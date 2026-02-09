Με 4/4 field goals έως τις αρχές της τρίτης περιόδου και δύο touch downs στην τέταρτη οι Seattle Seahawks αναδείχθηκαν πρωταθλητές του NFL για δεύτερη φορά στην ιστορία τους.

Στο 60ο Super Bowl (LX), τα «γεράκια» αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που είχαν αρχικά για «τρίποντα» σουτ από κοντινές αποστάσεις και χτίζοντας ένα προβάδισμα δεν απειλήθηκαν από τους έτερους φιναλίστ New England Patriots. Χάρη δε στο πεντακάθαρο 29-13 πήραν και το αίμα τους πίσω για εκείνη τη σαδιστική ήττα/απώλεια του τίτλου το 2015 και την πλέον λανθασμένη απόφαση όλων των εποχών σε τελικό NFL.

Μονόλογος με αμυντικό ρεσιτάλ

Οι «πατριώτες» με το ζόρι περνούσαν τη μισό του γηπέδου όταν είχαν την κατοχή και υπό αυτές τις συνθήκες ήταν ανέφικτο να διεκδικήσουν το οτιδήποτε. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που ο Maye, που δεν προστατεύτηκε όπως έπρεπε από το supporting cast, αποτύγχανε και σε πολύ εύκολες πάσες.

Ακόμη κι όταν βρέθηκε τρόπος να γίνει το 19-7, οι Seahawks φρόντισαν να αυτοπροστατευτούν. Εγκλώβισαν τους Patriots με την εκπληκτική άμυνά τους, πέτυχαν ένα καθοριστικό interception και μετά τα μέσα της τέταρτης περιόδου τέλειωσαν το Super Bowl με το πέμπτο field goal τους.

Ο θρίαμβός τους στο Levi’s Stadium σφραγίστηκε με το δεύτερο touch down. Ήταν εκ των προτέρων το φαβορί και το επιβεβαίωσαν.