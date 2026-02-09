Στο φως έρχονται οι καταιγιστικές λεπτομέρειες για τη δράση του 54χρονου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ των κινεζικών αρχών.

Σύμφωνα με την κατάθεση του σμηνάρχου, ο άνθρωπος που τον στρατολόγησε και αποτελούσε τον σύνδεσμό του χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν», αν και οι επιτελείς της ΕΥΠ διατηρούν ισχυρές επιφυλάξεις για το αν πρόκειται για το πραγματικό του όνομα ή για ένα επιχειρησιακό ψευδώνυμο.

Η συνεργασία τους, η οποία περιλάμβανε συναντήσεις στην Αθήνα και το Πεκίνο, καθώς και συνεχείς κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ξεκίνησε το 2025 με μια κρίσιμη συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά. Αρχικά, οι πληροφορίες που διοχέτευε ο αξιωματικός αφορούσαν γεωπολιτικές μελέτες με την αμοιβή του να κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. Ωστόσο, η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και, αφού κερδήθηκε η απαραίτητη εμπιστοσύνη, ο κατηγορούμενος άρχισε να αποστέλλει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα μεγάλης εθνικής σημασίας.

Τα χρήματα κίνητρο του 54χρονου σμήναρχου

Το οικονομικό σκέλος της προδοσίας αναβαθμίστηκε σημαντικά κατά τη δεύτερη φάση της δράσης του. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι που διέθετε ο σμήναρχος στο κρυφό κινητό του το ποσό των 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ το τρίμηνο. Προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος αξιωματικός ομολόγησε πως πήγαινε μεταμφιεσμένος σε ΑΤΜ τραπεζών και έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, της τάξεως των 200 με 300 ευρώ, ώστε να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα της κατασκοπευτικής του δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Κινέζος σύνδεσμος είχε εφοδιάσει τον αξιωματικό με ένα παράνομο κινητό τηλέφωνο και τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης για τη διαχείριση ενός ψηφιακού πορτοφολιού (crypto wallet). Μέσω αυτής της μεθόδου, ο 54χρονος λάμβανε εμβάσματα από την Κίνα, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε σε δικούς του λογαριασμούς στην Αθήνα.

Ωστόσο, ο σμήναρχος αδυνατεί να δικαιολογήσει το συνολικό κεφάλαιο που βρέθηκε στην κατοχή του, γεγονός που οδηγεί τις αρχές σε περαιτέρω έρευνες για την ύπαρξη τυχόν λογαριασμών σε κινεζικά τραπεζικά ιδρύματα.

Οι ειδικοί αναλυτές προσπαθούν να ανακτήσουν δεδομένα που θα ρίξουν φως στο εύρος των πληροφοριών που διέρρευσαν, αλλά και στο ακριβές δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ του σμηνάρχου και του «Στίβεν».

Στόχος τα λογισμικά και οι κώδικες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φύση των πληροφοριών που αναζητούσε η κινεζική πλευρά. Ο αξιωματικός φαίνεται πως είχε λάβει σαφείς εντολές να συλλέξει:

Τεχνικά χαρακτηριστικά οπλικών συστημάτων.

Λεπτομέρειες για εξειδικευμένα λογισμικά.

Κώδικες πρόσβασης σε στρατιωτικά δίκτυα.

Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι οι κινεζικές υπηρεσίες στόχευαν στην αντιγραφή δυτικών οπλικών συστημάτων και τεχνολογιών σύμφωνα με την ΕΡΤ. Καθώς οι πληροφορίες από ανοιχτές πηγές δεν επαρκούν για τη βιομηχανική παραγωγή αντιγράφων, η πρόσβαση σε κλειστά λογισμικά και απόρρητους κώδικες κρίθηκε απαραίτητη, μετατρέποντας τον 54χρονο σε βασικό γρανάζι αυτής της επιχείρησης.

Ο αξιωματικός, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του, υπέγραψε το σύνολο των ομολογιών του, επιβεβαιώνοντας τη δράση του ενώπιον των αρχών.

Ψάχνουν πιθανό δύκτιο

Ακόμη, οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας διερευνούν δίκτυο πιθανών συνεργατών του, καθώς πέρα από τον κινέζο στρατολογητή του, υπάρχουν πληροφορίες για τρία ακόμα άτομα εκ των οποίων οι δύο απόστρατοι, ενώ στο βάθος αρχίζει να διαφαίνεται η ύπαρξη της επικεφαλής του Κινέζου στρατολογητή που είναι γυναίκα με τα κλιμάκια της Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας και της ΕΥΠ να έχουν στη διάθεσή τους φωτογραφίες που εμφανίζουν τη γυναίκα αυτή να συνοδεύει τον Κινέζο κατάσκοπο.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο αν εκείνη ήταν που προσέγγισε αρχικά τον σμήναρχο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο συναντήθηκε με τον Κινέζο πράκτορα. Μεταξύ των εταιρειών που έστειλε βιογραφικό ήταν και η εταιρεία η οποία τελικά τον στρατολόγησε. Η εταιρεία είχε αντικείμενο συμβουλευτικό σε αμυντικά θέματα.