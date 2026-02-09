Ο Bad Bunny έφερε στο Levi’s Stadium σε ένα εκρηκτικό αφιέρωμα στο Πουέρτο Ρίκο κατά το ημίχρονο του Super Bowl της Κυριακής, προσφέροντας ένα υψηλής ενέργειας ταξίδι στον πολιτισμό του νησιού, με απρόσμενη εμφάνιση της Lady Gaga και φόρο τιμής στον πρωτοπόρο της reggaeton, Daddy Yankee.

Το εντυπωσιακό show του ημιχρόνου αποτέλεσε ιστορική στιγμή για τη λατινική μουσική στη μεγαλύτερη αθλητική σκηνή των ΗΠΑ, μετά την περσινή εμβληματική εμφάνιση του Kendrick Lamar που παρακολούθησαν πάνω από 130 εκατομμύρια θεατές.

Ο Bad Bunny αξιοποίησε την ευκαιρία για να γιορτάσει την καταγωγή του και να εδραιώσει τη reggaeton στην αμερικανική μουσική σκηνή.

Τραμπ: «Απολύτως απαίσιο»

Η επιλογή του Bad Bunny προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και άλλων συντηρητικών κύκλων, λόγω της δημόσιας κριτικής του καλλιτέχνη στην πολιτική των ΗΠΑ για τη μετανάστευση. Την Κυριακή, ο Τραμπ χαρακτήρισε στα social media το halftime show «απολύτως απαίσιο».

Ντυμένος με λευκό κοστούμι, ο 31χρονος σταρ άνοιξε το πρόγραμμα με το «Tití Me Preguntó», περπατώντας ανάμεσα σε προσεκτικά στημένες σκηνές της ζωής στο Πουέρτο Ρίκο: αγρότες με παραδοσιακά καπέλα pava, παίκτες ντόμινο και μποξέρ.

Η παράσταση κορυφώθηκε σε μια δεύτερη σκηνή με την ονομασία «La Casita» («Το μικρό σπίτι»), όπου ερμήνευσε τα «Yo Perreo Sola», «Safaera» και «Party», ενώ διασημότητες όπως οι Pedro Pascal, Karol G, Cardi B και Jessica Alba εθεάθησαν να χορεύουν στο κοινό.

Σε μία από τις πιο θεατρικές στιγμές της βραδιάς, ο Bad Bunny «διέλυσε» την οροφή της «La Casita» τραγουδώντας το «Voy a Llevarte Pa’ PR» και στη συνέχεια ανέβηκε σε ένα λευκό φορτηγό, όπου χορευτές συνόδευσαν ένα medley-αφιέρωμα στις ρίζες της reggaeton: «Gasolina» του Daddy Yankee, «Dale Don Dale» του Don Omar και το δικό του «EoO».

«Αν βρίσκομαι εδώ στο Super Bowl, είναι γιατί δεν σταμάτησα ποτέ να πιστεύω στον εαυτό μου», δήλωσε, καθώς τα βιολιά έδιναν τον τόνο για το «Monaco».

Eμβληματικό La Rana Concho

Μια σκηνοθετημένη γαμήλια σκηνή με το εμβληματικό La Rana Concho, που προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες του σταδίου, προετοίμασε την αιφνιδιαστική είσοδο της Lady Gaga. Η ποπ σταρ ερμήνευσε μια σάλσα εκδοχή του «If Tomorrow Never Comes» και στη συνέχεια χόρεψε μαζί του το «BAILE INoLVIDABLE».

Ακολούθησε το «NUEVAYol», ενώ στις οθόνες εμφανίστηκε ένα παιδί με την οικογένειά του να παρακολουθούν την τελετή των Grammy, όπου ο Bad Bunny κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς — για πρώτη φορά στην ιστορία που το βραβείο απονεμήθηκε σε άλμπουμ ισπανόφωνο.

Ο Ricky Martin εμφανίστηκε στη σκηνή για το «LO QUE LE PASÓ A HAWAii», με τον Bad Bunny να υψώνει τη σημαία του Πουέρτο Ρίκο και να ερμηνεύει το «El Apagón». Το στάδιο πλημμύρισε από φως, πριν τραγουδήσει το «CAFé CON RON» και φωνάξει «God bless America!», απαριθμώντας όλες τις χώρες της ηπείρου, καθώς παρήλαυναν σημαίες.

Στις οθόνες του σταδίου εμφανίστηκε το μήνυμα: «Το μόνο πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη», πριν κλείσει την εμφάνισή του με το «DtMF», το ομώνυμο κομμάτι από το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ του Debí Tirar Más Fotos.

Στον αγωνιστικό χώρο, οι Seattle Seahawks επικράτησαν των New England Patriots με σκορ 29-13.