύνης, την πρώτη φορά που μια μάρκα βότκας διαφημίζεται στο παιχνίδι και την πρώτη παρουσία της μητρικής εταιρείας Sazerac στο συγκεκριμένο γεγονός.

Στη διαφήμιση, η γνωστή μασκότ Fembot που είχε κατηγορηθεί για σεξισμό, εμφανίζεται μαζί με έναν νέο σύντροφο, τον Brobot, να χορεύουν και να απολαμβάνουν κοκτέιλ σε ένα κλαμπ.

Η τεχνητή νοημοσύνη όμως ήταν το θέμα γενικά της χθεσινής βραδιάς, με αποκορύφωμα τη σύγκρουση μεταξύ της Anthropic και της OpenAI, η οποία μεταφέρθηκε από τα γραφέια της Silicon Valley στο φετινό Super Bowl LX και την prime time τηλεόραση. Αυτόν τον επιθετικό τρόπο επέλεξε η Anthropic να επικοινωνήσει το γεγονός ότι η OpenAI αποφάσισε να εντάξει διαφημίσεις στο ChatGPT.

Ρομπότ διακόπτουν κρίσιμες συμβουλές για να προωθήσουν άσχετα εμπορικά προϊόντα, καταλήγοντας στο σλόγκαν ότι ενώ οι διαφημίσεις έρχονται στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα φτάσουν ποτέ στον Claude. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία επιχείρησε να αυτοπλασαριστεί ως η ηθική και «καθαρή» εναλλακτική λύση που σέβεται την ιδιωτικότητα και τη συγκέντρωση του χρήστη.

Η διαφήμιση προκάλεσε την σφοδρή απάντηση της OpenAI με τον Σαμ Άλτμαν να την χαρακτηρίζει στα κοινωνικά δίκτυα ανέντιμη και παραπλανητική. Επίσης, ειρωνεύτηκε τη μικρή βάση χρηστών του Claude, δηλώνοντας ότι οι κάτοικοι του Τέξας που χρησιμοποιούν δωρεάν το ChatGPT είναι περισσότεροι από τους συνολικούς χρήστες της Anthropic σε όλη τη χώρα.

Η Jurassic Park συναντά συναντά την τεχνητή νοημοσύνη

Τι θα είχε συμβεί αν το Jurassic Park λειτουργούσε κανονικά; H Xfinity φαντάζεται μια ειδυλλιακή εκδρομή με δεινοσαύρους, φέρνοντας ξανά μαζί τους θρυλικούς πρωταγωνιστές της ταινίας. Οι Σαμ Νιλ, Λόρα Ντερν και Τζεφ Γκόλντμπλουμ επανενώνονται σε ένα σενάριο όπου το δίκτυο του πάρκου επανέρχεται αμέσως μετά το σαμποτάζ του Ντένι Νέντρι. Χάρη στην παρέμβαση ενός τεχνικού της εταιρείας, το σύστημα επανεκκινείται, οι πύλες ασφαλίζουν και το αρχικό τρίο των επιστημόνων καταφέρνει επιτέλους να απολαύσει τις διακοπές του στο νησί χωρίς τον φόβο ότι θα κατασπαραχθεί.

Στο χιουμοριστικό σποτ, ο δρ. Άλαν Γκραντ βγάζει μια σέλφι με έναν T-rex που βρυχάται πίσω από το προστατευτικό τζάμι, ο δρ. Ίαν Μάλκομ χαλαρώνει με ένα ποτό βλέποντας «Love Island» στο tablet του, ενώ η δρ. Έλι Σάτλερ απολαμβάνει το τζόκινγκ της δίπλα σε ένα κοπάδι δεινοσαύρων που τρέχουν, ακούγοντας μουσική μέσω streaming. Ο Goldblum μάλιστα κάνει μια παραλλαγή της εμβληματικής ατάκας του από την ταινία του 1993, λέγοντας με νόημα πως «το Wi-Fi βρίσκει τον δρόμο».

Η Σαμ Κάρπεντερ σε one woman show

Τραγουδά, χορεύει, παίζει θέατρο και παράλληλα δημιουργεί τον ιδανικό άνδρα από πατατάκια Pringles. Όταν εκείνος διαλύεται επειδή πέφτουν επάνω του οι fans, εκείνη ανακάπμτει αμέσως από το σοκ και αρχίζει να τρώει τα τραγνά συντρίμμια του. Μια διαφήμιση που έκλεψε τις εντυπώσεις, αν και δεν ξέρουμε ακριβώς τον λόγο.

Δίχασε -πάλι- η Κένταλ Τζένερ

Ως την πιο αυτοαναφορική εμφάνιση διασημότητας στο φετινό Super Bowl χαρακτηρίζουν εκείνη της Κένταλ Τζένερ για την «Fanatics Sportsbook». Σε μια διαφήμιση που ξεχειλίζει από ειρωνεία και αυτοσαρκασμό, το διάσημο μοντέλο εξηγεί με ένα πονηρό κλείσιμο του ματιού ότι δεν πλούτισε από το μόντελινγκ, αλλά ποντάροντας στην περίφημη «κατάρα των Καρντάσιαν» που φαίνεται να κυνηγά κάθε παίκτη του NBA με τον οποίο βγαίνει ραντεβού.

Κάθε ατάκα της Τζένερ στο σποτ συνδέει τα πολυτελή αποκτήματά της με τις αποτυχίες των πρώην συντρόφων της στα γήπεδα. Δείχνοντας την εντυπωσιακή πισίνα της, σχολιάζει καυστικά ότι ο «μπασκετμπολίστας-σύντροφος νούμερο 1» έχασε τα playoffs, προσθέτοντας πως προφανώς κανείς δεν επρόκειτο να πάρει «δαχτυλίδι» (το έπαθλο του νικητή αλλά και δαχτυλίδι αρραβώνα) σε αυτό το σπίτι. Στη συνέχεια, μαρσάροντας τη μηχανή ενός εκθαμβωτικού vintage αυτοκινήτου, αναρωτιέται με νόημα αν αρέσει στο κοινό αυτό το «κακό παιδί», εξηγώντας πως το απέκτησε όταν ο δεύτερος σύντροφός της «πάτωσε» και εκδιώχθηκε από το πρωτάθλημα.

Η διαφήμιση κορυφώνεται με την Κένταλ να ανακοινώνει ότι πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στους παίκτες του αμερικανικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας πίσω της μια σειρά από «χαμένους έρωτες» όπως ο Μπεν Σίμονς.

Αν και πολλοί την θεωρούν από τις καλύτερες διαφημίσεις της βραδιάς, άλλοι κατηγορούν την Τζένερ όχι μόνο ότι χρησιμοποιεί την προσωπική της ζωή για κέρδος -που, δική της είναι εδώ που τα λέμε-, αλλά και ότι διαφημίζει στοιχηματική εταιρεία ενώ υπάρχει μεγάλη δημόσια συζήτηση για τον εθισμό που προκαλεί ο τζόγος, στοχεύοντας παρανόμως και τους εφήβους.

Η Σερένα Γουίλιαμς απενοχοποιεί την χρήση GLP1 για αδυνάτισμα

Την επιλέγουμε όχι για το ευφάνταστο σενάριο, αλλά για το γεγονός ότι για πρώτη φορά υπάχει τόσο μεγάλης κλίμακας διαφήμιση για τα νέας γενιάς φαρμακευτικά σκευάσμτα αδυνατίσματος. Η σούπερ σταρ αθλήτρια Σερέμα Γουίλιαμς, σε ένα πολύ απλό και άμεσο σενάριο, ενημερώνει το τηλεοπτικό κοινό ότι χρησιμοποιεί ενέσιμα GLP1, τα οποία πλέον υπάρχουν και σε χάπια και απολαμβάνει τον καινούργιο της εαυτό.

Τα μεγάλα ονόματα που ξεχώρισαν

Είναι αδύνατον να συμπεριλάβουμε όλους τους μεγάλους αστέρες που εμφανίστηκαν χθες στο μεγάλο αθλητικό γεγονός. Από τη Lady Gaga, τον Μάθιου Μακόναχεϊ, τον Μπράντλεϊ Κούπερ, τον Έιντριεν Μπρόντι, τη Σοφία Βεργκάρα μέχρι τον Σπάικ Τζόουνς, τον Τάικα Γουαϊτίτι, τον Μπεν Στίλερ, τους Backstreet Boys και τον 94χρονο Γούιλιαμ Σάτνερ, η μάχη για την προσοχή του τηλεοπτικού κοινού έφτασε στο ζενίθ. Όπως επίσης και τα κέρδη.

.